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CORUMBÁ (MS)

Obras de captação no Rio Paraguai vão custar R$ 26 milhões e durar 15 meses

Projeto prevê construção de dispositivos de proteção contra impactos de embarcações

Naiara Camargo

Naiara Camargo

22/04/2026 - 08h15
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Corumbá vai receber investimentos na rede hídrica.

Obras de captação de água serão executadas no Rio Paraguai, principal fonte de água de Corumbá.

A obra prevê a execução de melhorias estruturais importantes no sistema, como por exemplo a elaboração do projeto executivo, a construção de dispositivos de proteção contra impactos de embarcações e a revitalização de pilares e da ponte de captação.

De acordo com o Governo de Mato Grosso do Sul, o investimento é de R$ 26,4 milhões, proveniente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A obra deve durar 15 meses em um prazo total de vigência de 18 meses.

O objetivo é reforçar a segurança operacional da estrutura, reduzir riscos estruturais na captação, garantir a eficiência do abastecimento de água para a população, oferecer maior proteção à estrutura e atestar o fornecimento regular de água tratada.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destacou a importância do investimento na rede hídrica na Capital do Pantanal.

“Estamos investindo mais de R$ 26 milhões para reforçar a segurança hídrica e a qualidade dos serviços prestados à população. Em Corumbá, esse recurso é fundamental para fortalecer a estrutura de captação no rio Paraguai e assegurar a continuidade do abastecimento com eficiência e confiabilidade”, afirmou o presidente.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (22).

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

RIO PARAGUAI

O rio Paraguai é um dos principais cursos d’água da América do Sul e desempenha um papel fundamental na região de Corumbá (MS).

Nascendo no estado de Mato Grosso, ele percorre cerca de 2.600 km até desaguar no rio Paraná, atravessando áreas do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.

Em Corumbá, o rio Paraguai tem grande importância econômica, ambiental e cultural. Ele é parte essencial do Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do mundo, contribuindo para a rica biodiversidade da região.

Durante os períodos de cheia, suas águas inundam vastas áreas, criando condições ideais para a reprodução de peixes, aves e outros animais.

Além disso, o rio é uma importante via de transporte, sendo utilizado para navegação e escoamento de mercadorias. A pesca também é uma atividade tradicional em Corumbá, atraindo turistas interessados na pesca esportiva e no contato com a natureza.

Culturalmente, o rio Paraguai está presente no cotidiano da população local, influenciando hábitos, festividades e a identidade da cidade. Suas paisagens naturais, especialmente ao pôr do sol, são um dos principais atrativos turísticos de Corumbá.

Assim, o rio Paraguai não é apenas um recurso natural, mas um elemento vital que sustenta a vida, a economia e a cultura da região de Corumbá.

GESTÃO PÚBLICA

Sem licitação, Detran MS contrata empresa de limpeza por R$ 4,9 milhões

Contratação direta tem validade de um ano e atende sede e unidades do órgão; modelo reduz concorrência comum em processos licitatórios

22/04/2026 08h45

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Contrato emergencial prevê serviços de limpeza em todas as unidades do Detran-MS por até 12 meses

Contrato emergencial prevê serviços de limpeza em todas as unidades do Detran-MS por até 12 meses Gerson Oliveira

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) firmou contrato emergencial de R$ 4.940.672,88 para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação em suas unidades em todo o Estado. A contratação foi feita sem licitação, com base no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que permite a dispensa em casos considerados emergenciais.

O extrato do contrato, publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22), aponta que a empresa responsável será a Guatos Prestadora de Serviços Ltda., que deverá atender a sede do órgão, além de agências e postos de atendimento vinculados ao lote 1.

O acordo tem vigência de um ano, sem possibilidade de prorrogação, e pode ser encerrado antes desse prazo caso seja concluído um processo licitatório regular para o mesmo serviço ou haja outra solução administrativa adotada pelo governo estadual.

Apesar de prevista em lei, a contratação emergencial dispensa a realização de concorrência pública, etapa que, em processos licitatórios tradicionais, costuma atrair diversas empresas interessadas e ampliar a competitividade. 

Os recursos para o contrato são provenientes de dotação orçamentária destinada ao custeio administrativo do Detran-MS, conforme nota de empenho emitida em abril deste ano.

O documento também informa que houve retificação em publicação anterior, corrigindo a data de assinatura de outro contrato vinculado ao órgão.

O Correio do Estado questionou o Detran-MS sobre quais circunstâncias motivaram esse tipo de contratação e a dispensa do processo licitatório. Segue a nota: 

"Em relação à contratação emergencial de serviço contínuo de limpeza, asseio e conservação, o Detran-MS informa que a medida foi fundamentada na urgência de atendimento a uma situação que poderia comprometer a continuidade desses serviços essenciais.

A contratação ocorreu por meio de dispensa de licitação, modalidade prevista em lei, com comprovação de vantajosidade financeira por cotação de preços, conforme a legislação vigente. Todo o procedimento foi analisado e aprovado mediante manifestação jurídica.

Cabe destacar que a medida foi adotada paralelamente à instauração de processo licitatório para a contratação regular, seguindo o rito legal, em consonância com a Secretaria de Estado de Administração (SAD), que conduz a contratação unificada de serviços de limpeza e conservação para todos os órgãos do Governo do Estado. Nesse contexto, a orientação foi para que órgãos com contratos vigentes e próximos do vencimento realizassem contratações emergenciais, garantindo a continuidade dos serviços até a conclusão do processo centralizado".

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Oportunidades

Pós feriado, Funsat oferece mais 1.400 vagas de emprego em Campo Grande

A categoria que mais se destaca é a que não exige experiência prévia, com 1.062 vagas disponíveis

22/04/2026 08h40

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Funsat oferece 1.460 vagas de empregos nesta quarta-feira em Campo Grande

Funsat oferece 1.460 vagas de empregos nesta quarta-feira em Campo Grande Divulgação / FUNSAT

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A procura por emprego na Capital Morena não para e com isso a Fundação Social do Trabalho (Funsat) está disponibilizando nesta quarta-feira (22), cerca de 1.460 oportunidades de emprego.

A busca pelo primeiro emprego é sempre complicada e para facilitar a vida de quem está na procura a Funsat tem a disposição em seu quadro cerca de 1.062 vagas. Além dessas oportunidades, para o público PCD tem 6 vagas exclusivas e também conta com 11 vagas temporárias. 

Já as funções que mais apresentam vagas disponíveis estão, operador de caixa, com 368 vagas, auxiliar de limpeza, com 123, auxiliar de padeiro, com 71, atendente de lojas e mercados, com 62, repositor de mercadorias, com 50, auxiliar operacional de logística, com 50, e auxiliar de linha de produção, com 54 vagas.

Ainda tem a disposição alguns serviços em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, incluindo cargos como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro, garçom, entre outros.

Para o candidato que possui interesse em retornar ao mercado de trabalho ou está na busca do primeiro emprego, o atendimento ao público acontece das 7h às 16h, na sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória.  

Vale ressaltar que o interessado na vaga tem que estar com cadastro atualizado e deve levar também documentos pessoais e carteira de trabalho. 

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