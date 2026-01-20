Outro advogado é preso em ação contra tráfico com conivência de policiais

Operação original envolveu apoio de equipes do Batalhão de Choque; Força Tática e Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar e apoio operacional da Corregedoria da Polícia Civil. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Mesmo após quase dois anos a chamada "Operação Snow" segue rendendo desdobramentos, já que desde a última sexta-feira (09) mais um advogado foi preso acusado de "embaraçar as investigações" que buscam desmantelar uma quadrilha especializada no tráfico de drogas interestadual que contava com a conivência de policiais encarregados do "frete seguro".

Segundo informado recentemente pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em nota divulgada ontem (19), através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS) o MPMS ofereceu denúncia contra um advogado pelo crime de obstrução à Justiça.

Isso porque, quando o profissional foi alvo de busca e apreensão teria, inicialmente, resistido em entregar seu aparelho telefônico de uso cotidiano, questionando até mesmo a legalidade da medida judicial.

O Ministério reforça que o advogado teve seus questionamentos rejeitados pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande, sendo inclusive advertido sobre as consequências penais do descumprimento. Até o dia 19 de fevereiro do ano passado, quando compareceu à sede do Gaeco para entregar seu celular.

Porém, segundo o Ministério Público, as análises técnicas reforçaram que o advogado agiu de forma deliberada para impedir o acesso da Justiça a provas fundamentais, já que o aparelho entregue em questão não tinha qualquer registros de uso cotidiano, "como fotos, vídeos ou histórico de mensagens e navegação", cita o MPMS, faltando desde o cartão de memória até o chip do celular.

Em complemento, o Ministério frisa que, para os Promotores de Justiça do Gaeco/MPMS, a manobra foi uma clara tentativa de "dissipação probatória": "visando esconder conversas que ligariam o advogado a líderes da organização criminosa e a esquemas de corrupção de agentes públicos", diz o texto.

"A denúncia reforça que a conduta de ocultar o aparelho real e entregar um dispositivo 'limpo' configura o crime previsto no artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850/13. A pena prevista é entre 3 e 8 anos de reclusão", aponta o texto do MPMS.

Nomes na Operação Snow

Conforme levantado nas investigações, esse advogado preso há menos de duas semanas teria um "papel estratégico" na quadrilha, que ultrapassavam os limites da prestação convencional dos serviços advocatícios, já que os relatórios da inteligência apontam ele como o "blindador" de certos integrantes.

Pelo documento, é indicado que esse profissional do direito seria responsável inclusive por intermediar o pagamento da propina paga aos policiais, para que os mesmos liberassem os diversos carregamentos contrabandeados nacionalmente.

Até os últimos desdobramentos da Operação Snow, feitos em agosto do ano passado, os 16 réus condenados até então já somavam penas de 145 anos de reclusão, além de multas que já beiravam a casa dos duzentos mil reais.

Essa operação, cabe lembrar, teve sua primeira fase deflagrada em 26 de março de 2024, cumprindo 21 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. Já na segunda etapa, desdobrada em 15 de janeiro do ano passado - como bem acompanha o Correio do Estado -, resultou em 9 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.

Justamente essa segunda etapa foi responsável por identificar novos integrantes, entre eles os advogados que agiam diretamente corrompendo servidores públicos, fase em que as investigações também confirmaram a "natureza violenta" das disputas internas, resolvidas por meio de sequestros e supostas execuções.

Para além dos 16 condenados, pelo menos 19 pessoas foram denunciadas no âmbito da Operação, sendo:

Joesley da Rosa (apontado como o líder da organização criminosa)

Ademar Almeida Ribas (Pitoco)

Antônio César Jesuíno

Claudeir da Silva Decknes (Bidu)

Diego Fernandes Silva

Emerson Correa Monteiro

Felipe Henrique Adolfo

Gustavo Cristaldo Arantes

Jessika Farias da Silva

Lais da Silva dos Santos

Lucas Rineiro da Silva (Luquinhas)

Luiz Paulo da Silva Santos (LP ou Soneca)

Marcio Gimenez Acosta

Michael Guimarães de Bairros

Mikeli Miranda de Souza

Oscar José dos Santos Filho

Rodney Gonçalves Medina

Rodrigo de Carvalho Ribas

Vlandon Xavier Avelino

Vitor Gabriel Falcão Pinto

Wilson Alves Bonfim

Antônio César Jesuíno e Vlandon Xavier Avelino, ambos advogados, eram responsáveis por blindar os integrantes da quadrilha. Além do serviço jurídico, eles tinham a função de corromper servidores públicos para a obtenção de informações privilegiadas e monitoramento das cargas, e também eram conselheiros de outros assuntos sensíveis.

Gustavo Cristaldo de Arantes é escrivão de Polícia Civil e era responsável por fazer checagens em bancos de dados sigilosos, municiando a organização com informações privilegiadas, mediante o recebimento de propina.

Mikeli Miranda de Souza - esposa de Joesley, Jessika Farias da Silva e Lais da Silva dos Santos, auxiliava nas atividades recebendo e realizando, em suas contas particulares, transações bancárias de valores oriundos do tráfico de drogas.

Lucas Ribeiro da Silva exercia as atividades operacionais, como levar caminhões aos depósitos, providenciar a obtenção de veículos utilizados no transporte de drogas e participar da captação de motoristas.

Rodrigo de Carvalho Ribas era encarregado de organizar o transporte dos entorpecentes, visto que era coordenador de logística em empresa terceirizada dos Correios, que era ilicitamente utilizada pela quadrilha.

Oscar José dos Santos Filho era responsável por desativar, nos caminhões usados pelos grupos, os aparelhos das empresas de transporte que emitem sinais de geolocalização, para impedir o rastreamento durante o transporte da droga, além de instalar GPS nos caminhões para que o chefe do grupo acompanhasse a movimentação.

Emerson Correa Monteiro e Diego Fernandes Silva atuavam como facilitadores, investindo altas quantias de dinheiro para custear as cargas de drogas transportadas pelo grupo.

Claudeir da Silva Decknes , Felipe Henrique Adolfo e Michael Guimarães de Bairros tinham a função de motorista, tanto como transportadores quanto como batedores.

