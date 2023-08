Dino demite três policiais rodoviários acusados da morte de Genivaldo

DESDOBRAMENTO

Humberto Andrés Coronel Godoy era radialista e foi assassinado em 06 de setembro de 2022, vítima de oito disparos feitos por motociclista

Quase um ano após a morte de Humberto Andrés Coronel Godoy, na fronteira Brasil/Paraguai, a polícia do país vizinho prendeu um suspeito de envolvimento na morte do radialista.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado à época, Humberto já sofria ameaças quando foi assassinado com oito tiros, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Mais recente, na noite da última sexta-feira (11), a polícia paraguaia divulgou a prisão de um envolvido, que aconteceu enquanto o rapaz estava em uma unidade médica para atendimento, hospital localizado em Capitán Bado, divisa com Coronel Sapucaia.

Vale destacar que, apontado como pistoleiro de aluguel, o suspeito agia em cidades de fronteira com Mato Grosso do Sul e, além do jornalista, o preso é acusado em outro crime, conforme apurado pelo portal Dourados News.

Segundo o noticiário local, esse indivíduo é acusado de ser responsável pela morte de Rafael Trinidad Sánchez, assassinado durante seu aniversário, que celebrava com os parentes em PJC.

Relembre o caso

Morto com disparos que atingiram suas costas; braço e tórax, Humberto Andrés Coronel Godoy trabalhava na Rádio Amambay e já havia noticiado ameaças.

Importante destacar que essa emissora pertence à família de José Carlos Acevedo, ex-prefeito de Pedro Juan Caballero morto em atentado ainda em maio de 2022, seis meses antes do assassinato do jornalista.

Como apurado pelo Correio do Estado à época, ele e seu colega de emissora, Gustavo Manuel Báez Sanchez (28), chegaram a prestar denúncia junto à 7ª Delegacia de Polícia de Pedro Juan Cabellero, a respeito de uma ameaça de morte recebida.

Encontrada na frente da casa de Gustavo, a intimidação aos profissionais argumentava os dizeres: "sabem de muita coisa, devem morrer", sem que o jornalista soubesse apontar a origem de tais ofensas.

Vale frisar que, no dia depois da denúncia, um agente policial foi designado para a proteção de Sánchez, decisão essa proferida pela promotora de Justiça do Paraguai, Cecília Diaz, que não impediu a morte do profissional.

