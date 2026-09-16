Novos radares da BR-163 fiscalizam velocidade média em MS

Novos radares da BR-163 medem a velocidade média entre os quilômetros 620 e 630 - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O trecho entre os quilômetros 620 e 630 da BR-163, no município de São Gabriel do Oeste, recebeu um projeto-piloto de radares para monitorar a velocidade média dos veículos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a implantação do teste, que não terá aplicação de multas nesta etapa.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (11) e já está em vigor. A ANTT deu um prazo inicial de 180 dias, contados a partir da instalação dos equipamentos, com possibilidade de prorrogação ou encerramento antecipado, conforme a avaliação dos resultados.

Por enquanto, a medida tecnológica é de caráter educativo e experimental. O projeto deverá verificar a confiabilidade do sistema e reunir informações sobre sua possível utilização futura nas rodovias, inclusive antes de eventual adoção para aplicação de penalidades.

Um dos objetivos do projeto-piloto é observar o comportamento dos motoristas ao terem conhecimento sobre a velocidade média. Placas de sinalização serão instaladas no trecho da BR-163.

Relatórios

A ANTT vai acompanhar os resultados dos testes antes de avaliar eventuais aplicações futuras da solução. As concessionárias responsáveis pelos trechos deverão encaminhar mensalmente os resultados à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD). Em MS, a Motiva Pantanal, que administra a BR-163, terá que cumprir esta função.

Nos documentos deverão constar informações sobre o funcionamento dos equipamentos, a qualidade dos dados registrados, o comportamento dos condutores e outros aspectos relacionados à execução do projeto.

A SUROD poderá solicitar informações, dados, relatórios ou avaliações complementares sempre que necessário para acompanhar o experimento.

A agência poderá acompanhar os resultados durante todo o período e definir os próximos passos com base nas informações obtidas.

Como funciona

O controle de velocidade média é diferente do modelo tradicional, que verifica a velocidade de um veículo em um único ponto da rodovia.

No novo formato, o sistema considera a distância percorrida e o tempo gasto pelo veículo entre dois pontos de monitoramento. Com essas informações, é calculada a velocidade média no trecho.

Com isso, os motoristas não poderão mais frear em cima ou diminuir a velocidade quando estiver perto do equipamento, já que o monitoramento ocorre ao longo do segmento da rodovia, e não apenas em um ponto. A sinalização deverá informar os usuários sobre a realização do experimento.