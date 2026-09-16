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Projeto-piloto

Novos radares da BR-163 fiscalizam velocidade média em MS

A ANTT deu um prazo inicial de 180 dias para os testes do projeto-piloto, que acontece em oito estados, inclusive Mato Grosso do Sul

João Pedro Flores

16/09/2026 - 10h15
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O trecho entre os quilômetros 620 e 630 da BR-163, no município de São Gabriel do Oeste, recebeu um projeto-piloto de radares para monitorar a velocidade média dos veículos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a implantação do teste, que não terá aplicação de multas nesta etapa.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (11) e já está em vigor. A ANTT deu um prazo inicial de 180 dias, contados a partir da instalação dos equipamentos, com possibilidade de prorrogação ou encerramento antecipado, conforme a avaliação dos resultados.

Por enquanto, a medida tecnológica é de caráter educativo e experimental. O projeto deverá verificar a confiabilidade do sistema e reunir informações sobre sua possível utilização futura nas rodovias, inclusive antes de eventual adoção para aplicação de penalidades.

Um dos objetivos do projeto-piloto é observar o comportamento dos motoristas ao terem conhecimento sobre a velocidade média. Placas de sinalização serão instaladas no trecho da BR-163.

Relatórios

A ANTT vai acompanhar os resultados dos testes antes de avaliar eventuais aplicações futuras da solução. As concessionárias responsáveis pelos trechos deverão encaminhar mensalmente os resultados à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD). Em MS, a Motiva Pantanal, que administra a BR-163, terá que cumprir esta função.

Nos documentos deverão constar informações sobre o funcionamento dos equipamentos, a qualidade dos dados registrados, o comportamento dos condutores e outros aspectos relacionados à execução do projeto. 

A SUROD poderá solicitar informações, dados, relatórios ou avaliações complementares sempre que necessário para acompanhar o experimento.

A agência poderá acompanhar os resultados durante todo o período e definir os próximos passos com base nas informações obtidas.

Como funciona

O controle de velocidade média é diferente do modelo tradicional, que verifica a velocidade de um veículo em um único ponto da rodovia.

No novo formato, o sistema considera a distância percorrida e o tempo gasto pelo veículo entre dois pontos de monitoramento. Com essas informações, é calculada a velocidade média no trecho.

Com isso, os motoristas não poderão mais frear em cima ou diminuir a velocidade quando estiver perto do equipamento, já que o monitoramento ocorre ao longo do segmento da rodovia, e não apenas em um ponto. A sinalização deverá informar os usuários sobre a realização do experimento.

Old School

Traficantes em Campo Grande ostentavam relógios de até R$ 100 mil

Ação determinou o bloqueio de bens e valores avaliados em R$ 75 milhões, além de cumprir 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva

16/09/2026 09h15

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Relógios de luxo da marca Rolex foram apreendidos durante a Operação Old School

Relógios de luxo da marca Rolex foram apreendidos durante a Operação Old School Divulgação: Polícia Federal

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Em Campo Grande, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação Old School. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. 

A investigação apura a atuação de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Além dos mandados, também foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados, no montante de R$ 75 milhões.

Durante a investigação, foram apreendidos mais de 250 kg de cocaína e 60 kg de haxixe. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram também espingardas, revólver, uma grande quantidade de dinheiro, inclusive escondido em uma bota, munições, correntes de ouro e relógios de luxo da marca Rolex, modelo Submariner Date, avaliados em torno de R$ 75 mil (seminovo) e R$ 100 mil.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Federal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

Força Integrada IV

A Operação Força Integrada IV é uma ação nacional realizada simultaneamente em 24 estados da Federação, na manhã desta quarta-feira (16). As decisões judiciais determinaram bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados a organizações criminosas investigadas.

As forças de segurança miram alvos envolvidos no tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, formação de organizações criminosas violentas e a outros delitos do crime organizado.

São cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisões, além de medidas cautelares patrimoniais e investigativas.

ITAPORÃ

Uma pessoa morre e outra fica presa às ferragens em acidente na MS-157

No momento da colisão, a região era atingida por um forte nevoeiro

16/09/2026 08h15

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Reprodução: Sidnei Bronka

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Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia MS-157, que liga O município de Itaporã a Maracaju.

As informações preliminares divulgadas por um site local apontam que o acidente aconteceu próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Santa Terezinha. A pessoa que ficou gravemente ferida estava presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Dourados foram acionadas para atender a ocorrência.

No momento do acidente, a região era atingida por um forte nevoeiro. Com isso, a visibilidade ficou reduzida na rodovia.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Equipes de atendimento e autoridades apuram o que aconteceu.

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