Operação da PF cumpre 93 mandados de prisão em MS e outros estados

Na manhã desta quarta-feira (8), as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), da Polícia Federal, deflagraram a Operação Força Integrada III. Em Campo Grande, são cumpridos três mandados de prisão preventiva, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa, no âmbito da Operação Mandamus.
A operação, que ocorre em Mato Grosso do Sul e mais 14 estados, consiste no cumprimento de medidas judiciais em investigações relacionadas à atuação de organizações criminosas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro e a outros crimes.
As medidas incluem 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.
Operação em outros estados
Macapá (AP)
A Operação Zip Lock cumpre dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Amapá e do Pará, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.
Rio Branco (AC)
Na capital do Acre ocorre a 2ª fase da Operação Ruptura, onde é cumprido um mandado de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa e ao tráfico de drogas.
Manaus (AM)
Operação Torre 8 – são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Manaus, em investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Fortaleza (CE)
Operação Conexão Amazônia – são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio patrimonial, em investigação relacionada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.
Goiânia (GO)
Operação Blend – são cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, em investigação sobre fornecimento e distribuição de insumos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes.
São Luís (MA)
Operação Thálassa – são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
Belo Horizonte (MG)
Operação Borak – são cumpridos 10 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Belo Horizonte, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, a homicídios e à posse ou porte ilegal de arma de fogo. Também foi determinada a retirada de câmeras de vigilância instaladas irregularmente em vias públicas.
Uberaba (MG)
Operação Conexão – são cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nas cidades de Uberaba/MG e de Uberlândia/MG, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas.
Belém (PA)
Operação Coalizão – COP VIII – são cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
João Pessoa (PB)
Operação Consigliere – são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, em investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
Recife (PE)
Operação Non Maneat – é cumprido um mandado de busca e apreensão em Bezerros/PE, em investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas.
Teresina (PI)
Operação Contenção – são cumpridos três mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária nos municípios de Luís Correia/PI e de Parnaíba/PI, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa, ao tráfico de drogas e a homicídios.
Natal/RN
Operação Matriarca – são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Natal/RN, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
Mossoró (RN)
Operação Busting – são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Mossoró/RN, de Upanema/RN, de Areia Branca/RN e de Serra do Mel/RN, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
Santos (SP)
Operação Desatrela – são cumpridos sete mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de medidas de sequestro de bens e valores, em investigação sobre associação criminosa voltada ao roubo de cargas e de caminhões.
Campinas (SP)
Operação Argenti Lardum – são cumpridos dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Paraná, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada a furtos, a roubos e à receptação de cargas.
Ilhéus (BA)
Operação Rebojo – são cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão e medida de busca e apreensão de adolescente no município de Ubaitaba/BA, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa