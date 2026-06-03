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Polícia

BONITO (MS)

Rapaz arremessa mochila com droga, reage a abordagem e é morto pela PM

Criminoso tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo majorado, receptação, furto, desacato, desobediência, resistência e vias de fato

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/06/2026 - 08h20
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Homem, de 23 anos, morreu em confronto com policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), na noite desta terça-feira (2), em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

O rapaz tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo majorado, receptação, furto, desacato, desobediência, resistência e vias de fato.

Conforme apurado pela reportagem, policiais realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Marambaia, quando viram um homem, no escuro, nos fundos de uma pousada.

Os policiais se aproximaram e deram voz de abordagem ao rapaz, mas ele desobedeceu, jogou uma mochila em direção à calçada, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais.

Os militares reagiram, balearam e desarmaram o criminoso. Mesmo baleado, cambaleou por oito metros e realizou disparos contra os policiais antes de cair no chão.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Na mochila arremessada por ele, havia três tabletes de maconha (2,8 kg), que foram recolhidos. A arma utilizada pelo criminoso, revólver Taurus calibre .38, foi apreendido.

O caso foi registrado como “morte decorrente de intervenção legal de agente de Estado” na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 3 de junho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 40 mortes, 6 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 7 em março, 9 em abril, 11 em maio e 2 em junho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

coxim e rochedo

Três morrem em confronto com o Choque e Bope nas últimas 24 horas

José Inácio da Silva, Daniel da Anunciação Barbosa e Ivão da Anunciação de Jesus foram alvos da polícia nesta quinta (28) e sexta-feira (29)

29/05/2026 08h48

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Arma utilizada pelos criminosos

Arma utilizada pelos criminosos DIVULGAÇÃO/BPMChoque

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Três homens morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), em Rochedo e Coxim, respectivamente.

CHOQUE/COXIM (MS) - José Inácio da Silva, de 34 anos, foi alvo do Choque, na rua Marechal Rondon, vila Santa Clara, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam realizando uma transação de entorpecentes em frente a um imóvel localizado no bairro Santa Clara.

Com isso, foram até o local averiguar informações e patrulhar a região indicada. Ao chegarem no endereço, viram uma motocicleta estacionada em frente a residência, estando um deles desembarcado e o outro montado na motocicleta.

Arma utilizada pelos criminososEntorpecentes apreendidos pelo Choque em Coxim. Foto: Batalhão de Choque

Em seguida, os militares iniciaram os procedimentos de abordagem. Ambos dispararam contra os policiais.

Com isso, os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos, sendo que um permaneceu no local e o outro fugiu, mas, posteriormente, foi capturado. Em seguida, os policiais prestaram socorro e os levaram para o hospital, sendo que José Inácio não resistiu aos ferimentos e faleceu e o outro etá no hospital, sob custódia do Choque.

Mas, devido à gravidade do caso, teve que ser transferido para Campo Grande para realização de cirurgia, sob acompanhamento médico e custódia policial.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Durante a ocorrência, foram apreendidos armas, munições, motocicleta, aparelho celular e entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Polícia Civil de Coxim como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado, Lesão Corporal decorrente de oposição a intervenção de Agente Legal do Estado, Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Homicídio Simples de Forma Tentada, Associação para o tráfico, Organização Criminosa, Resistência e Desobediência.

BOPE/ROCHEDO (MS) – Daniel da Anunciação Barbosa, de 20 anos e Ivão da Anunciação de Jesus, de 25 anos foram os alvos do BOPE, nesta quinta-feira (29), em Rochedo, município localizado a 88 quilômetros de Campo Grande.

Arma utilizada pelos criminososDaniel da Anunciação, de 20 anos

Daniel é membro de uma facção criminosa na Bahia e possui várias passagens pela polícia por associação criminosa, sequestro, cárcere privado, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência contra abordagem policial. Ele estava com mandado de prisão em aberto na Bahia e em Mato Grosso do Sul.

Ivão também tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, homicídio, associação criminosa, sequestro, cárcere privado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Arma utilizada pelos criminososIvão da Anunciação, de 25 anos

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois indivíduos, que possuem mandado em prisão aberto, estavam escondidos em um imóvel. Com isso, foram até a residência averiguar informações obtidas.

De acordo com o BOPE, quando chegaram no endereço, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Eles revidaram, balearam e desarmaram os criminosos.

Em seguida, os militares prestaram socorro e os encaminharam para a unidade de saúde, mas, eles não resistiram aos ferimentos e faleceram. Armamentos foram recolhidos e encaminhados para a perícia técnica.

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado na Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 29 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 10 em maio. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

CAMPO GRANDE

Policial civil bêbado atira em bar na Afonso Pena e é detido pela PM

Projétil passou "de raspão" próximo a perna de empresário, que teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo

17/05/2026 11h30

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Altos da avenida Afonso Pena - imagem de ilustração

Altos da avenida Afonso Pena - imagem de ilustração Alvaro Rezende/Arquivo/Correio do Estado

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Papiloscopista da Polícia Civil, Gilberto Tolon Ribeiro, foi detido pela Polícia Militar após atirar e se envolver em uma confusão, na madrugada deste domingo (17), em um bar localizado na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Abdul Kadri, número 10, bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava bastante agitado, aparentemente sob efeito de álcool.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que houve um disparo de arma de fogo em um bar nos altos da Afonso Pena. Com isso, empenhou viaturas até o endereço.

Ao chegar ao local, os militares visualizaram três indivíduos tentando conter um homem no chão. Eles relataram que o rapaz se desentendeu com algumas pessoas no bar e, posteriormente, foi retirado do local.

Mas, instantes depois, ele voltou com uma arma na mão. O proprietário do local tentou conter o rapaz. Em seguida, ambos entraram em luta corporal, momento em que houve o disparo.

O empresário não foi atingido, mas teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo, pois o projétil passou "de raspão" próximo a sua perna esquerda.

O autor foi contido, algemado pelos policiais e encaminhado a delegacia. Ele teve ferimentos no rosto e no nariz. A arma funcional, pistola Imbel calibre .40, foi apreendida.

O local não foi preservado em razão da grande quantidade de pessoas presentes no estabelecimento no momento da chegada da polícia. Mas, após a confusão, as pessoas se dispersaram e foram embora.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

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