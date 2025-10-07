MS libera R$ 430 mil para artistas da Feira Agropecuária do Pantanal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na próxima quinta-feira (09) começa a 27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal, a Feapan, evento que através do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul de hoje (07) teve o pagamento de cinco atrações garantido por liberação do Governo do Estado.

Distante aproximadamente 425 quilômetros da Capital, Campo Grande, a 27ª Feapan acontece entre os dias 09 e 12 de outubro no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, que fica na BR-262 entre os municípios de Corumbá e Ladário.

Conforme as "dispensas de licitações" publicadas hoje no Diário Oficial, assinadas pelo ordenador de despesas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto, todas os shows contratados devem ter a mesma duração, de uma hora e meia.

Entretanto, os valores destinados para contratar nomes como das duplas Alex e Yvan e Maria Cecília & Rodolfo, por exemplo, variam entre 55 e 140 mil reais. Entre as atrações aparecem:

Maria Cecilia & Rodolfo

João Lucas e Walter Filho

João Gustavo e Murilo

Alex e Yvan

Julia e Rafaela

Realizado pelo Sindicato Rural de Corumbá e Embrapa Pantanal, a 27ª Feapan conta com apoio institucional da Prefeitura da Cidade Branca e também do Executivo de Ladário; da senadora Soraya Thronicke; Federação da Agricultura e Pecuária (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Fundação e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (FCMS e Setesc) e do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).

Shows e valores

Com a previsão de leilões e até mesmo um um cubo interativo de 16m², com tela 4K de 15x3 metros e recursos de realidade virtual, que vai permitir aos visitantes uma experiência imersiva nos diferentes pantanais da região, o show de abertura na quinta-feira (09) fica por conta de João Gustavo e Murilo.

Para a realização do show a dupla será paga com cem mil reais, segundo maior valor destinado para as atrações da Feapan, abaixo apenas de Maria Cecilia & Rodolfo.

Campo-grandenses donos de hits como "Você de Volta", "A Fila Andou", "Mato e Morro Por Você" e "Coisas Esotéricas", o único casal do sertanejo receberá R$ 140 mil pela 01h30 de show na Feapan, enquanto para os demais nomes serão pagas as seguintes quantias:

R$ 55 mil - João Lucas e Walter Filho

João Lucas e Walter Filho R$ 55 mil - Alex e Yvan

Alex e Yvan R$ 80 mil - Julia e Rafaela

Cabe destacar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio.

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias.

Entretanto, o regime não limitou as contratações de atrações para a mais variada sorte de eventos espalhados por Mato Grosso do Sul, que vão desde celebrações em fortes históricos e até para a Marcha para Jesus.

Em agosto, por exemplo, o Governo do Estado publicava o contrato de um pastor que esteve que esteve presente na Marcha para Jesus de Campo Grande um dia após o evento, ocasião em que o cantor e compositor Antônio Cirilo recebeu 90 mil reais dos R$355 mil empenhados dos cofres públicos para o evento religioso.

No Estado, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao "bolsonarismo" com fundo religioso.

Já em em 20 de setembro, até mesmo Almir Sater foi contratado por R$ 250 mil, para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra, festividade histórica no coração do Pantanal que trouxe 90 minutos do talento do compositor e cantor regional.

Cerca de duas semanas depois, exatos 14 dias depois, o violeiro campo-grandense foi novamente contratado pelo mesmo valor através da Fundação de Cultura, para abertura da 1ª Bienal do Pantanal, fazendo Almir Sater faturar meio milhão de reais em duas semanas por shows em MS.

