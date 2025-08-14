Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Enfrentamento à violência

Segunda unidade da Delegacia da Mulher será instituída em Campo Grande

Além de mais uma unidade, a implementação e a digitalização do sistema, prevista para 30 de agosto, foi concluída antes do prazo

Laura Brasil e Karina Varjão

14/08/2025 - 16h18
Durante o GT Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, na tarde desta quinta-feira (14), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública anunciou uma nova unidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, informou que a nova unidade teve o contrato assinado na quarta-feira (13) e está em processo de locação. O espaço funcionará na Rua Abrao Julio Rahe.

“Ela ficará em um local bem acessível no centro da cidade e contará com modernas instalações. Essa nova estrutura permitirá que as pessoas tenham um melhor acolhimento, com a ampliação do espaço da Deam na Casa da Mulher Brasileira.”

A nova unidade, segundo Videira, terá a função de receber pessoas que serão ouvidas durante o procedimento policial, como testemunhas, e, se necessário, realizar eventuais escutas da vítima, caso haja a necessidade de complementar algum ponto da investigação.

 

Desafogamento de inquéritos


O processo de digitalização das pilhas de inquéritos, que demonstram a demanda pela busca por ajuda, tinha prazo para ser concluído até 30 de agosto, mas foi adiantado, conforme explicou Videira, e agora está 100% em ambiente virtual.

“E isso não só na Capital, na Casa da Mulher Brasileira e na Deam, mas em todas as delegacias, não somente nas nove. Hoje, pela manhã, confirmei com o doutor Lupércio que todas as 12 delegacias de atendimento à mulher do interior e a Deam operam 100% em tramitação digital.”

Assim como as Salas Lilás, que estavam previstas para ter o serviço em meio digital na sexta-feira (15), mas tiveram a entrega antecipada, o que agilizou o trabalho com a integração do sistema.

“No mesmo sentido, 100% dos autos de prisão em flagrante e dos novos inquéritos de violência doméstica, em todo o Estado, também estão em ambiente virtual. Isso reduz custos e otimiza resultados.”

A implementação da medida protetiva eletrônica resultou em 2.680 ajuizamentos feitos pela Polícia Civil, 100% em ambiente digital.

“O ajuizamento que, outrora, demandava de 24 a 48 horas, hoje é encaminhado em menos de um minuto para o Poder Judiciário. Isso foi feito com total sintonia com o Judiciário, de forma que o magistrado possa receber, de forma célere, toda e qualquer petição da autoridade policial.”


Atendimento


Com a instalação do Núcleo do Instituto Médico Legal e a presença do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) na Casa da Mulher Brasileira, houve um aumento de 97% no atendimento às vítimas.

“Outrora, o Imol atendia as vítimas na sua sede, na Avenida Senador Filinto Muller, e muitas mulheres não compareciam, pois já saíam da Casa da Mulher Brasileira e, muitas vezes, não tinham condições de se deslocar até lá. Isso fragilizava o procedimento judicial, porque a prova principal, o laudo de exame de corpo de delito, não era expedida, já que elas não compareciam”, explicou o secretário.

Com esse novo método, somente entre abril e julho deste ano, 553 vítimas receberam atendimento no Imol - que funciona 24 horas - na Casa da Mulher Brasileira.

Parceria


A transversalidade dos trabalhos possibilitou a implementação da Tarja Lilás, em parceria com o Ministério Público Estadual, uma modernização do processo que insere no sistema informações de todo o histórico de casos de violência, formando um banco de dados.

“A Tarja Lilás traz tudo, não somente sobre o autor, mas sobre qualquer pessoa. Às vezes aquela mulher já foi vítima de outro autor, então merece uma atenção especial por parte da autoridade policial, do policial que a está atendendo, da assistente social, do promotor e também do juiz, quando for analisar o pedido de medida protetiva.”

Cidades

Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink

Conexão estará disponível durante toda a viagem e não deve impactar no preço das passagens

14/08/2025 18h15

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur Foto: Divulgação / Agems

Continue Lendo...

Quem viaja de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma tecnologia, com internet Starlink disponível durante todo o trajeto, segundo informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

A primeira empresa a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus de Mato Grosso do Sul é de transporte rodoviário Viatur. A tecnologia garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade.

A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.

Segundo a empresa de transporte rodoviário, o investimento não vai impactar no valor da passagem, segundo o diretor da Viatur, Carlos Luzardo.

“Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado.

“Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura, não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto", disse.

"Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, acrescentou Assis.

A diretora de Transportes da Agems, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor.

“A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.

CORREÇÃO DE DEPÓSITOS

Força-tarefa agiliza julgamento de 419 mil ações do FGTS em MS e São Paulo

TRF3 iniciou os julgamentos em junho e tem como meta concluir processos de correção de depósitos até o fim do ano

14/08/2025 18h00

Continue Lendo...

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) implementou o “Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090”, com objetivo de acelerar o julgamento de 419.366 processos relacionados à correção dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nos juizados e varas federais dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A iniciativa tem como objetivo concentrar as decisões seguindo tese recente do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5090, onde, por maioria de votos, ficou decidido que os saldos do FGTS devem ser corrigidos em valor que garanta, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

A força-tarefa também atende recomendação da Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal (CJF) acerca da criação de Centrais de Auxílio e Processamento para os processos sobre correção monetária das contas FGTS no âmbito da Justiça Federal.

O TRF3, em articulação com o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu um “fluxo paralelo” para elaboração de minutas de sentenças, que são encaminhadas aos juízes para análise, sem sobrecarregar as unidades judiciárias.   

A força-tarefa teve início em 1º de junho, com a meta de concluir todos os processos até o final do ano.

De 1º de agosto de 2024 a 11 de agosto de 2025, foram proferidas 538.561 sentenças em casos relacionados ao FGTS. Desse total, cerca de 80% (mais de 419 mil) foram concluídos a partir de junho deste ano, quando o projeto foi iniciado. 

 O “fluxo paralelo” é uma ferramenta desenvolvida pelo TRF3, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), que visa otimizar o trabalho e garantir decisões rápidas e unificadas, oferecendo uma resposta ágil à grande demanda de ações sobre a correção do FGTS.

O Tribunal afirma que a ferramenta é essencial diante do volume de processos e das discussões sobre a remuneração do fundo, com base na tese fixada pelo STF.    

"O Projeto FGTS - julgamento da ADI 5090 está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário e da Justiça Federal, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes), e ao Planejamento Estratégico Regional (Objetivo 13 - ampliar as práticas de desburocratização e dinamização dos processos de trabalho e Objetivo 14 - racionalizar os fluxos dos processos de trabalho)", destaca o TRF3, em nota.

