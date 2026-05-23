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"INTERVENÇÃO DE AGENTE"

MS registra uma morte em ação policial a cada quatro dias enquanto roubos caem até 68%

Estado soma 38 mortes decorrentes de intervenção policial entre janeiro e maio; no mesmo período, dados da Sejusp apontam redução de até 68% em crimes patrimoniais e avanço nas apreensões de drogas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/05/2026 - 17h30
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Mato Grosso do Sul registrou 38 mortes decorrentes de intervenção legal de agentes do Estado entre janeiro e maio de 2026, média de uma ocorrência a cada quatro dias, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O número integra um cenário em que o Estado também apresentou queda nos índices de roubos, furtos e homicídios, além do aumento nas apreensões de drogas em regiões de fronteira.

Somando os registros dos últimos três anos, Mato Grosso do Sul contabiliza 290 mortes por intervenção policial. Em um estado com cerca de 2,9 milhões de habitantes, a proporção representa uma morte causada por agentes públicos armados a cada 10 mil moradores no período.

Os casos registrados neste ano se concentram principalmente entre homens jovens e adultos. Conforme os dados da Sejusp, 37 vítimas eram homens e uma mulher. Também houve dois registros sem identificação oficial do sexo.

Em relação à faixa etária, foram contabilizados 20 adultos, 12 jovens, três adolescentes, um idoso e dois casos sem idade divulgada oficialmente.

Até agora, foram registradas oito mortes em janeiro, cinco em fevereiro, nove em março, nove em abril e sete em maio.

Crimes em queda

Enquanto os números relacionados à letalidade policial chamam atenção, o governo estadual destaca redução nos principais indicadores criminais entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo levantamento do Observatório de Segurança Pública, os roubos em vias públicas caíram 57,54% no período, passando de 1.230 ocorrências para 554 casos.

Já os roubos ao comércio tiveram redução de 68,17%, com queda de 77 para 26 registros.

Os furtos também apresentaram diminuição. Foram 12.873 ocorrências nos quatro primeiros meses de 2023, contra 10.392 neste ano, redução de 23,9%.

O levantamento ainda aponta queda de 33,4% nos furtos de veículos e de 27,76% nos furtos em residências.

Nos crimes contra a vida, os homicídios dolosos passaram de 145 para 140 registros no período analisado, redução de 8,98%.

Já os casos de latrocínio, que haviam somado quatro ocorrências em 2023, não tiveram registros neste ano.

Fronteira e tráfico

Outro indicador destacado pela Sejusp foi o aumento nas apreensões de drogas. Entre janeiro e abril de 2026, as forças de segurança apreenderam 161,7 toneladas de entorpecentes, volume 99,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2023, quando foram recolhidas 81 toneladas.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, atribuiu os resultados aos investimentos em equipamentos, inteligência policial e integração entre as forças de segurança.

“São resultados que vão muito além das nossas fronteiras e das nossas divisas, porque se nós estamos no Estado que mais apreende drogas no país, nós estamos produzindo resultados para todo o Brasil”, afirmou.

Desde 2023, o governo estadual afirma ter investido R$ 232,9 milhões na aquisição de equipamentos e veículos para a segurança pública.

Entre os itens adquiridos estão viaturas, armamentos, aeronaves, aparelhos de comunicação, embarcações e equipamentos de proteção e salvamento.

Outros R$ 170 milhões devem ser destinados à compra de 525 novas viaturas ainda neste ano.

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CAMPO GRANDE

Grupo de cirurgiões pediátricos é investigado por suspeita de fixação de honorários

Órgão apura possível centralização de negociações com hospitais e planos de saúde por grupo que atua na Capital

23/05/2026 14h30

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Cade apura suposta centralização de negociações e possível fixação de honorários no mercado de cirurgia pediátrica hospitalar em Campo Grande.

Cade apura suposta centralização de negociações e possível fixação de honorários no mercado de cirurgia pediátrica hospitalar em Campo Grande. Divulgação

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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou inquérito administrativo para investigar a atuação da SECIPE – Serviços Cirúrgicos Pediátricos de Campo Grande/MS por suspeita de infração à ordem econômica no mercado de cirurgia pediátrica hospitalar na Capital.

