Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

mudança no tempo

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

Calor e tempo seco dão espaço para chuvas e temperaturas que podem chegar a 8°C

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/08/2025 - 18h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O calorão e tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul durante a semana deve dar espaço a chuvas e frio no fim de semana. A mudança no tempo ocorre devido à chegada de uma nova frente fria, que deve derrubar as temperaturas a 8°C a partir de sexta-feira (22).

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre os dias 22 e 24 de agosto, há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao avanço desta frente fria.

São previstos acumulados de chuvas que podem superar os 30 mm por dia, principalmente na região sul do Estado.

Após a passagem deste sistema meteorológico, haverá queda acentuada nas temperaturas, com mínimas entre 8°C e 10°C. Pontualmente, podem ocorrer mínimas abaixo dos 8°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, no domingo.

Antes disso, porém, na quarta (20) e quinta-feira (21), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais firme no Estado.

Nestes dias, as temperaturas estarão mais amenas, com mínima de 14°C ao amanhecer. Durante as tardes, as temperaturas estarão em elevação, com máximas que podem chegar a 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 18°C e máxima de  34°C.

Tempestade e vendaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem quatro alertas para Mato Grosso do Sul, com vigência, pelo menos, até esta quarta-feira (20).

São dois alertas de perigo potencial e dois de perigo, para tempestade e vendaval.

O alerta de tempestade é válido a partir da noite desta terça-feira e aponta que há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e queda de granizo. Assim, há risco também de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o de vendaval alerta para ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

O Cemtec informa que até quinta-feira deve haver aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas pontualmente intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente na quarta-feira (20).

Essas condições meteorológicas já estão associadas ao avanço da frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o avanço de cavados e o transporte de calor e umidade irão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul está em alerta para vendaval e tempestadesMato Grosso do Sul está em alerta para vendaval e tempestades

DEFRON

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira; dois foram presos

A droga "dry" tem grande poder alucinógeno e alto valor comercial. Além de entorpecentes, a Polícia encontrou dois imóveis que seriam usados para armazenamento e produção

19/08/2025 16h45

Compartilhar
Polícia desmantela laboratório de

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira e prende dois Divulgação/Polícia Civil

Continue Lendo...

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou a prisão de dois homens nesta segunda-feira (18) em Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, e fechou um laboratório de produção de drogas. 

De acordo com a investigação, os presos, de 39 e 46 anos, são concunhados e utilizavam dois imóveis para organizar o crime. Um dos imóveis era para armazenamento das drogas e, o outro, para a produção e refino. 

Durante a operação, em um dos imóveis, os policiais encontraram 6 quilos de skunk, 350 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 18 gramas da droga alucinógena “DRY”, de alto valor comercial. 

No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100 quilos de skunk, 20 quilos de Dry, bem como os equipamentos que são utilizados no preparo dos entorpecentes, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. 

Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e seguiram para a sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais a serem realizados. 

DRY

Conhecida como “maconha dos playboys”, a “dry” é uma variação da maconha e tem diferentes texturas e até essência de sabor. Ela é voltada para pessoas que tenham alto poder aquisitivo em razão do seu valor alto, que pode chegar a R$100 mil o quilo. 

Produzida em laboratório e com alta concentração de T.H.C., o uso da droga causa alterações psicológicas mais graves e com mais intensidade, como uma alteração maior da percepção de tempo e espaço. 

Outro caso

Há exatamente um mês, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desmantelou outro esquema de produção da droga em laboratório e distribuição a partir dos Correios. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, a partir de uma denúncia anônima, foi iniciada uma investigação para interceptar a “dry”que estava a caminho da Capital via Correios.

Com o código de rastreio em mãos, a Polícia Civil passou a acompanhar a entrega, que chegou nas mãos de um indivíduo que já tinha passagem por tráfico. 

Ao receber o pacote, o homem foi abordado pelos policiais e confirmou que a encomenda continha haxixe e outras variantes da maconha, que foi confirmado aos agentes abrirem a encomenda. 

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório de manipulação e preparo de drogas, contendo papel filme, balanças de precisão, tesouras, embalagens zip-lock e demais utensílios para uso e armazenagem de entorpecentes. 

No quarto do casal, foram encontrados R$13.802 em dinheiro em espécie juntamente com a mulher do suspeito, além de 284 gramas de derivados da maconha, avaliados em, aproximadamente, R$100 mil.

Foram recolhidos, ainda, 26 comprimidos de ecstasy, com valor estimado em mil reais. 
 

Cidades

Ministra Margareth Menezes inaugura Centro de Cultura em Campo Grande

Obra estava paralisada há 12 anos, mas foi retomada com recursos do PAC e entregue nesta terça-feira, em Campo Grande

19/08/2025 16h28

Compartilhar
Centro de Cultura foi inaugurado em parceria entre a prefeitura e o governo federal

Centro de Cultura foi inaugurado em parceria entre a prefeitura e o governo federal Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante), inauguraram, nesta terça-feira (19), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado. A obra foi iniciada há 12 anos, ficou paralisada durante um período e agora foi entregue à população.

O complexo cultural e esportivo é uma realização do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, e contrapartida da prefeitura.

"Essa entrega é importante, esse equipamento já estava parado há 12 anos e nós, nessa gestão do Ministério da Cultura, retomamos, primeiro entregando essas obras que estavam paradas, mas também trazendo o equipamento CEU da Cultura, que é um equipamento que pertence à nossa gestão, os Move Céus também, que são aqueles carros que levam para aquelas cidades mais distantes", disse a ministra.

"A gente entende que quando o equipamento cultural chega na cidade, em uma comunidade, ele transforma a vida das pessoas, principalmente pela oportunidade de estar perto da leitura, da música, do teatro, do esporte. Então eu como pessoa também, como cidadã, como artista e como ministra, estou muito feliz de estar aqui em Canpo Grande com essa entrega e  desejo a comunidade que ela aproveite bem", acrescentou Margareth Menezes.

A vice--prefeita, Camilla Nascimento também ressaltou a importância do novo equipamento de cultura para a população.

"A parceria, quando acontece, efetivamente as políticas públicas funcionam e a população ganha com isso. Campo Grande está muito feliz, é uma obra que estava paralisada há muito tempo, e a prefeita retomou no ano de 2024", ressaltou.

"Só na assistência social aqui desse equipamento, dessa região, a gente atende mais de 5 mil famílias, então a gente vai ter um braço para muita gente e o governo federal veio a somar com tudo isso. São muitas crianças, além das famílias, então a gente ver o brilho no olhar de cada uma destas crianças quando estão fazendo atividade assistencial, para nós é de grande valia", concluiu a vice-prefeita.

 A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), não participou da inauguração, pois estava em Brasília cumprindo agenda partidária.

Centro de Cultura foi inaugurado em parceria entre a prefeitura e o governo federalCEU das Artes foi inaugurado no Lageado (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

CEU das Artes

O complexo cultural e esportivo CEU das Artes foi inaugurado nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal, e da vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante).

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e contrapartida municipal.

Com 7 mil m², o CEU das Artes conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada e espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

 “Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, diz a ministra Margareth Menezes.

A inauguração integra o calendário de atividades comemorativas aos 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 7 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Desembargadores de MS suspeitos de venda de sentença seguem afastados, agora pelo CNJ
Ultima Ratio

/ 11 horas

Desembargadores de MS suspeitos de venda de sentença seguem afastados, agora pelo CNJ

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6803, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6803, segunda-feira (18/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?