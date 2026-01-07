Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

RIO BRILHANTE (MS)

Corpo carbonizado é encontrado em veículo no interior de MS

Vítima ainda não foi identificada e não se sabe se é homem ou mulher

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/01/2026 - 07h50
Corpo carbonizado, sem identificação, foi encontrado em um veículo Chevrolet Corsa Classic incendiado, na noite desta terça-feira (6), nas proximidades da MS-465, trecho conhecido como "Estrada do Suez", em Rio Brilhante, município localizado a 160 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma possível ocorrência de acidente de trânsito, mas, ao chegar no local, se deparou com um corpo carbonizado dentro de um carro incendiado.

As chamas atingiram apenas a parte frontal do veículo. Os bombeiros contiveram as chamas a tempo e a parte traseira não foi atingida.

O cadáver segue sem identificação, sendo impossível distinguir o sexo (masculino ou feminino) da vítima, até o momento. Ainda não se sabe se o fato se trata de um acidente ou assassinato. As autoridades competentes vão investigar o caso. 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer as vítimas, isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

Corpo carbonizado é um cadáver que foi exposto a calor intenso ou chamas, resultando na destruição dos tecidos moles e, em casos graves, na calcinação dos ossos. É difícil identificar um corpo carbonizado, sendo impossível distinguir se é homem ou mulher em muitos casos.

Para identificação, a perícia criminal utiliza alguns métodos, como odontologia e DNA.

Compartilhar
Continue Lendo...

Compartilhar
Continue Lendo...

