Cidades

Programa Social

Governo começa a pagar benefício a órfãos do feminicídio em MS

As crianças foram incluídas no programa nesta semana, conforme explicou a secretária de Estado de Assistência Social, Patrícia Cozzolino, no GT Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres

Laura Brasil e Karina Varjão

14/08/2025 - 17h46
A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul (Sead) anunciou que, nesta semana, os primeiros órfãos de feminicídio foram incluídos no programa Recomeços, do Governo do Estado, para receber uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo.

O anúncio foi feito durante o GT Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, na tarde desta quinta-feira (14), que apresentou o resultado dos trabalhos realizados em uma tentativa de mitigar os feminicídios, cujo número de vítimas é o maior dos últimos três anos em Mato Grosso do Sul.

A secretária de Estado de Assistência Social, Patrícia Cozzolino, ressaltou que o dinheiro não devolve a presença da mãe no seio da família, entretanto, pode possibilitar que a criança ou adolescente tenha acompanhamento médico e psicológico, além de garantir a continuidade nos estudos e a alimentação, para que o ciclo de violência não se perpetue.

“E não confirmar essa triste fatalidade quando adulto, replicando este ato ou, muitas vezes, tirando a própria vida”, explicou Patrícia, que completou:

“E as estatísticas mostram que, para essas crianças e adolescentes, a ausência da mãe é tão grande e o ato perpetrado, muitas vezes pelo agressor que é o pai, os marca para toda a vida.”

O Estado, preocupado com essa realidade e com a recuperação dessas crianças e adolescentes, transformou em lei, por meio do programa Recomeços, a possibilidade de os órfãos de feminicídio receberem o benefício.

O programa Recomeços, idealizado pela Sead, devido à importância de oferecer suporte aos menores, foi transformado em lei no dia 24 de março de 2025.

Quem pode receber?

Nos casos em que a criança perde a mãe, o benefício é concedido a dependentes menores de 18 anos, desde que estejam em situação de vulnerabilidade econômica.

Além dos órfãos que receberam o benefício nesta semana, segundo informou a secretária, mulheres acolhidas na Casa Abrigo há pelo menos 15 dias e inscritas no CadÚnico também têm direito ao auxílio.

“Eu não posso divulgar [o nome] das mulheres que estão no programa, mas enviei as informações, de forma sigilosa, ao nosso governador, porque foi muito emocionante.”

Entre vários casos de mulheres atendidas pelo programa, a secretária destacou a situação de uma que foi vítima de cárcere privado por vinte anos, mãe de quatro filhos que eram submetidos à violência do pai, até que a filha conseguiu fugir e procurar ajuda na Delegacia da Mulher Brasileira (Deam).

“Ontem, e isso foi realmente uma coincidência, tive a alegria de receber o livro dessa mulher, dizendo que, depois de quatro meses e meio, estava sendo desacolhida e que dois dos filhos estavam no Programa Menor Aprendiz do Estado, passando a ter uma perspectiva de profissão. Ela, que havia concluído o ensino médio, foi incluída em uma vaga da universidade e estava emocionada, porque, com o programa Recomeços, que concede quatro salários mínimos, o equivalente a R$ 6.080,00 atualmente, havia mobiliado toda a casa. Agora, ela recebe um salário mínimo por mês e, verdadeiramente, passou a ter uma boa perspectiva de vida”, contou a secretária.

Cidades

Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink

Conexão estará disponível durante toda a viagem e não deve impactar no preço das passagens

14/08/2025 18h15

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur Foto: Divulgação / Agems

Quem viaja de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma tecnologia, com internet Starlink disponível durante todo o trajeto, segundo informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

A primeira empresa a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus de Mato Grosso do Sul é de transporte rodoviário Viatur. A tecnologia garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade.

A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.

Segundo a empresa de transporte rodoviário, o investimento não vai impactar no valor da passagem, segundo o diretor da Viatur, Carlos Luzardo.

“Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado.

“Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura, não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto", disse.

"Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, acrescentou Assis.

A diretora de Transportes da Agems, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor.

“A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.

* Com assessoria

CORREÇÃO DE DEPÓSITOS

Força-tarefa agiliza julgamento de 419 mil ações do FGTS em MS e São Paulo

TRF3 iniciou os julgamentos em junho e tem como meta concluir processos de correção de depósitos até o fim do ano

14/08/2025 18h00

Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) implementou o “Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090”, com objetivo de acelerar o julgamento de 419.366 processos relacionados à correção dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nos juizados e varas federais dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A iniciativa tem como objetivo concentrar as decisões seguindo tese recente do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5090, onde, por maioria de votos, ficou decidido que os saldos do FGTS devem ser corrigidos em valor que garanta, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

A força-tarefa também atende recomendação da Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal (CJF) acerca da criação de Centrais de Auxílio e Processamento para os processos sobre correção monetária das contas FGTS no âmbito da Justiça Federal.

O TRF3, em articulação com o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu um “fluxo paralelo” para elaboração de minutas de sentenças, que são encaminhadas aos juízes para análise, sem sobrecarregar as unidades judiciárias.   

A força-tarefa teve início em 1º de junho, com a meta de concluir todos os processos até o final do ano.

De 1º de agosto de 2024 a 11 de agosto de 2025, foram proferidas 538.561 sentenças em casos relacionados ao FGTS. Desse total, cerca de 80% (mais de 419 mil) foram concluídos a partir de junho deste ano, quando o projeto foi iniciado. 

 O “fluxo paralelo” é uma ferramenta desenvolvida pelo TRF3, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), que visa otimizar o trabalho e garantir decisões rápidas e unificadas, oferecendo uma resposta ágil à grande demanda de ações sobre a correção do FGTS.

O Tribunal afirma que a ferramenta é essencial diante do volume de processos e das discussões sobre a remuneração do fundo, com base na tese fixada pelo STF.    

"O Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090 está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário e da Justiça Federal, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes), e ao Planejamento Estratégico Regional (Objetivo 13 - ampliar as práticas de desburocratização e dinamização dos processos de trabalho e Objetivo 14 - racionalizar os fluxos dos processos de trabalho)", destaca o TRF3, em nota.

