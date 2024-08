MS será impactado pela fumaça de incêndios no norte do país

A fumaça dos incêndios florestais no norte do país sege estacionada na Bolívia e Paraguai e deve chegar em MS, nas próximas horas. - Créditos: Google/ zoom.earth

Os incêndios florestais que estão devastando diversos biomas do país, especialmente na Amazônia e no Pantanal sul-mato-grossense, acenderam o alerta de cientistas e meteorologistas devido à péssima qualidade do ar, que deve piorar a partir de amanhã na região Centro-Oeste.

Segundo o professor Widinei Alves, da estação de qualidade do ar da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a fumaça que está causando transtornos em cidades do Norte do país está estacionada na Bolívia e no Paraguai e deve chegar a Mato Grosso do Sul na tarde deste domingo (1º).

“Amanhã, a fumaça deve voltar a atingir Campo Grande. A mudança na direção dos ventos fará com que a fumaça vinda da Amazônia, Bolívia e que está sobre o Paraguai retorne para o estado”.

Preocupado com saúde dos sul-mato-grossense, o professor Widinei Alves, alerta a população para alguns cuidados e, assim se proteger do tempo seco e também da qualidade do ar, que a partir de amanhã deve ficar ainda mais crítico, como vemos em cidades do norte do país, que vem sofrendo com as queimadas na Amazônia.

“Nestes cenários, evite atividades físicas das 9h às 17h, e utilize umidificadores. Para quem não tenha esse suporte, baldes de água espalhados pela casa e toalhas molhadas também ajudam a melhorar o ambiente”.

"Outra coisa também, recomendamos para estes casos o uso de mascaras como foi na pandêmia e se possível para quem usa ar-ncondicionado, fechem as janelas para evitar que a fumaça entre dentro das residências. Essa fumçaa é perigosa até para a nossa saúde", explicou o professor.

Voos cancelados para o norte do país.



Na região Norte do país, moradores de Porto Velho têm sofrido com a fumaça dos incêndios florestais. A cidade já registra uma qualidade do ar extremamente ruim desde o começo de agosto.

Não é apenas a população de Rondônia que está sofrendo; os empresários também enfrentam problemas devido ao cancelamento de voos causado pelas condições climáticas adversas na cidade.

Na tarde de ontem (30), o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cancelou o desfile Cívico-Militar previsto para o dia 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil. O motivo é o perigo representado pela fumaça que tem coberto o estado há semanas.

De acordo com dados da plataforma IQAir, a cidade registrava uma qualidade do ar considerada perigosa, com índices de 384,3 microgramas por metro cúbico no começo da tarde da última quinta-feira (29). Esse valor está cerca de 77 vezes acima do limite recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



CUIDADOS

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado



