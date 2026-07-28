Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão

MS entra em alerta amarelo para tempestade e queda de granizo

As chuvas devem causar alívio momentâneo no calor e abrange 6 municípios de MS

Karina Varjão

Karina Varjão

28/07/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul voltou a entrar na rota de tempestade nesta quarta-feira (29), contrariando a previsão anterior onde não estavam previstas chuvas na última semana de julho. 

A partir das primeiras horas de amanhã, são esperados acumulados de até 50 milímetros no dia, ventos intensos de até 60 km/h e provável queda de granizo.

Fonte: Inmet

O aviso abrange 66 municípios nas regiões sudoeste, leste e centro norte do Estado. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), essas condições estão atreladas ao avanço de uma frente fria atuando na região sul do Brasil, associado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e ao transporte de calor e umidade favorecido pelo Jato de Baixos Níveis (JBN). 

A junção das condições contribui para a formação de áreas de instabilidades no Estado. 

Em algumas áreas, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 60-70km/h devido a atuação do Jato de Baixos Níveis, que favorece a intensificação dos ventos. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. 

As chuvas devem causar um alívio no calor.

Em grande parte da região Centro-Oeste do País, as temperaturas máximas variaram de 37ºC a 39ºC e a umidade relativa do ar ficou em torno dos 30%, abaixo do recomendado para a saúde humana que é de 60%. 

Previsão

Em Campo Grande, a máxima esperada para esta quarta-feira é de 33ºC e mínima de 21ºC. Deve chover entre quarta e quinta-feira durante o dia. As temperaturas altas continuam no final de semana, com máxima de 35ºC no sábado (1). 

Em Três Lagoas, a máxima de amanhã fica nos 35ºC, mas despenca para 24ºC na quinta-feira (30). Deve chover pouco até o final de semana, quando as altas temperaturas voltam, chegando a 34ºC. 

Em Coxim também chove pouco na quinta-feira (30). A temperatura diminui ligeiramente, passando de 34ºC para 32ºC. No final de semana, as máximas sobem novamente, chegando a 35ºC. 

Em Ponta Porã, são esperadas chuvas na quarta-feira e na quinta-feira, com acumulados podendo chegar a 25 milímetros. A mínima chega a 18ºC e as máximas variam entre 26ºC e 29ºC. Também deve chover no final de semana, especialmente no domingo. 

Em Ivinhema, a condição é parecida, com máximas entre 26ºC e 30ºC e céu nublado. 

Em Dourados, os acumulados chegam a quase 30 milímetros na quarta e na quinta-feira, com previsão de chuva forte e temporal. As máximas ficam entre 26ºC e as mínimas chegam a 18ºC. A previsão também indica chuva rápida no domingo. 
 

Acidente fantasma

FAB faz buscas mas não encontra avião desaparecido em MS

Uma aeronave não identificada teria emito alerta de socorro na tarde de ontem na região do Pantanal, mas não foram encontrados destroços na região

28/07/2026 15h00

Compartilhar
Avião da FAB sobrevoou área de 200 km² mas não encontrou nada

Avião da FAB sobrevoou área de 200 km² mas não encontrou nada Reprodução

Continue Lendo...

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que realizou buscas na região entre as cidades de Coxim e Corumbá para investigar um possível acidente aéreo. 

Em nota enviada ao Correio do Estado, a FAB afirmou que recebeu um chamado para verificar um suposto acidente aéreo na região na tarde de ontem (27).

Uma aeronave SC-105 Amazonas foi usada nas buscas, sobrevoando uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados, mas, até o momento, nenhuma aeronave foi localizada. 

Ainda segundo a nota, não foi registrada nenhuma ocorrência envolvendo alguma aeronave na data em questão. 

Leia na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), informa que não houve qualquer ocorrência registrada envolvendo uma aeronave da FAB na segunda-feira (27/07).

Na data mencionada, uma aeronave SC-105 Amazonas foi empregada para verificar um possível acidente aéreo naquela região, não sendo confirmado. Uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados foi coberta, mas nenhuma aeronave foi localizada até o momento.

As buscas começaram quando um alerta foi registrado pelo Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) de Curitiba, no Paraná. Uma aeronave teria emitido um alerta de "Mayday", mas os números de matrícula e modelo não estavam cadastrados. 

Segundo o jornal Diário Corumbaense, durante a tarde de ontem, as buscas se concentraram na região da Nhecolândia, no Pantanal, nas proximidades do alagado do Taquari. Uma aerovave do Esquadrão Pelicano da FAB sobrevoou a região durante 4 horas, conforme registrado no site Flightradar 24. 

De acordo com o prefeito de Coxim, Edilson Magro (PP), um aviso foi emitido aos pilotos locais, para que ajudassem nas buscas. 

“Fui comunicado por volta das 17h, então liguei no aeroporto e me informaram que possivelmente sumiu uma aeronave na região pantaneira. E que para as pessoas que passam de avião, alguma coisa assim, parar ficar de olho e tal, mas foi só um alerta. Ela sumiu, desapareceu, mas não tem ainda onde que foi, como que foi, o que que aconteceu ainda”.

Após mais de 18 horas desde o alerta, nem a queda, nem informações sobre a aeronave, ocupantes ou possíveis vítimas, foram confirmadas oficialmente até o momento. 

Inutilizáveis

Polícia Federal acompanha destruição de 549 coletes à prova de bala em MS

Material estaria inservível e fora do prazo de utilização, afirmou polícia em nota

28/07/2026 14h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / Polícia Federal

Continue Lendo...

A Polícia Federal fiscalizou a destruição de 549 coletes balísticos pertencentes a empresas de segurança privada vinculadas ao Sindicato das Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores de Mato Grosso do Sul (Sindesv-MS).

A destruição dos equipamentos foi autorizada pela Polícia Federal após a constatação de que os materiais estavam inservíveis, obsoletos ou fora do prazo de utilização, conforme previsto na legislação e nos normativos que regulamentam a atividade de segurança privada no país. A destruição ocorreu nesta segunda-feira (28).

Cabe destacar que conforme o Ministério da Defesa, o tempo de vida útil de um colete balístico é de 5 anos 

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado constatou que o custo de um colete balístico pode custar em média R$ 3,5 mil. Deste modo, a destruição dos 549 coletes acarretou em um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões em equipamentos. 

Todo o procedimento foi acompanhado pela equipe da PF, sobretudo para garantir que os equipamentos não fossem reutilizados de forma irregular ou retornassem ao mercado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Suspeitas de fraude, distribuidoras de combustíveis de MS têm dívida bilionária
Fisco federal

/ 1 dia

Suspeitas de fraude, distribuidoras de combustíveis de MS têm dívida bilionária

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7076, segunda-feira (27/07)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7076, segunda-feira (27/07)

3

Ministério Público investiga balneário irregular no interior de MS
Inquérito civil

/ 1 dia

Ministério Público investiga balneário irregular no interior de MS

4

Homem mata mulher a facadas e se mata em seguida em Campo Grande
Feminicídio

/ 1 dia

Homem mata mulher a facadas e se mata em seguida em Campo Grande

5

Governo federal autoriza circulação de hexatrens de megafábrica de celulose em MS
suzano

/ 23 horas

Governo federal autoriza circulação de hexatrens de megafábrica de celulose em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 4 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje