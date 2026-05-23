MS registra uma morte em ação policial a cada quatro dias enquanto roubos caem até 68%

Dados da Sejusp mostram queda nos crimes patrimoniais e aumento da letalidade policial em Mato Grosso do Sul - Divulgação

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Mato Grosso do Sul registrou 38 mortes decorrentes de intervenção legal de agentes do Estado entre janeiro e maio de 2026, média de uma ocorrência a cada quatro dias, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O número integra um cenário em que o Estado também apresentou queda nos índices de roubos, furtos e homicídios, além do aumento nas apreensões de drogas em regiões de fronteira.

Somando os registros dos últimos três anos, Mato Grosso do Sul contabiliza 290 mortes por intervenção policial. Em um estado com cerca de 2,9 milhões de habitantes, a proporção representa uma morte causada por agentes públicos armados a cada 10 mil moradores no período.

Os casos registrados neste ano se concentram principalmente entre homens jovens e adultos. Conforme os dados da Sejusp, 37 vítimas eram homens e uma mulher. Também houve dois registros sem identificação oficial do sexo.

Em relação à faixa etária, foram contabilizados 20 adultos, 12 jovens, três adolescentes, um idoso e dois casos sem idade divulgada oficialmente.

Até agora, foram registradas oito mortes em janeiro, cinco em fevereiro, nove em março, nove em abril e sete em maio.

Crimes em queda

Enquanto os números relacionados à letalidade policial chamam atenção, o governo estadual destaca redução nos principais indicadores criminais entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo levantamento do Observatório de Segurança Pública, os roubos em vias públicas caíram 57,54% no período, passando de 1.230 ocorrências para 554 casos.

Já os roubos ao comércio tiveram redução de 68,17%, com queda de 77 para 26 registros.

Os furtos também apresentaram diminuição. Foram 12.873 ocorrências nos quatro primeiros meses de 2023, contra 10.392 neste ano, redução de 23,9%.

O levantamento ainda aponta queda de 33,4% nos furtos de veículos e de 27,76% nos furtos em residências.

Nos crimes contra a vida, os homicídios dolosos passaram de 145 para 140 registros no período analisado, redução de 8,98%.

Já os casos de latrocínio, que haviam somado quatro ocorrências em 2023, não tiveram registros neste ano.

Fronteira e tráfico

Outro indicador destacado pela Sejusp foi o aumento nas apreensões de drogas. Entre janeiro e abril de 2026, as forças de segurança apreenderam 161,7 toneladas de entorpecentes, volume 99,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2023, quando foram recolhidas 81 toneladas.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, atribuiu os resultados aos investimentos em equipamentos, inteligência policial e integração entre as forças de segurança.

“São resultados que vão muito além das nossas fronteiras e das nossas divisas, porque se nós estamos no Estado que mais apreende drogas no país, nós estamos produzindo resultados para todo o Brasil”, afirmou.

Desde 2023, o governo estadual afirma ter investido R$ 232,9 milhões na aquisição de equipamentos e veículos para a segurança pública.

Entre os itens adquiridos estão viaturas, armamentos, aeronaves, aparelhos de comunicação, embarcações e equipamentos de proteção e salvamento.

Outros R$ 170 milhões devem ser destinados à compra de 525 novas viaturas ainda neste ano.

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