Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

Em Campo Grande, a mínima deve ser de 12°C

O calorão e tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul durante a semana deve dar espaço a chuvas e frio no fim de semana. A mudança no tempo ocorre devido à chegada de uma nova frente fria, que deve derrubar as temperaturas a 8°C a partir de sexta-feira (22).

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre os dias 22 e 24 de agosto, há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao avanço desta frente fria.

São previstos acumulados de chuvas que podem superar os 30 mm por dia, principalmente na região sul do Estado.

Após a passagem deste sistema meteorológico, haverá queda acentuada nas temperaturas, com mínimas entre 8°C e 10°C. Pontualmente, podem ocorrer mínimas abaixo dos 8°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, no domingo.

Antes disso, porém, na quarta (20) e quinta-feira (21), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais firme no Estado.

Nestes dias, as temperaturas estarão mais amenas, com mínima de 14°C ao amanhecer. Durante as tardes, as temperaturas estarão em elevação, com máximas que podem chegar a 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 18°C e máxima de 34°C.

Tempestade e vendaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem quatro alertas para Mato Grosso do Sul, com vigência, pelo menos, até esta quarta-feira (20).

São dois alertas de perigo potencial e dois de perigo, para tempestade e vendaval.

O alerta de tempestade é válido a partir da noite desta terça-feira e aponta que há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e queda de granizo. Assim, há risco também de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o de vendaval alerta para ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

O Cemtec informa que até quinta-feira deve haver aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas pontualmente intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente na quarta-feira (20).

Essas condições meteorológicas já estão associadas ao avanço da frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o avanço de cavados e o transporte de calor e umidade irão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.