Com mais duas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025

Campo Grande foi palco de mais duas execuções.

Dois homens foram assassinados, na noite desta terça-feira (30), em um lava-jato localizado no cruzamento das ruas São Luiz de Cáceres x Álvares Penteado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os rapazes estavam na calçada do estabelecimento, quando dois homens chegaram atirando, sendo um em um carro e o outro em uma moto. Mais de dez tiros foram disparados contra ambos.

Os autores fugiram após o crime. Ainda não se sabe a motivação das execuções.

Polícia Militar (PMMS), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Polícia Civil) e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Com as duas novas execuções, Campo Grande chega a 105 homicídios em 2025.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

288 são homens

19 mulheres

8 não tiveram o sexo divulgado

91 são jovens

175 são adultos

27 são idosos

9 são adolescentes

6 são crianças

7 não tiveram a idade divulgada

105 ocorreram em Campo Grande

210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.