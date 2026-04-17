Polícia prende três acusados de necrofilia contra mulher morta na frente da filha

Vera havia terminado um relacionamento que durou 13 anos, com Valdecir um comerciante local que não aceitava o término e tirou a própria vida após assassinar a ex-mulher. - Reprodução/PCMS e Redes Sociais/Montagem C.E

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Após descobrirem que o corpo da 10ª vítima de feminicídio no ano em Mato Grosso do Sul foi alvo de necrofilia, a Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16) três indivíduos que são acusados de cometerem os atos libidinosos contra o cadáver no município de Eldorado.

Distante aproximadamente 444 quilômetros de Campo Grande, os crimes de violação de sepultura e vilipêndio à cadáver foram descobertos pela PCMS na manhã de quarta-feira (15), a partir de quando foram iniciadas as investigações por parte da delegacia de Eldorado.

Sob o comando do delegado titular Robilson Junior Albertoni, os trabalhos investigativos desdobraram-se em busca de identificar os responsáveis.

Conforme repassado pela Polícia Civil do MS em nota, ainda durante as buscas os agentes perceberam um indivíduo fugir para área de mata ao notar a aproximação dos policiais, o que intensificou a "caçada" pelos criminosos.

Com o emprego até mesmo de drones, as buscas não cessaram nem mesmo no período noturno desde quarta-feira (15), com o indivíduo finalmente localizado e preso em flagrante ontem, porém não identificado pela Polícia Civil.

Em depoimento na unidade policial, além de confessar a prática do crime contra o corpo de Vera Lúcia da Silva, o responsável ainda indicou a participação de outros dois comparsas, que também foram identificados e levados à prisão.

Relembre o caso

Vítima do décimo feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, Vera Lúcia da Silva foi morta no último domingo (12) no município de Eldorado.

Vera havia terminado um relacionamento que durou 13 anos, com Valdecir Caetano dos Santos, de 56, um comerciante local que não aceitava o término e que tirou a própria vida após assassinar a ex-mulher.

"Desse relacionamento eles tiveram uma filha, com nove anos, a qual presenciou todo esse crime bárbaro", esclareceu o titular da delegacia de Eldorado.

As autoridades descrevem que Vera Lúcia chegava em sua residência na data em questão, na companhia da filha, quando o responsável pelos disparos chegou ao endereço.

"O autor não morava mais com ela, veio ao encontro e efetuou dois disparos que a atingiram e causaram sua morte. Ato contínuo, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça... tudo isso presenciado pela criança", cita o delegado.

Nesse caso que passa a ser investigado como o 10° feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul, o delegado esclarece ainda que, após o término do casal, foram registrados ocorrências de violência doméstica, "sendo inclusive requisitadas e estavam em vigor algumas medidas protetivas em favor da vítima", completa Robilson.

Depois desse crime, Vera Lúcia da Silva não obteve descanso nem mesmo após a morte, já que seu corpo foi desenterrado do cemitério de Eldorado entre a noite de terça (14) e a madrugada do dia 15, segundo a polícia civil em nota.

No extremo sul do Estado, na microrregião de Iguatemi em MS, ainda nas primeiras horas da manhã do dia 15, equipes de perícia se deslocaram até o local em que o corpo foi desenterrado, cadáver esse que, como repassado às autoridades à imprensa local, apresentava sinais de necrofilia.

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