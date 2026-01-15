Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

NOVA ALVORADA DO SUL

DOF apreende uma tonelada de agrotóxico em meio a carga de madeira

Agrotóxico estava acondicionado em sacos e galões; cigarros também foram apreendidos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/01/2026 - 12h00
Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 10 mil pacotes de cigarros, 1,3 tonelada de agrotóxico e 400 litros do mesmo produto, nesta terça-feira (13), na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 110 quilômetros de Campo Grande.

Os cigarros estavam armazenados em caixas, os 1.350 quilos em sacos e os 400 litros de agrotóxico em galões. O material, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, estava escondido em meio a uma carga de madeira em uma carreta.

Carreta "recheada" de madeira, cigarro e agrotóxicos. Foto: DIVULGAÇÃO/DOF 

Os produtos são contrabandeados, de origem estrangeira, foram trazidos do Paraguai e não possuem nota fiscal ou documentos alfandegários.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento na rodovia e abordaram uma carreta, que era conduzida por um homem de 40 anos.

Durante interrogatório, ele apresentou controvérsias e intenso nervosismo. Com isso, os policiais decidiram vistoriar o veículo e localizaram os materiais de origem estrangeira ocultos em meio à carga de madeira.

Questionado, o motorista afirmou que carregou os produtos em Nova Alvorada do Sul (MS) e que o destino final seria Maringá (PR) e Curitiba (PR).

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.
A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra

Segundo Marina Silva, texto enfrenta a mudança do clima

11/01/2026 13h30

Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

Continue Lendo...

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comemorou a aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) pela Comissão da UE e avaliou de forma positiva os termos celebrados entre os países que irão compor a maior zona de livre comércio do mundo.

“As negociações resultaram em um texto equilibrado e alinhado aos desafios ambientais, sociais e econômicos contemporâneos”, destaca nota oficial divulgada pelo ministério.

Na avaliação da ministra, o texto do acordo está alinhado a agenda ambiental brasileira, capaz de promover o desenvolvimento ao mesmo tempo em que protege a natureza e enfrenta a mudança do clima.

“Em três anos, conseguimos reduzir o desmatamento na Amazônia em 50% e em 32,3% no Cerrado e, ao mesmo tempo, abrir mais de 500 novos mercados para o agronegócio do país”, reforça.

Para Marina Silva, a condução dessa agenda pelo governo brasileiro e os compromissos ambientais assumidos pelos países do Mercosul foram definitivos para que o conselho do bloco europeu finalizasse as negociações de forma favorável. “Depois de 25 anos, a aprovação deste acordo está ancorada na confiança de que o governo do presidente Lula conduz uma agenda ambiental séria, consistente e comprometida com resultados”, diz.

Destaques


Entre os pontos fortes do acordo comercial destacados na nota do MMA estão a reafirmação de compromissos pela sustentabilidade ambiental e climática dos países envolvidos. A exemplo da adoção do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e do reforço à soberania na definição dos padrões ambientais de cada país.

O documento também avança ao considerar instrumentos financeiros das agendas de clima e biodiversidade, como a possibilidade de valoração dos serviços prestados pela natureza e o financiamento ambiental.

A promoção de produtos da bioeconomia e bens sustentáveis também entraram no acordo de comércio entre os blocos, que prevê ainda o fornecimento de informações sobre desmatamento e o cumprimento da legislação ambiental pelos países exportadores.

As salvaguardas estabelecidas pelo texto, de acordo com o comunicado do MMA, previnem impactos ambientais negativos e asseguram que a ampliação do comércio contribua para a promoção da sustentabilidade.

polícia

DOF apreende maconha "ice" escondida em carcaças de bateria

Pesagem do entorpecente está sendo realizada neste momento e a carga total (ton) será divulgada nas próximas horas

07/01/2026 11h40

Maconha

Maconha "ice" escondidas em carcaças de bateria DIVULGAÇÃO/DOF

Continue Lendo...

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma carga de maconha "ice" escondidas em carcaças de baterias, em uma carreta, na manhã desta quarta-feira (7), na BR-487, divisa entre Naviraí (MS) Porto Camargo (PR), a cerca de 358 quilômetros de Campo Grande.

A pesagem do entorpecente está sendo realizada neste momento e a carga total (ton) será divulgada nas próximas horas. O entorpecente foi encaminhado para a base do DOF em Dourados.

Esta é a primeira grande apreensão de maconha realizada pelo DOF, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul.

A maconha "ice" é uma forma concentrada de cannabis caracterizada por uma pureza e potência muito elevadas de THC, o princípio ativo da planta.

Ela é produzida a partir das flores da maconha através de um processo de extração que utiliza água gelada e gelo.

O ice é consideravelmente mais caro do que outras formas de maconha e tende a ser consumido por uma classe social mais alta. Geralmente é consumido por meio de fumo/vaporização.

A matéria será atualizada em breve para acréscimo de informações sobre carga total (ton) da droga.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

