Autoridades dos Emirados Árabes aceitam pedido para extraditar Thiago Brennand

ILÍCITO

A Polícia Federal apreendeu na noite de ontem (17), uma carreta-tanque com placas de Mato Grosso do Sul que transportava uma grande quantidade de pasta base de cocaína no interior do veículo. A droga seguia sentido São Paulo.

De acordo com a equipe da PRF, após diligência realizada na Rodovia Regis Bittencourt, altura do pedágio de São Lourenço da Serra, a carreta foi fiscalizada e localizada, aproximadamente, 420 kg de cocaína escondida em um dos tanques da carroceria.

A droga tinha como destino o Porto de Santos e seria enviada ao exterior. O motorista da carreta foi preso e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A apreensão da droga, assim como os documentos e veículo para investigação estão sob responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, onde estão sendo adotados os procedimentos de Polícia Judiciária.

Na última quinta-feira (13) a PRF realizou outra apreensão de tráfico de drogas. Um homem despachava cocaína escondida em livros pelos Correios. Durante fiscalização da equipe policial, o homem foi flagrado em atitude suspeita enviando a encomenda para a Austrália.

De acordo com a PF, a mercadoria despachada era embebida com substância análoga à cocaína. Entre os livros apreendidos estavam, exemplares de autoajuda e eróticos.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a maercadoria, somada em 2,6 kg, apreendida.

Apreensão recorde

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a apreensão de 523 quilos desse tipo de droga no estado de Mato Grosso do Sul, durante a Operação Semana Santa.

De acordo com dados da Sejusp, no ano passado, foram apreendidas 16,4 toneladas de cocaína em Mato Grosso do Sul. O volume interceptado foi o maior em oito anos de fiscalizações.

Em um recorte mais preciso, em todo o ano de 2021, a apreensão de cocaína pelas forças de segurança estadual foi de 8,1 toneladas.

No primeiro ano da pandemia de coronavírus, em 2020, a apreensão desse tipo de droga em MS foi a segunda menor, isto é, 4,3 toneladas, levando em conta dados compilados desde 2015.

Dados da secretaria também apontam que 5,6 toneladas foram apreendidas em 2019, valor superior às 2,5 toneladas interceptadas no ano anterior. Em 2017, as forças de segurança retiraram do mercado ilegal 3,8 toneladas de cocaína.

Outras 3,3 toneladas do entorpecente foram interceptadas em 2016. Já no ano de 2015, as apreensões da droga somaram 6,3 toneladas.

