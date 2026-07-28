MS entra em alerta amarelo para tempestade e queda de granizo

Condições são esperadas entre quarta-feira e quinta-feira desta semana - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul voltou a entrar na rota de tempestade nesta quarta-feira (29), contrariando a previsão anterior onde não estavam previstas chuvas na última semana de julho.

A partir das primeiras horas de amanhã, são esperados acumulados de até 50 milímetros no dia, ventos intensos de até 60 km/h e provável queda de granizo.

Fonte: Inmet

O aviso abrange 66 municípios nas regiões sudoeste, leste e centro norte do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), essas condições estão atreladas ao avanço de uma frente fria atuando na região sul do Brasil, associado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e ao transporte de calor e umidade favorecido pelo Jato de Baixos Níveis (JBN).

A junção das condições contribui para a formação de áreas de instabilidades no Estado.

Em algumas áreas, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 60-70km/h devido a atuação do Jato de Baixos Níveis, que favorece a intensificação dos ventos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

As chuvas devem causar um alívio no calor.

Em grande parte da região Centro-Oeste do País, as temperaturas máximas variaram de 37ºC a 39ºC e a umidade relativa do ar ficou em torno dos 30%, abaixo do recomendado para a saúde humana que é de 60%.

Previsão

Em Campo Grande, a máxima esperada para esta quarta-feira é de 33ºC e mínima de 21ºC. Deve chover entre quarta e quinta-feira durante o dia. As temperaturas altas continuam no final de semana, com máxima de 35ºC no sábado (1).

Em Três Lagoas, a máxima de amanhã fica nos 35ºC, mas despenca para 24ºC na quinta-feira (30). Deve chover pouco até o final de semana, quando as altas temperaturas voltam, chegando a 34ºC.

Em Coxim também chove pouco na quinta-feira (30). A temperatura diminui ligeiramente, passando de 34ºC para 32ºC. No final de semana, as máximas sobem novamente, chegando a 35ºC.

Em Ponta Porã, são esperadas chuvas na quarta-feira e na quinta-feira, com acumulados podendo chegar a 25 milímetros. A mínima chega a 18ºC e as máximas variam entre 26ºC e 29ºC. Também deve chover no final de semana, especialmente no domingo.

Em Ivinhema, a condição é parecida, com máximas entre 26ºC e 30ºC e céu nublado.

Em Dourados, os acumulados chegam a quase 30 milímetros na quarta e na quinta-feira, com previsão de chuva forte e temporal. As máximas ficam entre 26ºC e as mínimas chegam a 18ºC. A previsão também indica chuva rápida no domingo.

