Petrobras reajusta combustível de aviação em R$ 0,45 por litro

CAMPO GRANDE

Na segunda-feira, cemitérios terão programação especial para católicos e evangélicos desde às 07h, com previsão de terminar no final da tarde

Famílias no Cemitério Santo Amaro na tarde deste domingo (1º), em Campo Grande Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Muitas pessoas aproveitaram este domingo (1º) para realizar os últimos preparativos para o Dia de Finados, como limpar os túmulos, enquanto outras famílias querem evitar a lotação de amanhã e anteciparam as homenagens aos entes queridos.

Em uma época que carrega emoção e saudades daqueles que já partiram, milhares de campo-grandenses vão aos cemitérios com o propósito de orar e lembrar dos mortos que marcaram suas vidas. Mesmo que o dia oficial para a homenagem seja dia 2 de novembro, amanhã, muitos vão um dia antes.

No cemitério Santo Amaro, Adão Jesus Rodrigues Ferreira, de 48 anos, foi homenagear os avós da esposa, que faleceram há cerca de 10 anos. Ao lado dela, faz questão de lembrar deles com muito carinho e comenta o quão especial é esse dia.

“É um dia de muita saudade e lembrança do tempo que a gente conviveu junto. Lembro deles com bastante carinho. Eram pessoas bacanas, muito prestativas, dedicadas e também muito solidárias”, relembrou emocionado.

Fátima Aparecida, de 62 anos, foi ao Santo Amaro para homenagear os pais, a avó e o tio, e ela conta que prefere ir um dia antes justamente para evitar a lotação dos Finados. Além deles, ela conta que este ano a data é mais doída que as anteriores, já que perdeu o marido há pouco mais de 60 dias.

“A gente não gosta muito de vir amanhã porque é muito cheio. Então, a gente vem um dia antes. E tem também outras pessoas da família. Pra gente é muito doído, principalmente pra mim, que faz dois meses que eu perdi meu esposo, só que ele não tá sendo velado aqui, está no Memorial Parque, então pra mim ainda é mais doído ainda, muito recente pra mim. Mas o fim de todos nós é esse, descansar”, relata.

Crispiniano Marques, de 59 anos, foi com toda a família ao cemitério para realizar os últimos ajustes para amanhã. Há seis anos, o avô da sua esposa faleceu e foi velado junto com os outros entes da família que partiram, como os tios, a avó, o irmão e a mãe.

“É um dia muito triste. Muito triste a gente lembrar dos avós, das mães, dos irmãos. Mas a gente tem que vir. O carinho a gente nunca esquece também, está dentro do coração da gente, principalmente a nossa mãe”, disse.

Para facilitar a locomoção no feriado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou um cronograma que começou hoje e também seguirá para esta segunda-feira.

O planejamento realizado inclui frotas de transporte coletivo para cemitérios, além de veículos reservas nos terminais e a tarifa reduzida, no valor de R$ 1,98 para passageiros que utilizam cartão eletrônico (Smart Card).

Mesmo sendo domingo, a linha especial 300/Cemitério Jardim da Paz operou para garantir acesso ao cemitério na saída para Sidrolândia. As outras linhas de ônibus funcionarão conforme a tabela habitual de domingos e feriados. Amanhã, tanto a linha especial 300 quanto a 400/Cemitério Santo Amaro estarão disponíveis.

FLORES

Dona de uma barraca que fica de frente com o cemitério, Eliane Pereira, de 55 anos, conta que está localizada naquele ponto há mais de quatro décadas, sendo um negócio de família que foi passado de geração para geração.

“Eu tinha uns 10 anos, quase 11 anos, e a minha mãe já trabalhava aqui no cemitério do Santo Amaro. Aqui é de geração para geração Nós somos moradores da região e aqui é entre família. É sobrinho, minha tia, meu tio e já veio da minha mãe, agora estou trazendo as filhas”, comenta.

Ela também fala que faz uns oito dias que a movimentação vem aumentando devido o Dia de Finados, mas que o grande dia é amanhã.

“Eles vem antecipando a semana inteira. Amanhã já faz oito dias que tem essa movimentação de familiares no cemitério, o pessoal vem mais pra limpar. Amanhã é o dia forte. Amanhã tem mais movimento, apesar de que desde ontem tá vindo muita gente visitar, Para evitar o fluxo, porque a expectativa é que amanhã lote”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

Conforme a programação organizada pela Gerência de Cemitérios Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), os três principais cemitérios de Campo Grande terão ações especiais desde cedo.

A abertura dos portões está prevista para acontecer às 7h e a programação seguirá até o fim da tarde, com atividades religiosas para católicos e evangélicos em dois períodos, matutino e vespertino.

Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 7h30min será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida, acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana, previstas para três horários diferentes, apenas durante o período matutino; às 8h30min, no Cemitério Santo Antônio; às 9h15min, no Cemitério Santo Amaro; e às 10h, no Cemitério São Sebastião, o Cruzeiro.

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para as 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até as 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Vale destacar que a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida em razão da grande circulação de pessoas e movimentação durante o Dia de Finados.

Também é recomendado que idosos e pessoas com mobilidade reduzida considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

MOVIMENTAÇÃO

Além da habitual movimentação nos cemitérios, o feriado também é uma boa oportunidade para aqueles que querem viajar, ainda mais em casos que o Dia do Servidor Público, geralmente celebrado no dia 28 de outubro, foi transferido para a última sexta-feira, tornando-se um feriadão prolongado de quatro dias.

Diante disso, o movimento promete ser intenso nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. De acordo com a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, a expectativa é que aproximadamente 276 mil veículos trafeguem entre sexta-feira e hoje pelos 845,4 quilômetros da BR-163.

Ainda de acordo com a concessionária, o fluxo mais intenso estava previsto para sexta-feira, com 65,2 mil veículos. Hoje, quando os passageiros estiverem voltando para casa, são esperados 56,7 mil veículos.

Nos aeroportos do estado, o movimento também deve ser acima da média. De acordo com a Aena Brasil, que administra os espaços, a estimativa é que 24.364 passageiros embarquem, entre sexta-feira e terça-feira, sendo: 23.276 passageiros na Capital; 544 em Ponta Porã; e 544 em Corumbá.

Os destinos e conexões abrangem Guarulhos (SP), Campinas (SP), Congonhas (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Por fim, 21 mil passageiros são esperados na Rodoviária de Campo Grande neste feriado. Os destinos preferidos são Cuiabá (MT), São Paulo (SP), Corumbá (MS), Três Lagoas (MS), Ponta Porã (MS), Brasília e Rio de Janeiro (RJ).

PEÇA

O Dia de Finados é feriado nacional no Brasil desde 2002. Quem trabalha nesse dia tem direito a folga compensatória ou ao pagamento da diária em dobro, conforme as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).