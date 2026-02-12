Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"LUCRO CERTO"

MPE aponta suposto esquema de advogados com prefeitura de Coxim

A investigação apura a existência de contratos celebrados, sem licitação, nos anos de 2021, 2022 e 2023

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

12/02/2026 - 12h00
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, na manhã desta quinta-feira (12), a operação “Lucro Certo” que teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Coxim e Campo Grande.

A investigação apura a existência de contratos celebrados, sem licitação, entre a Prefeitura de Coxim e uma empresa de advocacia nos anos de 2021, 2022 e 2023. Os acordos previam pagamentos a serem feitos na modalidade “ad exitum” na recuperação de créditos de ICMS.

Conforme o MPMS, ficou estabelecido que a empresa receberia um percentual sobre o valor econômico eventualmente obtido com a recuperação de créditos tributários que seriam devidos ao município a título de repartição de receitas.

No entanto, segundo as apurações, durante a execução contratual teriam sido pagos mais de R$ 1,5 milhão à empresa, mesmo sem a comprovação de prestação efetiva de serviços ou de resultado econômico positivo aos cofres públicos.

De acordo com o Ministério Público, o nome da operação “Lucro Certo” faz referência ao suposto recebimento de valores pela empresa sem a correspondente contraprestação.

Os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações. Até o momento, o MPMS não informou se houve afastamentos ou bloqueio de bens.

Prefeituras investigadas

Vale lembrar que ao menos 12 prefeituras de Mato Grosso do Sul já entraram na mira do MPE devido à situação semelhante. Por exemplo, em outubro de 2025, a promotoria de Mundo Novo abriu um inquérito para investigar contratos de um escritório de advocacia que possivelmente fazia parte de um grande esquema, supostamente ilegal, e que teria provocado um rombo milionário aos cofres públicos. 

À época, o escritório em questão prometia a recuperação de R$ 2,16 milhões que a prefeitura supostamente teria a receber da Previdência Social. No final do processo, recebeu em torno de R$ 430 mil da gestão pública, o que equivalia a 20% do valor que alegava ter recuperado para os cofres municipais.

De acordo com as investigações, o modelo funcionava a partir da orientação para que os municípios deixassem de recolher parte de tributos federais, sob o argumento de que havia créditos acumulados referentes a pagamentos feitos a maior nos anos anteriores. 

Com base nessa tese, as prefeituras passaram a compensar valores que, segundo o escritório, seriam indevidos, especialmente sobre verbas trabalhistas como adicional por tempo de serviço, horas extras e um terço de férias.

Do montante que deixava de ser recolhido, 20% eram repassados ao escritório a título de honorários contratuais, muitas vezes antes mesmo de qualquer decisão definitiva sobre a legalidade das compensações. O pagamento era feito com base na estimativa de crédito recuperado, ainda que não houvesse confirmação final por parte dos órgãos federais.

Posteriormente, a Receita Federal passou a cobrar os valores que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multas. Com isso, as prefeituras passaram a acumular dívidas milionárias, enquanto os honorários já haviam sido quitados, o que levantou suspeitas sobre a legalidade dos contratos e a efetiva existência dos créditos alegados.

VESTIBULAR UFMS

Vestibular UFMS divulga terceira lista de aprovados

Matrículas estão disponíveis para candidatos garantirem a vaga na graduação pública

12/02/2026 11h28

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na última terça-feira (10), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a lista da terceira chamada do Vestibular e Passe, que é o Processo Seletivo de Avaliação Seriada. As matrículas já estão disponíveis para os aprovados como forma de garantia da vaga.

Todo o cadastro do ingressante deve ser feito de forma online, no site oficial da UFMS: http://matricula.ufms.br/, com o anexo dos seguintes documentos solicitados:

  • Histórico escolar do ensino médio;
  • Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de graduação;
  • Certidão de nascimento civil ou de casamento;
  • Documento oficial de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro:
    • Carteira de Identidade emitida por órgãos de identificação,
    • Carteira Nacional de Habilitação - CNH;
    • Carteira de identidade profissional expedida por órgãos fiscalizadores de exercício profissional regulamentada, carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos; documento de identificação militar ou passaporte.)
  • CPF, apenas se não estiver registrado na Identidade;
  • Certificado de Reservista ou documento que comprove que está em dia com as obrigações militares - para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos;
  • Comprovante de Quitação Eleitoral (obrigatório para candidatos a partir de 18 anos, pelo link: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
  • Foto digital recente 3x4 cm (ou 5x7 cm) frontal.

