Mulher é sequestrada e baleada pelo ex em posto de gasolina em Campo Grande

Solidariedade

São produtos novos que vem do Programa Cidadania Fiscal, o valor arrecadado será voltado para a compra de um aparelho avançado de radioterapia

Com o tema "Solidariedade que Salva Vidas", o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) realizará o primeiro feirão com 19 mil itens novos doados pela Receita Federal, no dia 7 de junho, em Campo Grande.

A renda arrecadada será destinada à compra de um Acelerador Linear de ponta, um aparelho de radioterapia oncológica que, com tecnologia avançada, proporcionará agilidade e precisão nos tratamentos.

O hospital precisa de um total de R$ 9.139.000,00 para a aquisição do equipamento. Desse valor, já recebeu R$ 8.042.320,00 em verba do Ministério da Saúde. Assim, R$ 1.096.680,00 ainda devem ser pagos pelo HCAA.

Uma parte desse montante, cerca de R$ 600 mil, segundo o hospital, foi arrecadada com a venda de cabelos doados pela Receita Federal.

Bazar do Bem



Os produtos que serão vendidos são doações da Receita Federal de Ponta Porã, por meio do Programa Cidadania Fiscal.

Entre os itens à venda, estão:

vestuário;

perfumes;

acessórios;

eletrônicos.

O bazar será realizado nas dependências do hospital, localizado na Rua Marechal Rondon, 1053. O pagamento pode ser feito via Pix, dinheiro, débito ou crédito.

A presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, explicou que a compra do equipamento será um avanço sem precedentes para o hospital.

“Este equipamento é de última geração. Será o mais sofisticado de Mato Grosso do Sul, com a mesma tecnologia de hospitais de ponta nos Estados Unidos, na França e no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Teremos condições de atender mais pacientes, pois, com a precisão do novo aparelho, eles precisarão de menos sessões de radioterapia”, destacou Sueli.

Em 2024, o HCAA atendeu, em média, mais de 18 mil pacientes por mês, totalizando 224.729 procedimentos realizados pelo SUS, entre eles, 64.240 consultas, 77.160 exames laboratoriais, 1.475 sessões de radioterapia, 16.454 quimioterapias e milhares de outros atendimentos, além de diversas outras atividades.

Saiba: O HCAA é o maior hospital oncológico de Mato Grosso do Sul e referência no tratamento do câncer. Instituição privada e filantrópica, atende 72% dos pacientes oncológicos do SUS no Estado, ou seja, a cada 10 pacientes com câncer, 7 são tratados no HCAA.

Serviço

Bazar do Bem – Solidariedade que Salva Vidas

Local: Hospital de Câncer Alfredo Abrão

Hospital de Câncer Alfredo Abrão Endereço: Rua Marechal Rondon, 1053

Rua Marechal Rondon, 1053 Data: 7 de junho

7 de junho Horário: das 8h às 18h

das 8h às 18h Informações: (67) 3041-6000

