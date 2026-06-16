MS se despede de José Augusto, ex-presidente do TJMS e símbolo da Justiça - Foto: Divulgação TJMS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O desembargador aposentado José Augusto de Souza, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), morreu nesta segunda-feira, 15 de junho, aos 89 anos, em Campo Grande. A morte foi confirmada pela Corte, que manifestou profundo pesar e destacou a relevância de sua trajetória para o fortalecimento do Judiciário estadual.

Natural de Monte Carmelo (MG), José Augusto nasceu em 8 de maio de 1937 e formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Londrina (PR), em 1963.

Ingressou na magistratura em 1975, como juiz de Direito da comarca de Nova Andradina, iniciando uma carreira marcada pela dedicação ao serviço público e pelo compromisso com a Justiça.

Ao longo de sua trajetória, foi promovido por merecimento para a 3ª Vara Cível de Dourados, em 1979, e para a 7ª Vara Cível de Campo Grande, em 1983.

Em 1987, alcançou o cargo de desembargador do TJMS, consolidando uma atuação reconhecida pela ética, serenidade e elevado senso de responsabilidade institucional.

Durante sua passagem pelo Tribunal, exerceu importantes funções de liderança. Foi vice-presidente do TJMS no biênio 1995/1996, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul entre 1999 e 2000 e presidente do Tribunal de Justiça no período de 2001 a 2002.

Sua gestão à frente da Corte ficou marcada pelo compromisso com a modernização da estrutura do Judiciário sul-mato-grossense.

Entre suas principais realizações está a construção do atual Fórum de Campo Grande, considerado um dos símbolos da Justiça no Estado, além da ampliação da infraestrutura judiciária em diversas regiões.

Após mais de três décadas dedicadas à magistratura, aposentou-se em 27 de abril de 2007, encerrando uma carreira amplamente respeitada pela comunidade jurídica.

Em nota, o TJMS destacou que José Augusto de Souza deixa um legado de integridade, sabedoria e dedicação à causa pública.

O presidente da Corte, desembargador Dorival Renato Pavan, em nome de magistrados e servidores, expressou solidariedade aos familiares e ressaltou a contribuição histórica do ex-presidente para o Judiciário estadual.

O desembargador deixa a esposa, Maria Ignez Grassano Streicher de Souza, e os filhos Luiz Henrique e Adriano.

O velório está sendo realizado nesta terça-feira, 16 de junho, desde as 8h, no saguão do Tribunal Pleno do TJMS, no Parque dos Poderes. O cortejo para o sepultamento está previsto para as 15h30, com sepultamento às 16h30 no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande.

O legado de José Augusto de Souza permanece como referência para as atuais e futuras gerações de magistrados, marcado pelo compromisso com a Justiça e pelo fortalecimento institucional do Poder Judiciário sul-mato-grossense.