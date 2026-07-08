Operação da PF cumpre 93 mandados de prisão em MS e outros estados

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Na manhã desta quarta-feira (8), as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), da Polícia Federal, deflagraram a Operação Força Integrada III. Em Campo Grande, são cumpridos três mandados de prisão preventiva, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa, no âmbito da Operação Mandamus.

A operação, que ocorre em Mato Grosso do Sul e mais 14 estados, consiste no cumprimento de medidas judiciais em investigações relacionadas à atuação de organizações criminosas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro e a outros crimes.

As medidas incluem 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

Operação em outros estados

Macapá (AP)

A Operação Zip Lock cumpre dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Amapá e do Pará, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.

Rio Branco (AC)

Na capital do Acre ocorre a 2ª fase da Operação Ruptura, onde é cumprido um mandado de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa e ao tráfico de drogas.

Manaus (AM)

Operação Torre 8 – são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Manaus, em investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Fortaleza (CE)

Operação Conexão Amazônia – são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio patrimonial, em investigação relacionada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.

Goiânia (GO)

Operação Blend – são cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, em investigação sobre fornecimento e distribuição de insumos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes.

São Luís (MA)

Operação Thálassa – são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.

Belo Horizonte (MG)

Operação Borak – são cumpridos 10 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Belo Horizonte, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, a homicídios e à posse ou porte ilegal de arma de fogo. Também foi determinada a retirada de câmeras de vigilância instaladas irregularmente em vias públicas.

Uberaba (MG)

Operação Conexão – são cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nas cidades de Uberaba/MG e de Uberlândia/MG, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

Belém (PA)

Operação Coalizão – COP VIII – são cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.

João Pessoa (PB)

Operação Consigliere – são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, em investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Recife (PE)

Operação Non Maneat – é cumprido um mandado de busca e apreensão em Bezerros/PE, em investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas.

Teresina (PI)

Operação Contenção – são cumpridos três mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária nos municípios de Luís Correia/PI e de Parnaíba/PI, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa, ao tráfico de drogas e a homicídios.

Natal/RN

Operação Matriarca – são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Natal/RN, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

Mossoró (RN)

Operação Busting – são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Mossoró/RN, de Upanema/RN, de Areia Branca/RN e de Serra do Mel/RN, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.

Santos (SP)

Operação Desatrela – são cumpridos sete mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de medidas de sequestro de bens e valores, em investigação sobre associação criminosa voltada ao roubo de cargas e de caminhões.

Campinas (SP)

Operação Argenti Lardum – são cumpridos dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Paraná, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada a furtos, a roubos e à receptação de cargas.

Ilhéus (BA)

Operação Rebojo – são cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão e medida de busca e apreensão de adolescente no município de Ubaitaba/BA, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa