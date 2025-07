Nova frente fria chega e mínima deve ser de 5°C em MS nesta semana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A semana começou com calor em Mato Grosso do Sul, mas o tempo deve mudar a partir de quarta-feira (14), com a chegada uma nova frente fria que provocará queda acentuada nas temperaturas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as mínimas previstas são entre 5°C e 7°C, especialmente na região sul do Estado.

Entre esta segunda e a tarde de quarta-feira, a previsão indica sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens e ocorrência de chuvas, mantendo o tempo firme.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 14°C e máximas de 29°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16°C e máximas entre 29°C.

"No entanto, entre a noite de quarta-feira e ao longo da quinta-feira (18), a aproximação e o avanço de uma nova frente fria provocarão mudanças nas condições atmosféricas", diz o Cemtec na previsão.

Esse sistema trará aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões sudoeste e sudeste do Estado.

A frente fria deve continuar até o fim da semana, com as temperaturas mais baixas previstas para serem registradas na sexta-feira (18) e no sábado (19).

Em Campo Grande são previstas mínimas de 10°C e máximas entre 23°C e 26°C.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, a mínima deve ser de 6°C e a máxima de 22°C. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 6°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6°C e as máximas entre 19°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12°C e 16°C e máximas entre 25°C e 31°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Tempo seco

Como não há previsão de grandes acumulados de chuva, os níveis de umidade relativa do ar devem permanecer baixos, especialmente no período da tarde, com valores entre 15% e 30%, o que configura uma situação de alerta para a baixa umidade.

Por isso, o Cemtec recomenda atenção redobrada com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Inverno

Apesar da chegada de nova frente fria no Estado, temperaturas abaixo da média não são esperadas no período de inverno em Mato Grosso do Sul. A estação começou no dia 20 de junho e segue até 22 de setembro.

Conforme reportagem do Correio do Estado, dos 94 dias de inverno, as massas polares devem ocorrer apenas nos primeiros 30 dias da estação. Nos dois meses restantes (agosto e setembro), o predomínio será de umidade baixa, temperaturas elevadas, estiagens e seca.

Em Mato Grosso do Sul, grande parte do inverno deverá ser marcada pela extensão do tempo ensolarado, ocasionado pela atuação de bloqueios atmosféricos.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahão Filho, esses bloqueios podem se estender por várias semanas, mantendo as condições do tempo estáveis, com dias ensolarados, sem chuva, com baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta concentração de poluentes.

As probabilidades de chuvas na estação indicam precipitação abaixo da média histórica no sul de Mato Grosso do Sul em junho e julho.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, os volumes de chuva em julho e agosto variam entre 50 mm e 200 mm. No extremo-norte do Estado, as chuvas variam entre 25 mm e 50 mm e, no extremo-sul, entre 200 mm e 300 mm.

Em agosto e no início de setembro poderão ocorrer estiagem, calor intenso, umidade baixa e chuvas fracas ocasionais.

As precipitações durante a estação deverão ocorrer no fim da tarde, de forma irregular, mal distribuídas e com baixo volume, mantendo-se próximas às médias históricas.