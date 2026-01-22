Mulheres que doparam e furtaram idoso são presas em MS

Duas mulheres, identificadas como A.C.C.P. e E.C.C., que não tiveram as idades divulgadas, foram presas por suspeita de dopar um idoso e realizar transferências bancárias na conta dele, em Santa Rita do Pardo.
O caso veio à tona após o idoso procurar a polícia e relatar que, na madrugada de terça-feira (20), havia sido dopado e que, posteriormente, as suspeitas realizaram transferências bancárias via Pix nos valores de R$ 3.500 e R$ 350.
Durante diligências, a polícia localizou as suspeitas na manhã desta quarta-feira (21). Com elas, foram encontrados pertences da vítima e um vídeo gravado no celular de uma delas, no qual aparecem debochando do estado do idoso.
A equipe apurou ainda que as mulheres já eram investigadas por uma ação criminosa semelhante no mesmo município, quando, no dia 8 de janeiro, teriam praticado o mesmo crime contra outro idoso.
Na casa em que elas estavam, a polícia apreendeu cartões de crédito de terceiros, um caderno com dados bancários de várias vítimas, cocaína, seis máquinas de cartão, diversas notas de dinheiro em espécie e um aparelho de televisão sem procedência comprovada.
Além disso, foi apreendido um medicamento controlado (clonazepam), que, conforme informou a polícia, possui efeito sedativo.
Uma terceira mulher envolvida na prática criminosa, identificada como R.A.P., está foragida. Outros dois investigados, L.M.M. e A.D.O., são apontados como integrantes do grupo.
O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A investigação prossegue para localizar e prender todos os envolvidos, e a polícia não descarta a possibilidade de o grupo ter feito mais vítimas.