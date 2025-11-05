Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

2025/2026

Piracema começa nesta quarta-feira em rios de Mato Grosso do Sul

Pesca está proibida até 28 de fevereiro de 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/11/2025 - 13h00
Piracema inicia nesta quarta-feira (5) em rios de Mato Grosso do Sul. O último dia de pesca foi nesta terça-feira (4).

Com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Operação Piracema, da Polícia Militar Ambiental (PMA), fiscalizará rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

CRIME

Pescar durante a piracema é crime ambiental inafiançável. Portanto, quem desrespeitar a regra será autuado, multado, conduzido até uma Delegacia de Polícia e responder por processo administrativo e criminal. Além disso, pescados, barcos e apetrechos serão apreendidos.

Quem for flagrado praticando pesca predatória, durante o período de defeso, está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das seguintes penalidades:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

CURIOSIDADE: RIOS DE MS

Mato Grosso do Sul possui dezenas de rios espalhados em seu território. Confira:

  • Rio Abobral
  • Córrego Alegre
  • Rio Amambaí
  • Rio Amanguijá
  • Rio Anhanduí-Guaçu
  • Rio Apa
  • Rio Aporé
  • Rio Aquidauana
  • Rio Branco
  • Rio Caracol
  • Rio Combate
  • Rio Correntes
  • Rio Coxim
  • Ribeirão Dois Córregos
  • Córrego Estrelinha
  • Córrego Fundo
  • Córrego das Furnas
  • Rio Guaçu
  • Rio Iguatemi
  • Córrego Ita
  • Córrego Itaquiraí
  • Ribeirão Lontra
  • Rio Maracaí
  • Rio Miranda
  • Córrego da Moeda
  • Rio Negro
  • Rio Novo
  • Arroio do Ouro
  • Ribeirão do Palmito
  • Rio Paraguai
  • Rio Paraná
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo
  • Ribeirão Pau Vermelho
  • Rio do Peixe
  • Rio Perdido
  • Rio Pirajuí
  • Rio Piripucu
  • Córrego Progresso
  • Rio Pântano
  • Rio Quitéro
  • Córrego Santo Ilíada
  • Rio São Lourenço
  • Ribeirão São Mateus
  • Rio Sucuriu
  • Rio Taquari
  • Rio Taquiri
  • Rio Tarunã
  • Rio Tererê
  • Córrego Tuma
  • Rio Verde
  • Rio Salobra
  • Rio Dourados
  • Rio Brilhante

Cidades

Alagamento trava o trânsito sob viaduto no anel viário de Campo Grande

Devido à enxurrada, no final da manhã desta quarta-feira (5), motoristas que tentaram desviar pelo gramado acabaram atolando, e um deles chegou a cair em um buraco

05/11/2025 13h44

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

A enxurrada, em decorrência da chuva que caiu no final da manhã desta quarta-feira (5), forçou motoristas a se aventurarem pelo gramado, o que resultou em pelo menos seis carros atolados embaixo do viaduto que liga Campo Grande a Três Lagoas.

A Defesa Civil chegou a enviar alerta via SMS, comunicando risco de tempestade com possibilidade de alagamentos.

Na Capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade com início às 8h30 da manhã, prevendo chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia.

Sem ter para onde escoar, a água se acumulou embaixo do viaduto, levando motoristas a tentar desviar pelo gramado. Alguns conseguiram “fugir” do tráfego, enquanto outros acabaram atolando.

Um veículo, inclusive, caiu em um buraco e ficou com a traseira erguida. Quando a equipe do Correio do Estado esteve na região, um caminhão-guincho estava no local auxiliando veículos que não conseguiram deixar o gramado.

Após a passagem da chuva, ficou visível a marca dos pneus por onde os carros passaram na grama; até motoqueiros cortaram caminho para evitar atravessar o trecho que continuou com água.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local auxiliando na fluidez do trânsito na região, movimentada por onde passam carros de passeio e também caminhões.

Demais estragos

Moradores do bairro Santa Emília, residentes próximos ao número 136 da rua Camoquim, antes mesmo da hora do almoço já relataram as consequências das chuvas, aliada aos fortes ventos, que foram capazes de derrubar mais uma árvore em cima do muro de uma casa. 

