Outubro começa com nova onda de calor em Mato Grosso do Sul

A semana que marca o fim de setembro e início de outubro começa com uma nova onda de calor em Mato Grosso do Sul, com o ar quente e seco ganhando força já a partir deste domingo (29) e se intensificando ao longo dos próximos dias.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar volta a ficar em alerta, com índices abaixo de 15% em várias cidades do Estado.

Com relação as temperaturas, as máxima previstas são de 40°C a 42°C, com sensação de ainda mais calor, especialmente nos municípios da região oeste.

Segundo o Climatempo, a tendência é que esta onda de calor dure, pelo menos, até o dia 8 de outubro. Durante o período, as temperaturas ficam entre 3°C e 5°C acima da média

"Podemos ter novamente vários dias consecutivos com qualidade do ar comprometida, potencial ainda alto para queimadas no país e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado", diz o órgão.

Na quarta-feira (2), há previsão de aumento da nebulosidade e chuvas isoladas e de pouco acumulado. Já na quinta-feira (3), aumentam as probabilidade de chuvas e de forma um pouco mais abrangente.

As precipitações, no entanto, não serão suficientes para amenizar o calorão, com temperaturas ainda acima da casa dos 35°C.

Em Campo Grande, conforme o Inmet, a mínima para a semana é de 23°C e a máxima de 40°C, com chances de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira, e umidade em torno de 20%.

Na região do Pantanal, Corumbá deve ter calor ainda mais intenso, com máxima prevista de 42°C, também com possibilidade de chuva isolada no meio da semana.

Já no sul do Estado, alguns estados podem sofrer impacto de frente fria que chega na Região Sul do País na noite de quarta-feira (2) e registrar ligeira quedas nas temperaturas. Em Mundo Novo, a semana começa quente, com temperaturas entre 18°C e 36°C, mas termina com termômetros oscilando entre 21°C e 25°C.

Essa frente fria, porém, não terá maiores impactos na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, que registrarão temperaturas acima da média, pelo menos, até o próximo fim de semana.

Primavera

A Primavera começou no dia 22 de setembro e trará para Mato Grosso do Sul chuvas mais regulares nos próximos três meses, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Neste trimestre, as chuvas devem variar entre 400 e 500 milímetros em grande parte do Estado.

A tendência climática para esse período indica probabilidade de as chuvas ficarem dentro ou próximo da média histórica no Estado para o trimestre, seguindo um caminho oposto à tendência climatológica dos meses anteriores que indicavam precipitações abaixo da média.

A possibilidade de uma frequência maior de chuvas no Estado para os próximos meses também deve diminuir a intensidade do calor periodicamente, de acordo com o meteorologista Cemtec-MS, Vinicius Sperling.

A estação, que termina no dia 21 de dezembro, climatologicamente, é considerada um período de transição entre as estações de seca (inverno) e de chuvas (verão) na região central do Brasil.

Por conta da maior incidência de radiação solar, observa-se também que existe uma elevação gradativa das temperaturas ao longo da primavera, com uma frequência maior de dias de calor, especialmente em outubro, que costuma ser o mês mais quente do ano em vários municípios.