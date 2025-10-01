Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Duplo assassinato

Com mais duas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025

Dois homens foram assassinados, com mais de 10 tiros, no Danúbio Azul

Naiara Camargo

01/10/2025 - 12h00
Campo Grande foi palco de mais duas execuções.

Dois homens foram assassinados, na noite desta terça-feira (30), em um lava-jato localizado no cruzamento das ruas São Luiz de Cáceres x Álvares Penteado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os rapazes estavam na calçada do estabelecimento, quando dois homens chegaram atirando, sendo um em um carro e o outro em uma moto. Mais de dez tiros foram disparados contra ambos.

Os autores fugiram após o crime. Ainda não se sabe a motivação das execuções.

Polícia Militar (PMMS), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Polícia Civil) e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Com as duas novas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

OPERAÇÃO VILA DO CONDE

PF combate narcotráfico e lavagem de capitais em MS e mais 4 estados

Ao todo, 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos

23/09/2025 10h05

Apreensão de dinheiro durante a Operação Vila do Conde

Apreensão de dinheiro durante a Operação Vila do Conde DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), deflagrou, nesta terça-feira (23), a Operação Vila do Conde, em combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais, em cinco estados brasileiros.

Ao todo, 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém (PA), foram cumpridos em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

A PF não informou em quais municípios e quantos mandados foram cumpridos especificamente em MS. Certa quantia de dinheiro também foi apreendida, mas o valor não divulgado.

Conforme apurado pela reportagem, as investigações começaram após apreensão de 458 kg cocaína, em 9 de fevereiro de 2021, em Barcarena (PA). O entorpecente estava acondicionado em meio a uma carga de quartzo. O destino final seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.

O trabalho de investigação policial identificou os membros da organização criminosa transnacional e desvendou toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa.

Além disso, descobriu toda a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos.

O principal alvo da operação seria o vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Furtado, possível integrante do PCC.

A ação contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Receita Federal.

FICCO une e integra forças de segurança estaduais e federaisl: Polícia Militar, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

HOMICÍDIO

Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar amigo por causa de bicicleta

O MPMS denunciou o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe, levando em conta seus antecedentes criminais

19/09/2025 18h35

Julian Gabriel, conhecido como

Julian Gabriel, conhecido como "Gole", teve uma crise de epilepsia quando foi atacado Foto: Facebook

Em sessão no Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (19), Janderson Maxwell Rochy Silva foi condenado por homicídio qualificado após o assassinato de Jullian Gabriel da Silva Acosta, em janeiro deste ano, no bairro Moreninhas II, em Campo Grande. 

Durante o depoimento no Tribunal do Júri, o réu optou por ficar em silêncio. Ele foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Além disso, Janderson deverá pagar indenização mínima de R$ 10 mil, corrigidos monetariamente desde a data da sentença.

Na ocasião, ambos ingeriam álcool juntos em uma conveniência, quando a vítima pegou a bicicleta do autor e saiu do local sem autorização. Janderson então foi atrás de Jullian, que era epilético e teve uma convulsão no caminho, caindo no chão e, logo em seguida, foi atacado com uma faca, na Avenida dos Cafezais.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir, mas foi novamente alcançada pelo autor, quando recebeu outros golpes fatais.

O MPMS denunciou o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi um ataque surpresa, seguido de perseguição, quando a vítima já estava ferida. 

Em sua sustentação, o Promotor de Justiça George Zarour Cezar requereu a condenação do réu nos termos da pronúncia e destacou o dolo intenso do crime, bem como a reincidência do autor.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu por homicídio qualificado, levando em conta a culpabilidade elevada, seus antecedentes criminais, sua conduta social, a motivação torpe do crime e as circunstâncias do fato.

