MS: 790 mil veículos devem trafegar na BR-163 no Natal e Ano Novo

O movimento será intenso neste fim de ano nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. Quem tem disponibilidade e oportunidade, não perde a chance de curtir o Natal e Ano Novo em outra cidade.
De acordo com a Motiva Pantanal, e estimativa é que 790.279 veículos trafeguem pela BR-163/MS entre 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026.
No Natal, entre 23 e 28 de dezembro, 343.326 veículos vão passar pela rodovia. Os dias com maior pico no movimento serão 23, 26 e 27 de dezembro.
No Ano Novo, entre 29 de dezembro até 5 de janeiro, o tráfego será de 446.953 veículos. Os dias mais movimentados serão 2, 3 e 4 de janeiro.
Operação Fim de Ano, da Motiva Pantanal - antiga CCR MSVia - iniciou às 00h desta terça-feira (23) e vai até 5 de janeiro.
BR-163
A BR-163 é a rodovia que corta o sul-norte de Mato Grosso do Sul. Possui 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, sendo elas:
- Mundo Novo
- Eldorado
- Itaquiraí
- Naviraí
- Juti
- Caarapó
- Dourados
- Douradina
- Rio Brilhante
- Nova Alvorada do Sul
- Campo Grande
- Jaraguari
- Bandeirantes
- Camapuã
- São Gabriel do Oeste
- Rio Verde de Mato Grosso
- Coxim
- Sonora
- Pedro Gomes
A BR-163 em Mato Grosso do Sul (MS) possui nove praças de pedágio, nos municípios de Sonora, Coxim, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados, Naviraí e Mundo Novo.
A rodovia é 100% monitorada por 477 câmeras de monitoramento, distribuídas ao longo da BR-163/MS, permitindo acompanhamento em tempo real das condições de tráfego e apoio às ações integradas com a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul (PRF/MS).
ORIENTAÇÕES
Se for pegar estrada neste fim de ano, é necessário que o condutor:
- Não dirija caso consuma bebida alcoólica
- Não dirija cansado ou com sono
- Use cinto de segurança
- Respeite a sinalização
- Respeite o limite de velocidade da via
- Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
- Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor