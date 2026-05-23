Mega-Sena 30 anos: último dia para apostar, veja onde jogar em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os apostadores da Mega-Sena têm até as 21h (horário de Mato Grosso do Sul) deste sábado (23) para fazer suas "fézinhas" no concurso 3.010, sorteio especial da Mega 30 anos. As seis dezenas serão sorteadas às 11h (horário de Brasília), de domingo (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As cotas de bolões poderão ser adquiridas até às 09h (horário de MS) deste domingo (24).

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

É importante ressaltar que, como é uma edição especial, o prêmio estimado em R$ 300 milhões não acumula. O concurso 3.010 terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas em lotéricas de todo o país ou pela internet, através do portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.

O bilhete com os seis números custa R$ 6.

Lotérica mais próxima

Mato Grosso do Sul conta com 166 locais habilitados para realizar as apostas da Mega-Sena. A pessoa pode conferir a lotérica mais próxima dela através do Encontre a CAIXA . Siga este passo a passo:

Acesse a página do Encontre a CAIXA; na aba "Tipo de atendimento", selecione a opção "Lotéricas"; em "UF", escolha "Mato Grosso do Sul" e selecione a cidade de Campo Grande; uma lista será exibida com os endereços, mapas e telefones das unidades mais próximas.

Como apostar

Neste sorteio, o apostador precisa marcar entre 6 a 20 números em um universo de 60 disponíveis no volante, ou ainda deixar que o sistema escolha números aleatoriamente através da opção Surpresinha.

Na aposta simples, aquela para marcar seis números, o apostador deve pagar R$ 6 para tentar ganhar os R$300 milhões. quanto mais números marcar, maior o valor da aposta.

Os bolões online na Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, ou seja, até às 10h (do horário de Brasília) de amanhã (24).

No site elete canais eletrônicos, é possível escolher lotérica, quantidade de cotas, valor mínimo e máximo, quantidade de números apostados, bem como os números que o apostador considera "da sorte" e até os indicar os "indesejados".

Assine o Correio do Estado