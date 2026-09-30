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adequação e requalificação

MS dá sequência na licitação que promete ressuscitar Estádio Morenão

Sem concorrentes locais e com teto de R$17 milhões, disputa pelo menor preço será travada por empresas de Minas Gerais e São Paulo

Leo Ribeiro e Glaucea Vaccari

Leo Ribeiro e Glaucea Vaccari

30/09/2026 - 10h53
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Está marcada para amanhã (1°de outubro), às 14 horas, a sequência do certame em busca de uma empresa para executar os serviços de engenharia para adequação e requalificação funcional do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conforme divulgado pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), licitação essa que promete ressuscitar o Morenão. 

Através de sua DLO, a Agesul convoca as empresas participantes do certame para "trazer o Morenão de volta à vida", exatamente um mês após a visita in loco do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, ao estádio campo-grandense. 

Entretanto, essa licitação terá apenas duas empresas na disputa: 

  • ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e
  • ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Conforme consta na ata eletrônica da licitação, da sessão aberta em 21 de setembro, outras três empresas ficaram impedidas de participarem da licitação, já que não submeteram os documentos obrigatórios junto da proposta inicial dentro do prazo estabelecido em edital. 

Entre essas empresas que não submeteram a proposta no prazo aparecem duas campo-grandenses, Engelec Engenharia e a CR Arquitetura e Construção, além da mineira Sustentare Empreendimentos.  

Com isso, nenhuma das duas empresas que disputam o certame para reforma do Morenão são locais, uma vez que a "Engetal" possui sede na capital de São Paulo e a "Alcance" está sediada em Teófilo Otoni (MG). 

Licitação milionária

Com valor estimado em R$17.874.945,95, essa licitação em busca de empresa para adequação e requalificação do estádio o Morenão, em Campo Grande, foi aberta em 03 de setembro, com publicação em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul. 

Entre as intervenções programadas estão a adequação dos acessos, das rotas de fuga e das rampas para atender às normas de segurança e acessibilidade, além do fechamento dos fossos, da instalação de guarda-corpos, corrimãos, barras antiesmagamento e novos portões.

Cabe frisar que essa disputa pelo critério de menor preço tinha abertura das propostas inicialmente prevista para o dia 21 de setembro, o que não ocorreu. Essa reforma e readequação prevê a retomada das competições no estádio já para 2027.

Também está no pacote de obras a modernização da rede elétrica, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, instalação de novos refletores, construção de um sistema de irrigação de última geração e a substituição integral do gramado.

As intervenções ainda incluem a reforma da pista de atletismo e melhorias no sistema de drenagem, consideradas essenciais para que o estádio volte a receber partidas oficiais e grandes eventos a partir de 2027.

A intenção é que o estádio seja palco da abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A, marcando o retorno do principal palco esportivo do Estado ao calendário do futebol profissional.

 

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ELEIÇÕES 2026

Campo Grande define hoje (30) 'tarifa zero' no ônibus para dias de votação

Gratuidades no transporte coletivo foram concedidas nas eleições de 2022 e 2024

30/09/2026 12h21

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Há cerca de dois anos o anúncio da gratuidade para os dias de votação só foi feito 72 horas antes dos eleitores irem às urnas. 

Há cerca de dois anos o anúncio da gratuidade para os dias de votação só foi feito 72 horas antes dos eleitores irem às urnas.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Conforme repassado na manhã desta quarta-feira (30) pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Ciro Vieira, a Prefeitura de Campo Grande deve publicar ainda hoje uma definição a respeito da possibilidade de 'tarifa zero' nos ônibus da Capital para os dias de votação. 

Nos últimos pleitos, vale lembrar, a gratuidade no transporte coletivo têm sido uma garantia por parte do Executivo da Cidade Morena. Em 2024, cabe frisar, a solicitação foi feita pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) em ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

A gratuidade foi garantida para o pleito municipal de 2024 quando Adriane Lopes (PP) buscava sua reeleição, mas antes mesmo disso, tanto no primeiro turno quanto no segundo das Eleições Gerais de 2022 a Capital do Mato Grosso do Sul também já havia garantido tarifa zero para os eleitores campo-grandenses irem às urnas. Nessas ocasiões, a "tarifa zero" não contemplou os ônibus executivos. 

Distante apenas quatro dias do primeiro turno das Eleições Gerais deste 2026, no pleito disputado há cerca de dois anos também cabe destacar que o anúncio da gratuidade para os dias de votação só foi feito 72 horas antes dos eleitores irem às urnas. 

Apesar do titular da Agetran indicar que uma definição deve sair ainda hoje (30) neste último dia de setembro, até a manhã desta quarta-feira o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) não havia sido comunicado sobre qualquer decisão a respeito. O "carimbo" com aval para decisão quanto à gratuidade fica a cargo da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

É importante lembrar que o próprio TRE-MS já garante um transporte gratuito para aqueles eleitores que possuem alguma deficiência, e têm o prazo até sexta-feira (02 de outubro) para realizarem esse pedido, preenchendo um formulário eletrônico disponível no portal do TRE-MS - acesse CLICANDO AQUI -, através do qual é preciso fornecer os documentos para as devidas comprovações.

Além disso, distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital, a Cidade Branca de Corumbá aparece como exemplo de município onde há o decreto de "tarifa zero" no transporte coletivo urbano e rural, neste caso, que no Coração do Pantanal será válido durante todo o dia e contemplando todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Todas as regras sobre as Eleições 2026 estão previstas na Resolução-TSE nº 23.751/2026. O 23° artigo deste texto ressalta que o poder público adotará as "providências necessárias para assegurar, nos dias de votação, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano". 

