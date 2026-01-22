Pastor é preso suspeito de estuprar as filhas em Campo Grande - Imagem Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um pastor de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quinta-feira (22) suspeito de estuprar filhas, enteadas e a ex-esposa, em Campo Grande.

A prisão ocorreu após o pastor ser denunciado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na terça-feira (20). A delegada de plantão que atendeu a ocorrência solicitou a prisão, que foi aceita pelo Poder Judiciário.

O caso veio à tona, quando a ex-companheira do pastor relatou que conversava com as filhas, duas enteadas e uma filha biológica do investigado, durante o processo de separação, quando surgiram relatos de abusos.

As menores, que não tiveram as idades divulgadas, afirmaram que foram abusadas sexualmente pelo “pai” entre os anos de 2014 e 2024.

A mulher também informou à polícia que sofria ameaças e violência psicológica por parte do ex-companheiro.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os procedimentos legais.

O caso foi enquadrado como estupro de vulnerável, com aumento de pena por se tratar de crime cometido por alguém que exercia autoridade sobre as vítimas.

Após os trâmites na delegacia, ele será levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Assine o Correio do Estado