Vale lembrar que, a chuva que caiu sobre a Capital no último fim de semana foi suficiente para fazer campo-grandenses sofrerem mais de 16 horas sem energia elétrica após temporal, pancada essa que arrancou telhados, postes e também derrubou árvores na Cidade Morena. 

De forma semelhante, uma linha de baixa tensão foi derrubada na manhã de hoje, bem ao lado de um transformador próximo ao cruzamento das ruas Itaporã e Rio Grande, graças a uma queda de árvore na região da Vila São Jorge da Lagoa, bloqueando inclusive o que seria a rota da linha de ônibus local.

Também na Secretaria Executiva da Mulher (SEMMU) de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373, um vídeo gravado pouco antes da chegada chuva mostra o estrago causado pela força da natureza, que veio com um vento suficientemente forte para "estourar".

Em complemento, a concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica". 

"Árvores, galhos, placas e telhas foram lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos. A Energisa está com toda nossa força de trabalho dedicada para restabelecer o atendimento o mais rápido possível", cita a nota encaminhada pela companhia. 

Ainda, a Energisa reforça que os populares precisam manter distância e não devem se aproximar de cabos que estejam partidos sobre as vias públicas, sendo necessário contatar a distribuidora, o que pode ser feito por meio do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272. 


**Colaborou Naiara Camargo

"CG SEGURA"

Discreta, campanha educativa dos novos radares acaba dia 18 de novembro

Diferente das faixas anteriormente penduradas para avisar sobre trocas de equipamentos entre 2018 e 2019, novas placas aparecem bem mais "tímidas" pela Capital

05/11/2025 12h59

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m²

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m² Marcelo Victor/Correio do Estado

Discreta em relação à última "força-tarefa" para conscientização dos moradores sobre a instalação de novos aparelhos registradores de infrações, a atual campanha em fase educativa sobre os novos radares já está em curso e deve durar até o próximo dia 18. 

Em outras palavras, segundo previsão repassada pelo Executivo Municipal da Cidade Morena, os novos radares do "Consórcio CG Segura" devem começar a multar já no dia 19. 

Entretanto, diferente das faixas que foram anteriormente penduradas para avisar sobre as trocas de radares que aconteceram entre 2018 e 2019, que cortavam as vias com o anúncio acima dos carros para despistar os ares que suspeitavam de uma "indústria da multa", as novas sinalizações aparecem bem mais "tímidas" pela Capital. 

Logo abaixo é possível notar um comparativo que escancara a diferença entre as "fases educativas", com o registro à esquerda feito na manhã desta quarta-feira (05) pelo repórter fotográfico Marcelo Victor, de uma placa que possui menos de 1x1 metro quadrado, ao lado da sinalização colocada na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão, em julho de 2019. 

 

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m² Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Antes disso, por exemplo, até mesmo os três radares que foram instalados em dezembro de 2018 também tiveram o dito período em "caráter educativo", quando instalados equipamentos de fiscalização eletrônica nas ruas Manoel da Costa Lima, na altura do número 1.404, em ambos os sentidos da pista e na avenida Gury Marques, próximo a rua Taboão da Serra, sentido bairro-centro.

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares

Novos radares

Aos poucos a Cidade Morena volta a ser recoberta" pelos equipamentos registradores de infrações, após uma longa e pouco clara "novela" na Capital, que começou com o fim do contrato antigo sem uma nova licitação pronta; passou pelo questionamento da continuidade do serviço e legalidade das multas aplicadas no período, e termina com esses novos fiscalizadores voltando aos mesmos pontos em que os antigos costumavam multar o campo-grandense.

Importante destacar que os radares estão desligados em Campo Grande desde o dia 1° de setembro, como confirmado pela Agência  Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. Porém, a assinatura do contrato com o dito consórcio data de 22 do mês passado, a partir de quando as empresas integrantes poderiam começar a troca dos radares da Capital. 

Batizado de "Consórcio CG Segura", o grupo em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação

Apesar da vigência estipulada em 24 meses, há a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande. 

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Com isso, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões mensais.

Equipamentos testados

Em resposta ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esclareceu que os equipamentos de monitoramento já foram devidamente aferidos pelo órgão competente.

Em 06 de agosto deste ano foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena. 

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

 

 

