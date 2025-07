Condenado a mais de 120 anos de prisão no Acre é preso em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

G.R.C., de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (4), em uma residência localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Ele é um criminoso de alta periculosidade no Acre, líder da facção criminosa Bonde dos 13, fugitivo da justiça e condenado a mais de 120 anos de prisão .

Tem sete mandados de prisão por vários roubos e três homicídios executados mediante emprego de arma de fogo e com extrema violência.

Com receio de ser preso, se mudou para Campo Grande em 2023, ficando responsável pela conexão da facção criminosa do qual faz parte, com traficantes de drogas e armas de fogo baseados no Paraguai.

Conforme apurado pela reportagem, a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) cercou a residência do criminoso no Noroeste, nas primeiras horas do dia nesta sexta-feira (4), para capturá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, ele subiu o telhado da casa e tentou fugir, mas, os policiais conseguiram prendê-lo.

Ele foi encaminhado para a unidade prisional de Campo Grande e posteriormente será transferido para o Acre.

BONDE DOS 13

Bonde dos 13, facção criminosa no Acre, já participou de diversos crimes, como roubo, tráfico de drogas e homicídios, inclusive encomendados.

Conforme apurado pela mídia do Acre, o Poder Judiciário do AC condenou vários integrantes da facção a penas que ultrapassam 166 anos de prisão, pela morte do vigia escolar Wisney Rodrigues da Silva, em 16 de dezembro de 2017. Eles responderam pelo crime de homicídio qualificado.

O assassinato foi encomendado. Uma mulher contratou o Bonde dos 13 para matar o namorado de sua filha, pois não aceitava o relacionamento de ambos.

Em 12 de maio de 2025, o corpo de Andrissio Coelho Pimentel, de 32 anos, vulgo “Gameleira”, integrante do Bonde dos 13, foi encontrado boiando no Rio Acre, após ataques à facção.

Na mesmo dia, Vitor Gabriel Sales Rodrigues, de 16 anos, integrante da facção, foi morto em confronto com Policiais Militares.