Os candidatos recebem as primeiras informações pelo e-mail que foi cadastrado no momento de insrição do Vestibular ou Passe, e devem realizar o Cadastro do Estudante e Perfil Acadêmico para finalizar a matrícula, além de outras etapas próprias da universidade para se integrar a todo o sistema.

Em caso do futuro aluno não ter em mãos algum dos documentos solicitados até o período de matrícula se encerrar, a universidade disponibiliza uma solicitação de requerimento para entregar depois.

Para os aprovados em vagas de cotas, reservadas a pessoas negras, indígenas ou com deficiência, será necessário passar por uma banca da UFMS que avaliará a veracidade da autodeclaração - disponível no edital, e então após esse processo poderá realizar a matrícula.

Candidatos em vagas reservadas para pessoas com renda per capita inferior a um salário mínimo, é necessário que seja anexado o comprovante do Cadastro Único no momento da matrícula.

Outras informações estão disponíveis no edital, e o telefone para contato disponível para sanar dúvidas por meio do WhatsApp é (67) 3345-7777, da Central de Matrículas.

BOA NOITE CINDERELA

Polícia alerta para riscos de dopagem em Carnaval

Foliões devem se manter atentos ao consumir bebidas durantes festividades

12/02/2026 10h46

Divulgação

Com o início das festas de Carnaval, o cuidado com copos e bebidas ingeridas devem ser ainda maiores. Além da preocupação com a procedência das bebidas, especialista alerta para o risco de intoxicação, dopado ou drogado.

Atenção em Carnaval deve ser dobrada por riscos de contaminação por meio de bebidas - Foto: Divulgação

Por meio da Divisão de Química e Toxicologia (DQT), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul orienta a população para os riscos do uso criminoso da substância, conhecida popularmente por "Boa Noite, Cinderela".

A época festiva reforça a necessidade de atenção quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em locais com maior circulação de pessoas em eventos públicos e privados.

Segundo o perito criminal Evandro Rodrigo Pedon, as substâncias incluem medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso central, que podem causar tontura, confusão mental, sonolência intensa, perda de memória e redução da capacidade de reação.

“Essas substâncias reduzem rapidamente a percepção do ambiente e a capacidade de defesa da vítima, criando uma situação de extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, a pessoa só percebe que algo está errado quando os efeitos já estão avançados”, explica o perito.

Cuidados simples na hora de ingerir bebidas alcoólicas em festas e eventos podem evitar ser vítima de dopagem - Foto: Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

Ao ser ingerido, principalmente em combinação com bebidas alcoólicas, adicionados sem que a vítima perceba, os sintomas são agravados, e facilita a prática de crimes sem que a vítima consiga ter noção total do que está acontecendo ou de suas ações.

“Mesmo em pequenas quantidades, a combinação pode causar desorientação severa. Ao perceber qualquer mal-estar incomum, a pessoa deve procurar ajuda imediatamente e, sempre que possível, estar acompanhada por alguém de confiança”

Por meio de exames toxicológicos em investigações, a Polícia Científica consegue identificar as substâncias, porém a recomendação é que a prevenção seja sempre uma prioridade na hora de ingerir qualquer tipo de bebida fora de casa.

Cuidados

Entre as dicas e recomendações estão:

  • evite aceitar bebidas de desconhecidos;
  • não perca o copo de vista;
  • desconfie de alterações repentinas no sabor, cheiro ou nos efeitos da bebida;
  • se possível, utilize copos com tampas e/ou com canudos;
  • confira se a bebida está fechada na hora da compra.

Além disso, em casos de suspeitas de ter ingerido alguma das substâncias esteja sempre com alguém de confiança. Busque atendimento médico o mais rápido possível e registre ocorrência policial o quanto antes, pois a coleta de material biológico nas primeiras após o fato é essencial para identificação das substâncias.

