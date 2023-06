Acusada de tortura, mãe teria jogado pedra e bicicleta contra filho de quatro anos

Mulher, 21 anos, presa sob suspeita de torturar o filho de quatro anos, em Chapadão do Sul, teria arremessado pedra e uma bicicleta na criança, de acordo com boletim de ocorrência policial. O caso foi registrado na última segunda-feira (12) e segue sob investigação.

Conforme o boletim de ocorrência, a criança contou que tinha medo da mãe e que havia sido agredida com uma pedrada, o que causou o corte na testa. Ele também disse que a mãe jogou uma bicicleta nele.

Na delegacia, a mulher negou todas as acusassões de tortura. De acordo com ela, no último sábado (10), a irmã caiu em cima do garoto, que bateu a cabeça no chão, mas só na segunda-feira (12) o marido levou o filho ao hospital.

Em depoimento, ela disse que, entre os filhos, o menino de quatro anos é o único que dava problema, já que “não parava quieto”. Mas confessou que dava chineladas nas pernas e proibia que elas assistissem à televisão como forma de educar.

A mulher contou também que a criança havia sofrido um acidente ao pular o muro da casa onde moram, mas foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. No entanto, ela só ficou sabendo do ocorrido através do Conselho Tutelar, já que estaria trabalhando no momento.

Questionada sobre os filhos não estarem matriculados na escola, ela explicou que morava em Alagoas anteriormente e não havia conseguido a transferência da filha, de sete anos, para o município.

Por conta disso, acabou não matriculando o menino, porque queria que fosse para a escola junto com a irmã mais velha.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (12), a mulher, 21 anos, foi presa por policiais militares após ter sido acusada de espancar e torturar o filho de quatro anos de idade.

A agressão, que atingiu principalmente o rosto da criança, foi tão grave que ela teve de ser conduzida de Chapadão do Sul, cidade onde mora, distante 320 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informou o chapadensenews, os militares foram acionados por servidores do hospital municipal da cidade, que notaram que a criança poderia ter sofrido agressão dos familiares.

Os policiais foram à casa da criança e lá conversaram com a mãe, que logo foi detida. Outras quatro crianças estavam no imóvel, todas ainda fora da idade escolar.

O boletim de ocorrência indica, segundo o site, que a mãe pode responder por abandono de incapaz, crime que pode resultar em pena de cinco anos de prisão.

*Colaborou Celso Bejarano

