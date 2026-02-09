OAB-MS lança congresso internacional sobre autismo nesta terça-feira

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), promove o Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026, cujo lançamento oficial acontece nesta terça-feira (10), em Ponta Porã, no interior do Estado.
Aberto ao público, o evento volta-se ao diálogo, à capacitação e à inclusão, reunindo especialistas, profissionais, famílias e a comunidade em geral para debater o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em sua 3ª edição, o congresso foi realizado duas vezes em 2025, em Ponta Porã e em Campo Grande, respectivamente.
A iniciativa é uma realização da OAB-MS e do Instituto IEPSIS, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Ponta Porã, reforçando o compromisso institucional com a pauta da inclusão e dos direitos das pessoas com autismo.
Idealizadora do primeiro congresso e membra consultora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB-MS, Chayene Marques Georges do Amaral destaca que o lançamento simboliza apenas o começo de um projeto de grande impacto. Segundo ela, o congresso se consolida como um dos maiores do país sobre autismo, reunindo profissionais renomados e promovendo debates que deixam legado para a sociedade.
"Se você é familiar de autista, profissional da saúde, da educação, do direito ou simplesmente acredita que a sociedade precisa aprender mais sobre autismo, esse evento é pra você. A exemplo das edições anteriores, profissionais renomados estarão compartilhando conhecimento na edição 2026 do congresso. Espero vocês para o lançamento e para os dois dias do evento, que será um dos maiores sobre inclusão do Brasil", afirmou. Confira a lista de palestrantes confirmados aqui!
Serviço
O lançamento será realizado no auditório da Prefeitura de Ponta Porã, localizado na Rua Guia Lopes, nº 663, na região central. Já o Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026 acontecerá nos dias 14 e 15 de março, reunindo ciência, inclusão e grandes debates sobre o TEA, fortalecendo o compromisso da OAB-MS e do Instituto IEPSIS com a construção de uma sociedade mais informada, acolhedora e inclusiva.