O texto ainda destaca que o juízo eleitoral precisava ser informado pelo poder público sobre os itinerários, modalidades e horários do transporte coletivo até a data de 15 de agosto. 

Eleições 2026

Marcadas para acontecerem no primeiro domingo de outubro (04), a possibilidade de um segundo turno das Eleições 2026 fica agendada para o dia 25 do mês que inicia-se amanhã, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Para a "festa da democracia" deste ano, em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 escolhendo representantes para os seguintes cargos:

  1. Deputado federal,
  2. Deputado estadual, 
  3. Dois senadores, 
  4. Governador e 
  5. Presidente da República

Desses cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos através das chamadas eleições majoritárias. 

As dúvidas dos eleitores e eleitoras também podem ser sanadas em qualquer cartório eleitoral, ou por acesso aos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A Prefeitura de Campo Grande foi procurada para confirmar ou não a gratuidade nas eleições deste ano, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

 

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MEIO AMBIENTE

Imasul ganha mais 180 dias para definir limite de prédios no entorno do Prosa

Estudos vão estabelecer a altura máxima das edificações em parte da zona de amortecimento

30/09/2026 11h15

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Estudo do Imasul vai definir a altura máxima permitida para edificações no Setor 1 da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande

Estudo do Imasul vai definir a altura máxima permitida para edificações no Setor 1 da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande Gerson Oliveira

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O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) terá mais 180 dias para concluir os estudos que vão definir a altura máxima permitida para edificações no Setor 1 da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande.

A prorrogação foi oficializada pela Portaria Imasul nº 1.762, publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial do Estado. O prazo adicional começa a ser contado a partir do encerramento dos 180 dias originalmente estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 16.757, de 31 de março deste ano.

Na prática, a decisão adia por mais seis meses a definição das regras de altura para novas construções em uma parcela da área protegida no entorno do parque, justamente em uma região que vem sendo alvo de expansão imobiliária nos últimos anos.

Ao justificar a prorrogação, o Imasul cita a “complexidade técnica, ambiental e urbanística” dos estudos necessários e afirma que ainda precisam ser consolidados dados hidrogeológicos, aspectos relacionados à paisagem e informações sobre corredores utilizados pela avifauna e por outros animais silvestres.

A portaria também revela que estão em andamento tratativas para a contratação de serviço técnico especializado para a elaboração do estudo. Segundo o instituto, a extensão do prazo busca garantir “higidez, completude e segurança técnica” às diretrizes que serão estabelecidas para o Setor 1.

Regras em março

A Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Prosa foi regulamentada pelo governo estadual no fim de março, depois de anos de discussões sobre a ocupação urbana nas proximidades da unidade de conservação.

Como mostrou o Correio do Estado na época, o Decreto nº 16.757 estabeleceu uma área de aproximadamente 904,5 hectares, dos quais cerca de 135 hectares correspondem ao próprio Parque Estadual do Prosa e outros 769,5 hectares integram seu entorno protegido.

A regulamentação dividiu a zona de amortecimento em três setores e criou regras distintas para cada um deles.

O Setor 1, objeto dos estudos que agora tiveram o prazo prorrogado, é o maior dos três, com aproximadamente 472,3 hectares, abrangendo o anel mais periférico da zona de amortecimento e áreas localizadas nas porções Noroeste, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul e Sudoeste.

Quando o decreto foi publicado, não foi fixado imediatamente um limite geral de altura para as edificações desse setor. Em vez disso, o artigo 30 determinou que o Imasul realizasse estudos técnicos para estabelecer a altura máxima das construções, inicialmente no prazo de 180 dias.

O próprio decreto, porém, já previa a possibilidade de uma única prorrogação por igual período, mediante portaria do diretor-presidente do instituto. 

Em outras partes da zona de amortecimento, o decreto já estabeleceu limites objetivos para as construções.

No Setor 3, que reúne aproximadamente 56,6 hectares em áreas adjacentes ao parque, empreendimentos multirresidenciais estão sujeitos à altura máxima de 15 metros, além de recuo mínimo de 20 metros destinado às pistas de desaceleração e aceleração.

A Avenida Poeta Manoel de Barros também recebeu tratamento específico e é considerada área especial de proteção independentemente do setor que atravesse. Para edificações situadas a até 30 metros da avenida, a altura máxima prevista é de 12 metros.

Já no Setor 1, a definição dependerá justamente do relatório técnico que o Imasul ainda está elaborando.

A discussão sobre a verticalização no entorno do Prosa ganhou força diante do avanço de empreendimentos imobiliários na região do Parque dos Poderes e de seu entorno. Entre os impactos considerados pelo Estado na elaboração das normas estão aumento do tráfego, atropelamentos de animais, ruídos, interferências nas rotas de aves, processos erosivos e possíveis impactos sobre nascentes.

Além das regras relacionadas à altura das construções, o decreto de março estabeleceu uma série de exigências ambientais para empreendimentos inseridos na zona de amortecimento.

Entre elas estão restrições à supressão de vegetação, medidas para proteção da fauna, controle da poluição sonora e manutenção de áreas permeáveis.

Também foram proibidos revestimentos de fachadas com acabamento espelhado ou altamente refletivo, medida destinada a reduzir o risco de colisões de aves. O decreto ainda impede intervenções em subsolo que provoquem rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente dessas águas.

A regulamentação ocorreu após uma série de discussões envolvendo o governo estadual, a Prefeitura de Campo Grande e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre a ocupação do entorno do parque.

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