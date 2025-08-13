Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Entre janeiro e agosto

Índice de feminicídios é o maior dos últimos três anos em MS

Em 2022 foram contabilizadas 30 mortes ao longo dos oito primeiros meses do ano

Alison Silva

Alison Silva

13/08/2025 - 17h44
O número de feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul entre janeiro e o início de agosto de 2025 já é o maior dos últimos três anos, neste recorte de tempo.

Com 22 casos confirmados até o dia 10 deste mês, o Estado supera os registros do mesmo período de 2024 (20 casos), de 2023 (19 casos) e se aproxima do índice de 2022, quando foram contabilizadas 30 mortes ao longo dos oito primeiros meses do ano. Os dados são Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A escalada da violência é evidenciada em cada um dos casos de feminicídio registrados neste ano. A mais recente vítima foi Letícia Araújo, de 25 anos, morta no dia 9 de agosto, em Cassilândia, após ser atropelada de forma intencional pelo marido, Vitor Ananias, de 25 anos. Segundo testemunhas e registros de câmeras de segurança, o autor acelerou o veículo propositalmente contra a vítima e depois abandonou o carro e fugiu. Ele foi preso no dia seguinte.

Antes disso, a 21ª vítima havia sido Cinira de Brito, professora de 44 anos, morta a facadas dentro de casa pelo próprio marido, que cometeu suicídio em seguida. O caso ocorreu no dia 31 de julho, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 km de Campo Grande.

Entre os casos estão também as de Karina Corin, morta com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro em fevereiro; Juliana Domingues, assassinada a golpes de foice na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados; e Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e sua filha de 10 meses, Sophie, queimadas vivas pelo companheiro que não aceitava a separação. Outra entre as vítimas, Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento. 

As vítimas vêm de diferentes faixas etárias, municípios e contextos sociais, mas têm em comum o fato de terem sido assassinadas em razão de seu gênero, muitas vezes por companheiros, ex-parceiros ou familiares.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, Mato Grosso do Sul foi o segundo estado com maior taxa de feminicídios em 2024, com 2,4 mortes a cada 100 mil mulheres, atrás apenas do vizinho Mato Grosso.

Ao todo, foram 35 feminicídios ao longo de 2024 — 19 deles registrados até julho, número que já foi ultrapassado em 2025.

Violência

De janeiro até 21 de julho de 2025, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime no estado. Deste total, 12.643 sofreram violência doméstica — o que representa cerca de 68 casos por dia, em uma média que se repete com pouca variação nos últimos anos.

O número já se aproxima das 14.454 mulheres vítimas de violência no mesmo período de 2024, mesmo faltando 10 dias para o fechamento do balanço deste ano. A expectativa é de que os dados de 2025 superem os do ano anterior também neste quesito.

Outro dado preocupante refere-se ao número de estupros cometidos contra mulheres: foram 1.162 vítimas até 21 de julho de 2025, contra 1.552 no mesmo período de 2024. Embora em aparente queda, o índice ainda coloca o Estado em destaque negativo no cenário nacional.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dois municípios sul-mato-grossenses figuram entre os 50 com as maiores taxas de estupro do país. Dourados aparece na 10ª posição (90,9%), e Três Lagoas na 36ª (67,9%).

Cidades

Fazendeiro é multado em quase R$ 800 mil por incêndio em propriedade rural

Putro inquérito investiga o desmatamento de mais de 8 mil hectares no mesmo município

13/08/2025 17h15

Divulgação

O proprietário de uma área rual em Porto Murtinho foi multado em R$ 785 mil por um incêndio que atingiu sua fazenda. O valor da multa corresponde à extensão da área queimada, 784,698 hectares dos quais 142,828 hectares estão localizados em área proposta como Reserva Legal.

Um inquérito civil investiga o uso de fogo sem a devida anuência do órgão ambiental competente, o que pode configurar infrações administrativas, cíveis e até penais.

Sem licença ambiental, a queimada foi documentada por meio do auto de infração, do laudo de constatação e do parecer técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O proprietário já foi multado em R$ 785 mil, valor correspondente à extensão da área queimada.

Supressão de vegetação nativa

Outro inquérito, também em Porto Murtinho, investiga uma empresa pela o desmatamento de 85,444 hectares de vegetação nativa em uma fazenda sem autorização ambiental.

A retirada está registrada no auto de infração e no laudo de constatação, elaborados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Medidas solicitadas 

Segundo o Promotor de Justiça Substituto Guilermo Timm Rocha, ambos os procedimentos visam apurar a regularidade jurídico-ambiental dos fatos, podendo resultar na assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no ajuizamento de ações civis públicas ou no eventual arquivamento, caso as irregularidades sejam sanadas ou não comprovadas. 

As empresas e pessoas investigadas foram notificadas e têm prazo de 10 dias úteis para apresentar documentos comprobatórios da regularidade ambiental da propriedade, como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (Prada), além de informar sobre outras atividades sujeitas a licenciamento e, ainda, prestar esclarecimentos.

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) lembra que os casos estão fundamentados em diversos dispositivos legais, como a Constituição Federal, a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Crimes Ambientais e destaca que a destruição ou uso indevido de áreas de preservação permanente, sem autorização, pode configurar crime ambiental passível de responsabilização penal.

Literatura e esporte

Advogado de Campo Grande emplaca livro entre os mais vendidos do Brasil já na pré-venda

Obra do advogado e judoca Roberto Cunha já figura entre os títulos mais vendidos do país antes mesmo do lançamento

13/08/2025 16h49

Advogado Roberto Cunha

Advogado Roberto Cunha Divulgação

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha alcançou um feito raro no mercado editorial brasileiro com seu novo livro Mais Forte aos 40. Em apenas seis dias de pré-venda, apoiada exclusivamente em sua autoridade pessoal e redes sociais, ele comercializou mais de 200 exemplares – número que já garante à obra um lugar entre os 15% de livros mais vendidos no país no mês de lançamento.

O marco é ainda mais expressivo quando comparado ao desempenho médio do setor. No Brasil, são publicados anualmente mais de 70 mil novos títulos, e menos de 15% conseguem vender 200 cópias no primeiro mês. Cunha atingiu esse patamar antes mesmo do lançamento oficial, previsto para setembro.

Com uma narrativa que combina filosofia estoica, rotina de alto desempenho, fé, disciplina e superação, Mais Forte aos 40 apresenta a transformação física e mental vivida pelo autor após os 40 anos. O conteúdo é voltado para homens e mulheres que buscam mais energia, propósito e autodisciplina, com linguagem acessível e relatos pessoais.

As projeções indicam que a obra pode ultrapassar a marca de 1.000 exemplares vendidos já no primeiro mês após o lançamento, o que a colocaria no seleto grupo dos 5% mais vendidos do país em seu nicho.

O livro conta com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, referência no judô brasileiro, e parte da renda será destinada a um projeto social ligado à modalidade.

A pré-venda está disponível na Amazon e no site oficial www.maisforteaos40.com.br/venda/.

Serviço
Livro: Mais Forte aos 40
Autor: Roberto Cunha
Contato: (67) 99640-2786

