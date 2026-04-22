Obras de captação no Rio Paraguai vão custar R$ 26 milhões e durar 15 meses

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Corumbá vai receber investimentos na rede hídrica.

Obras de captação de água serão executadas no Rio Paraguai , principal fonte de água de Corumbá.

A obra prevê a execução de melhorias estruturais importantes no sistema, como por exemplo a elaboração do projeto executivo, a construção de dispositivos de proteção contra impactos de embarcações e a revitalização de pilares e da ponte de captação.

De acordo com o Governo de Mato Grosso do Sul, o investimento é de R$ 26,4 milhões, proveniente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A obra deve durar 15 meses em um prazo total de vigência de 18 meses.

O objetivo é reforçar a segurança operacional da estrutura, reduzir riscos estruturais na captação, garantir a eficiência do abastecimento de água para a população, oferecer maior proteção à estrutura e atestar o fornecimento regular de água tratada.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destacou a importância do investimento na rede hídrica na Capital do Pantanal.

“Estamos investindo mais de R$ 26 milhões para reforçar a segurança hídrica e a qualidade dos serviços prestados à população. Em Corumbá, esse recurso é fundamental para fortalecer a estrutura de captação no rio Paraguai e assegurar a continuidade do abastecimento com eficiência e confiabilidade”, afirmou o presidente.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (22).

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

RIO PARAGUAI

O rio Paraguai é um dos principais cursos d’água da América do Sul e desempenha um papel fundamental na região de Corumbá (MS).

Nascendo no estado de Mato Grosso, ele percorre cerca de 2.600 km até desaguar no rio Paraná, atravessando áreas do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.

Em Corumbá, o rio Paraguai tem grande importância econômica, ambiental e cultural. Ele é parte essencial do Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do mundo, contribuindo para a rica biodiversidade da região.

Durante os períodos de cheia, suas águas inundam vastas áreas, criando condições ideais para a reprodução de peixes, aves e outros animais.

Além disso, o rio é uma importante via de transporte, sendo utilizado para navegação e escoamento de mercadorias. A pesca também é uma atividade tradicional em Corumbá, atraindo turistas interessados na pesca esportiva e no contato com a natureza.

Culturalmente, o rio Paraguai está presente no cotidiano da população local, influenciando hábitos, festividades e a identidade da cidade. Suas paisagens naturais, especialmente ao pôr do sol, são um dos principais atrativos turísticos de Corumbá.

Assim, o rio Paraguai não é apenas um recurso natural, mas um elemento vital que sustenta a vida, a economia e a cultura da região de Corumbá.