Polícia encontra "laboratório do tráfico" e prende mais três suspeitos

OPERAÇÃO CONJUNTA

Crime aconteceu em dezembro, em Bela Vista, quando homens encapuzados invadiram uma residência exigindo chaves de caminhonetes, e o menino de 15 anos morreu ao tentar fugir do local

Gustavo, de 15 anos, e um dos suspeitos pelo envolvimento de seu assassinato, capturado no último sábado (08) Foto: Montagem

A Polícia Nacional do Paraguai prendeu um dos foragidos por matar Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, em dezembro do ano passado, no município de Bela Vista.

Segundo informações policiais, o homem, identificado como Josimar Zamúrio, de 36 anos, se abrigava no país vizinho de forma irregular. Diante disso, foi localizado, capturado e expulso do território paraguaio, sendo detido pelos agentes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em Bella Vista Norte (PY). Ele era procurado por “roubo qualificado com consequências fatais”.

Ao todo, de acordo com a investigação, quatro suspeitos estão envolvidos, sendo dois que já foram localizados e presos, no dia 23 de dezembro, além de Josimar, que foi preso na tarde do último sábado (08). Um continua foragido, identificado como Jean Carlos Vilalba Risaldi, de 24 anos.

A operação conjunta envolveu o Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), unidade vinculada à coordenação de operações integradas da Polícia Federal, por meio da Adidância em Assunção/PY, do Departamento de Investigações de Amambay.

Caso

O que deveria ser um momento de lazer terminou em tragédia no interior do estado. Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, morreu a tiros após homens encapuzados invadirem uma residência e exigirem chave de duas caminhonetes, na noite do dia 18 de dezembro.

O caso aconteceu em Bela Vista, município a 322 km de Campo Grande, próximo ao bairro Inhadepá. Segundo informações do jornal Jardim MS News, um churrasco entre amigos acontecia em frente a uma residência no local, onde Gustavo estava, quando um grupo de criminosos mascarados chegou e roubou dois veículos.

Relatos afirmam que o jovem tentou correr quando percebeu a chegada dos homens encapuzados no local, foi quando dispararam contra ele e atingiram o ombro direito de Gustavo, na frente de uma criança de 11 anos que também estava no local. Após os tiros, o grupo tomou posse das caminhonetes e fugiu.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu e morreu. Logo após ter a morte decretada, o corpo do jovem foi liberado para o Insituto Médico Legal de Jardim (IML), onde passará por necropsia e seguirá para a família realizar o velório e sepultamento.

Câmeras de segurança registraram duas caminhonetes a caminho de Bella Vista Norte, distrito no Paraguai, indicando que o grupo cruzou a fronteira com o país vizinho. Inclusive, as câmeras são da Receita Federal, mais especificamente na alfândega na divisa entre Brasil e Paraguai.

Jovem e querido

Gustavo estudava na E.E. Dr. Joaquim Murtinho, onde era presidente do Grêmio Estudantil, uma organização formada pelos estudantes com o objetivo de representar seus interesses na escola. A instituição pública de ensino postou uma nota de pesar lamentando a morte do aluno:

“É com profundo pesar que a Escola Estadual Dr. Joaquim Murtinho comunica o falecimento de nosso estudante e presidente do Grêmio Estudantil Gustavo Centurião Valhovera de Almeida. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável".

Ainda, segundo informações, amigos estiveram na frente do Hospital onde Gustavo estava para prestar homenagens e dar o último adeus ao estudante.

