INTERIOR

MS libera R$ 430 mil para artistas da Feira Agropecuária do Pantanal

Valores para contratar nomes como das duplas Alex e Yvan e Maria Cecília & Rodolfo, por exemplo, variam entre 55 e 140 mil reais

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/10/2025 - 12h19
Na próxima quinta-feira (09) começa a 27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal, a Feapan, evento que através do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul de hoje (07) teve o pagamento de cinco atrações garantido por liberação do Governo do Estado. 

Distante aproximadamente 425 quilômetros da Capital, Campo Grande, a 27ª Feapan acontece entre os dias 09 e 12 de outubro no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, que fica na BR-262 entre os municípios de Corumbá e Ladário. 

Conforme as "dispensas de licitações" publicadas hoje no Diário Oficial, assinadas pelo ordenador de despesas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto, todas os shows contratados devem ter a mesma duração, de uma hora e meia. 

Entretanto, os valores destinados para contratar nomes como das duplas Alex e Yvan e Maria Cecília & Rodolfo, por exemplo, variam entre 55 e 140 mil reais. Entre as atrações aparecem: 

  • Maria Cecilia & Rodolfo
  • João Lucas e Walter Filho
  • João Gustavo e Murilo
  • Alex e Yvan
  • Julia e Rafaela

Realizado pelo Sindicato Rural de Corumbá e Embrapa Pantanal, a 27ª Feapan conta com apoio institucional da Prefeitura da Cidade Branca e também do Executivo de Ladário; da senadora Soraya Thronicke; Federação da Agricultura e Pecuária (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Fundação e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (FCMS e Setesc) e do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). 

Shows e valores

Com a previsão de leilões e até mesmo um um cubo interativo de 16m², com tela 4K de 15x3 metros e recursos de realidade virtual, que vai permitir aos visitantes uma experiência imersiva nos diferentes pantanais da região, o show de abertura na quinta-feira (09) fica por conta de João Gustavo e Murilo. 

Para a realização do show a dupla será paga com cem mil reais, segundo maior valor destinado para as atrações da Feapan, abaixo apenas de Maria Cecilia & Rodolfo.

Campo-grandenses donos de hits como "Você de Volta", "A Fila Andou", "Mato e Morro Por Você" e "Coisas Esotéricas", o único casal do sertanejo receberá R$ 140 mil pela 01h30 de show na Feapan, enquanto para os demais nomes serão pagas as seguintes quantias: 

  • R$ 55 mil - João Lucas e Walter Filho
  • R$ 55 mil - Alex e Yvan
  • R$ 80 mil - Julia e Rafaela

Cabe destacar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Entretanto, o regime não limitou as contratações de atrações para a mais variada sorte de eventos espalhados por Mato Grosso do Sul, que vão desde celebrações em fortes históricos e até para a Marcha para Jesus. 

Em agosto, por exemplo, o Governo do Estado publicava o contrato de um pastor que esteve que esteve presente na Marcha para Jesus de Campo Grande um dia após o evento, ocasião em que o cantor e compositor Antônio Cirilo recebeu 90 mil reais dos R$355 mil empenhados dos cofres públicos para o evento religioso. 

No Estado, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao "bolsonarismo" com fundo religioso. 

Já em em 20 de setembro, até mesmo Almir Sater foi contratado por R$ 250 mil, para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra, festividade histórica no coração do Pantanal que trouxe 90 minutos do talento do compositor e cantor regional.

Cerca de duas semanas depois, exatos 14 dias depois, o violeiro campo-grandense foi novamente contratado pelo mesmo valor através da Fundação de Cultura, para abertura da 1ª Bienal do Pantanal, fazendo Almir Sater faturar meio milhão de reais em duas semanas por shows em MS.

 

Adote!

Feira de adoção tem cães adultos à espera de um lar neste domingo (12)

Desta vez, apenas adultos, resgatados em situação de maus-tratos, estarão disponíveis para adoção

07/10/2025 11h45

Animal adulto disponível para adoção

Animal adulto disponível para adoção Foto: Subea-CG

Feira de adoção de animais ocorre neste domingo (12), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas Dias Ferreira com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São cães adultos, entre machos e fêmeas, disponíveis para adoção.

A novidade é que, desta vez, apenas animais adultos estarão disponíveis para adoção. A iniciativa visa acabar com o mito de que animais adultos não se adaptam a uma nova casa.

A vantagem de adotar um animal adulto é que o tutor já sabe o tamanho do animal, não causando surpresa no futuro.

Os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, incluindo vacinação, vermifugação e castração.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira ou caixa de transporte.

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2025, domingo
Horário: 9h às 12h
Local: Praça da Bolívia - rua Aníbal de Mendonça com Rua Dias Ferreira, bairro Coophafé

SRD

Os cachorros vira-latas, também conhecidos como SRD (sem raça definida), são os pets mais comuns entre os adotados pelos brasileiros.

Espertos, agitados, cheios de amor, carinhosos e fiéis aos seus tutores, estão presentes na maioria dos lares do país. O dia do cachorro vira-lata é celebrado, anualmente, em 31 de julho.

Porém, ainda estão entre os que mais sofrem abandono e maus-tratos.

Segundo censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

Dê uma chance a um animal de rua. Não compre, adote! 

PONTA PORÃ

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

A carga total foi avaliada em R$ 1,4 milhão

07/10/2025 11h00

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira FOTO: Divulgação DOF

Na segunda-feira (6), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 17 veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande.

A ação começou quando policiais estavam em patrulhamento na MS-164, zona rural do município, e receberam informações de que diversos veículos estariam escondidos nas proximidades de uma chácara no assentamento.

Os militares foram até o local, onde encontraram diversas pessoas que tentaram fugir a pé e com os veículos em meio à vegetação. No primeiro ponto, foram apreendidos dez automóveis e nove pessoas foram presas.

Com o apoio de uma segunda equipe do Departamento, do helicóptero Harpia do DOF e policiais da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo - (CGPA), outros sete veículos foram encontrados em um canavial próximo, onde cinco pessoas também foram detidas. Durante a ação, 14 pessoas foram presas.

Ao serem questionados, os presos disseram trabalhar como “freteiros”, e informaram que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande.

Ao todo, foram apreendidos 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus de diversos tamanhos, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos. A carga total foi avaliada em R$ 1,4 milhão.

Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