A investigação teve início após denúncia apontar que a empresa reuniria a maior parte dos cirurgiões pediátricos habilitados em Campo Grande e funcionaria como intermediadora das negociações com hospitais e operadoras de planos de saúde.

Segundo o Cade, há indícios de que a estrutura da empresa estaria sendo utilizada para uniformizar condutas comerciais entre profissionais que deveriam negociar individualmente. Entre os pontos apurados estão a possível adoção de tabela fixa de honorários médicos e a centralização de negociações com agentes do setor de saúde.

Na avaliação da Superintendência-Geral, o mercado investigado é considerado sensível por envolver atendimento especializado, com baixa possibilidade de substituição e impacto direto em procedimentos hospitalares, incluindo casos de urgência.

O órgão também destacou que a atuação dos cirurgiões pediátricos afeta não apenas hospitais e operadoras de saúde, mas também pacientes e usuários do sistema de saúde suplementar.

Como medida preventiva, o Cade determinou cautelarmente que a SECIPE deixe de elaborar ou divulgar tabelas de honorários médicos e suspenda qualquer participação em negociações coletivas relacionadas à prestação de serviços médicos, seja de profissionais vinculados à empresa ou externos.

A decisão ainda estabelece que a entidade não poderá criar obstáculos para que médicos realizem negociações diretamente com hospitais, planos de saúde ou outras instituições do setor.

A medida cautelar está prevista na Lei nº 12.529/2011 e pode ser aplicada quando há indícios de infração à ordem econômica e risco de prejuízo ao mercado ou comprometimento do resultado final da investigação.

Com a abertura do inquérito, o Cade dará sequência à fase de instrução do caso. A apuração deve analisar, entre outros pontos, a existência de eventual tabela de honorários, o grau de vínculo dos profissionais com a empresa e a possibilidade real de contratação individual dos cirurgiões pediátricos.

Ao final da investigação, a Superintendência-Geral poderá recomendar o arquivamento do caso ou a abertura de processo administrativo sancionador.

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SORTEIO DE ANIVERSÁRIO

Mega-Sena 30 anos: último dia para apostar, veja onde jogar em Campo Grande

Sorteio especial de aniversário pagará R$ 300 milhões ao ganhador(a). O prêmio não acumula, caso não haja vencedor(a)

23/05/2026 13h45

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Mega Sena especial de 30 anos

Mega Sena especial de 30 anos Foto: Reprodução

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Os apostadores da Mega-Sena têm até as 21h (horário de Mato Grosso do Sul) deste sábado (23) para fazer suas "fézinhas" no concurso 3.010, sorteio especial da Mega 30 anos. As seis dezenas serão sorteadas às 11h (horário de Brasília), de domingo (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As cotas de bolões poderão ser adquiridas até às 09h (horário de MS) deste domingo (24).

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

É importante ressaltar que, como é uma edição especial, o prêmio estimado em R$ 300 milhões não acumula. O concurso 3.010 terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas em lotéricas de todo o país ou pela internet, através do portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.

O bilhete com os seis números custa R$ 6.

Lotérica mais próxima

Mato Grosso do Sul conta com 166 locais habilitados para realizar as apostas da Mega-Sena. A pessoa pode conferir a lotérica mais próxima dela através do Encontre a CAIXA. Siga este passo a passo:

  1. Acesse a página do Encontre a CAIXA;
  2. na aba "Tipo de atendimento", selecione a opção "Lotéricas";
  3. em "UF", escolha "Mato Grosso do Sul" e selecione a cidade de Campo Grande;
  4. uma lista será exibida com os endereços, mapas e telefones das unidades mais próximas.

Como apostar

Neste sorteio, o apostador precisa marcar entre 6 a 20 números em um universo de 60 disponíveis no volante, ou ainda deixar que o sistema escolha números aleatoriamente através da opção Surpresinha.

Na aposta simples, aquela para marcar seis números, o apostador deve pagar R$ 6 para tentar ganhar os R$300 milhões. quanto mais números marcar, maior o valor da aposta.

Os bolões online na Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, ou seja, até às 10h (do horário de Brasília) de amanhã (24).

No site elete canais eletrônicos, é possível escolher lotérica, quantidade de cotas, valor mínimo e máximo, quantidade de números apostados, bem como os números que o apostador considera "da sorte" e até os indicar os "indesejados". 

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