Polícia confirma mais uma morte e número de vítimas em acidente na BR-163 chega a seis

A Polícia Civil confirmou mais uma morte no acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta quarta-feira (10), na BR-163, entre Campo Grande e Anhanduí. Ao fim do resgate, foram constatados os seis óbitos do acidente que não deixou nenhum sobrevivente.

As vítimas fatais estavam em quatro veículos: duas em um Chevrolet Onix, duas em uma carreta que transportava porcos, uma em uma carreta que transportava milho e uma em um caminhão baú.

Apesar de alguns familiares das vítimas comparecerem ao local e realizarem reconhecimento prévio, a Polícia Civil informou que os nomes das vítimas só serão divulgados oficialmente "após a confirmação, através de exame necropapiloscópico".

A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), que esteve no local, juntamente com a perícia e Polícia Rodoviária Federal.

Em nota, a Polícia Civil disse ainda que a principal suspeita é de que a carreta de porcos tenha invadido a pista contrária e causado o acidente.

"De acordo com avaliação preliminar, a carreta de porcos trafegava sentido Anhanduí x Campo Grande, podendo ter invadido a pista contrária, atingindo os demais veículos envolvidos", diz nota.

Durante a manhã, a equipe do Correio do Estado esteve no local do acidente, que ficou interditado por mais de 5 horas. Os carregamentos dos veículos, como o milho, ficaram espalhados pela pista, e os porcos amontoados sobre as ferragens da carreta.

Confira vídeo:

