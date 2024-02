Na "briga" com guardas, prefeitura diz que TJ suspendeu "periculosidade imediata"

Sortudos

O valor foi dividido entre os 11 consumidores sorteados que receberam valores individuais de R$5 mil a R$20 mil

Próximo sorteio acontece no mês de abril de 2024. Para participar basta fazer o cadastro a partir de compras de R$20 com nota fiscal. Pref/CG

Ainda referente as notas fiscais emitidas em 2023, a Prefeitura realizou hoje (21) a entrega da premiação do 4º sorteio da Nota Premiada Campo Grande. Desta vez, foram contempladas notas fiscais emitidas nos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2023, totalizando 11 premiações e um montante de R$ 115 mil.

A iniciativa abrange todas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas pelos prestadores de serviços na cidade de Campo Grande, a partir do mês de cadastro do tomador do serviço no site da plataforma. O objetivo do programa é estimular a emissão do documento fiscal por meio da distribuição de prêmios.

Edi Terezinha Theodoro foi uma das felizardas, recebendo o prêmio principal de R$ 20 mil. Ela ressaltou a importância de solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, destacando que essa prática traz benefícios como descontos, prêmios e melhorias no score de crédito.

Renata Liscano Florenciano, ganhadora do segundo prêmio de R$ 10 mil, expressou sua alegria com a surpresa financeira, planejando uma ida imediata ao supermercado para realizar uma compra especial para sua família. Já Marcela Maria Jesus, agraciada com R$ 5 mil, compartilhou sua felicidade ao poder finalizar a reforma de sua cozinha.

Os ganhadores foram determinados por sorteio, considerando a participação de tomadores de serviços pessoas físicas devidamente cadastrados na plataforma. A cada R$ 20,00 em notas fiscais, os participantes recebiam um cupom eletrônico para concorrer aos prêmios.

O secretário-adjunto de Finanças do Município, Isaac José de Araújo, ressaltou a importância de solicitar notas fiscais de diversos tipos de serviços, como salão de beleza, oficina mecânica, pet shop, entre outros, enfatizando que além da garantia do serviço, os consumidores também têm a chance de concorrer aos prêmios oferecidos pela Nota Premiada Campo Grande. Confira a lista completa dos ganhadores abaixo:

Confira os ganhadores:

Prêmios de R$ 20.000,00:

- Edi Terezinha Theodoro

- Elbio Afonso Meneguel

- Ladielly de Souza Silva

Prêmios de R$ 10.000,00:

- Fernanda Ramos Konno

- Renata Liscano Florenciano

- Agma da Costa Lopes

Prêmios de R$ 5.000,00:

- Marcela Maria de Jesus

- Bruno Moreira Mota

- Marilene Ines Piaia

- Roseane Tomas Arakaki

- Marcelo Ahad de Oliveira

