Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Mulheres que doparam e furtaram idoso são presas em MS

A polícia localizou um vídeo feito no celular de uma das suspeitas, em que elas aparecem debochando do idoso, que está nitidamente atordoado

Laura Brasil

22/01/2026 - 13h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Duas mulheres, identificadas como A.C.C.P. e E.C.C., que não tiveram as idades divulgadas, foram presas por suspeita de dopar um idoso e realizar transferências bancárias na conta dele, em Santa Rita do Pardo.

O caso veio à tona após o idoso procurar a polícia e relatar que, na madrugada de terça-feira (20), havia sido dopado e que, posteriormente, as suspeitas realizaram transferências bancárias via Pix nos valores de R$ 3.500 e R$ 350.

Durante diligências, a polícia localizou as suspeitas na manhã desta quarta-feira (21). Com elas, foram encontrados pertences da vítima e um vídeo gravado no celular de uma delas, no qual aparecem debochando do estado do idoso.

A equipe apurou ainda que as mulheres já eram investigadas por uma ação criminosa semelhante no mesmo município, quando, no dia 8 de janeiro, teriam praticado o mesmo crime contra outro idoso.

Na casa em que elas estavam, a polícia apreendeu cartões de crédito de terceiros, um caderno com dados bancários de várias vítimas, cocaína, seis máquinas de cartão, diversas notas de dinheiro em espécie e um aparelho de televisão sem procedência comprovada.

Além disso, foi apreendido um medicamento controlado (clonazepam), que, conforme informou a polícia, possui efeito sedativo.

Uma terceira mulher envolvida na prática criminosa, identificada como R.A.P., está foragida. Outros dois investigados, L.M.M. e A.D.O., são apontados como integrantes do grupo.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A investigação prossegue para localizar e prender todos os envolvidos, e a polícia não descarta a possibilidade de o grupo ter feito mais vítimas.

 

 

 

Assine o Correio do Estado

INTERIOR

'Mais Louco do Brasil' chama sessão extra para aumentar o próprio salário

Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada" sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e até do chefe de gabinete

22/01/2026 12h59

Compartilhar
Juliano Ferro, que se autoproclama o prefeito mais louco do Brasil

Juliano Ferro, que se autoproclama o prefeito mais louco do Brasil Reprodução Instagram

Continue Lendo...

Através de um ofício encaminhado para a Câmara Municipal de Ivinhema, o popular "Prefeito Mais Louco do Brasil", Juliano Ferro, busca nesta quinta-feira (22) um aumento no próprio salário e do valor pago a secretários municipais e chefe de gabinete.

Conforme o documento encaminhado à Câmara de Ivinhema, o intuito do prefeito é interromper o período de recesso parlamentar com uma sessão extraordinária, marcada para às 18h no Plenário Vereador Benedito Ferreira da Casa de Leis municipal. 

Com transmissão inclusive pela página no Facebook da Câmara de Ivinhema, os vereadores locais devem deixar o descanso em regime de urgência especial para analisar cinco projetos no total. 

O primeiro Projeto de Lei Ordinária (n ° .001 de 13 de janeiro de 2026) busca autorizar abertura de crédito adicional especial. Os demais datam todos do último dia 19 deste ano. 

Entre as demais propostas, o PL n.°002: "dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal, para concessão de contribuição financeira a Sociedade Esportiva Recreativa Ivinhema". 

Já os outros projetos tratam da contratação de Operação de Crédito do Programa Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), e da autorização para concessão de auxílio financeiro para a Mitra Diocesana de Naviraí, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ivinhema, para que aconteça a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Padroeiro. 

Por fim, com o projeto de Lei Complementar n°. 001, de 19 de janeiro de 2026, o chefe do Executivo local, Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e do chefe de gabinete". 

Aumento barrado

Vale lembrar que, ainda no ano passado, após decisão judicial determinar que o subsídio de Juliano Ferro deveria cair de 35 para quase 20 mil reais, o prefeito de Ivinhema chegou a anunciar um ajuste para R$25.025,00. 

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o "Mais louco do Brasil" chegou a tratar sobre o "facão" na prefeitura de Ivinhema, apontando essa redução de dez mil reais do próprio salário, mais a redução de 15% para os secretários, com vencimentos que saíram de R$12,8 mil para pouco mais de R$10 mil.

A primeira liminar teria sido concedida através do juiz da 1ª Vara de Ivinhema, Rodrigo Barbosa Sanches, mantida posteriormente pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, bem como pelo presidente do TJMS na ocasião, desembargador Dorival Renato Pavan. 

Ainda assim, mesmo com as determinações, o prefeito teria decidido pelo ajuste acima do limite estabelecido pela Justiça por conta própria. 

 

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

Detran-MS abre primeiro leilão de 2026 com lotes de R$409 até R$14 mil

Processo acontecerá no próximo dia 05 de fevereiro, às 09h, com visitações entre os dias 02 e 04 do próximo mês

22/01/2026 12h30

Compartilhar
Na página do leilão, basta filtrar os leilões pela Unidades da Federação (UF) e selecionar Mato Grosso do Sul, onde aparecem os 148 lotes em quatro páginas distintas.

Na página do leilão, basta filtrar os leilões pela Unidades da Federação (UF) e selecionar Mato Grosso do Sul, onde aparecem os 148 lotes em quatro páginas distintas. Reprodução

Continue Lendo...

No próximo dia 05 de fevereiro, às 09h pelo horário de Mato Grosso do Sul, o Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza seu primeiro leilão neste ano de 2026, com lotes que variam de aproximadamente R$410 até a casa dos R$14 mil, indo desde veículos para circulação até as famosas sucatas aproveitáveis e inservíveis. 

Segundo o Departamento, há um total de 147 lotes ofertados de motocicletas e automóveis, somados a um último de material ferroso, em lances que podem ser feitos através do site Carlo Ferrari Leilões (CLICANDO AQUI).

Na página do leilão, basta filtrar os leilões pela Unidades da Federação (UF) e selecionar Mato Grosso do Sul, onde aparecem os 148 lotes em quatro páginas distintas. Importante esclarecer que, a popular visitação para verificação de cada item desejado deve acontecer somente em fevereiro, nos dias 02, 03 e 04 do próximo mês. 

Para a visitação, basta dirigir-se até o pátio da autorizada Autotran, que fica localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, nos horários entre 8h e 11h e das 13h30 até 16h30, nos três dias específicos de fevereiro. 

Lotes disponíveis

Nas chamadas "sucatas inservíveis", podem participar apenas as pessoas jurídicas devidamente credenciadas junto ao Detran-MS que atuem junto aos ramos de: siderurgia, fundição ou reciclagem. Para essa categoria estão disponíveis 17 motocicletas e outros sete automóveis que somam, aproximadamente, 16.830 kg de material ferroso. 

Da categoria "sucatas aproveitáveis" também podem participar apenas as pessoas jurídicas, sendo  39 lotes, que somam 59 motocicletas e 27 automóveis.

Já nos veículos para circulação, que podem participar pessoas físicas e jurídicas, há um total de 108 lotes, distribuídos entre 78 motocicletas e outros 30 automóveis, que vão desde uma Honda CG 2021/2022, com lance inicial de R$ 3.702,00, até um VW/Up 2014/2015, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 8.653,00. 

No lote mais caro aparece um Fiat/Punto Attractive 12/13, que está aberto para propostas e está com a faixa de um lance mínimo de R$14.250,00. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 22 horas

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

2

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS
Violência

/ 23 horas

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados
Avenida Julio de Castilhos

/ 21 horas

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026