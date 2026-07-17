Dupla investigada por homicídio morre em confronto com a Polícia Civil em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

K.F.I.R. de 18 anos e R.D.L.M. de 15 anos morreram em confronto com policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), durante cumprimento de mandado de prisão, nesta sexta-feira (17), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

K.F.I.R. é supostamente integrante do Comando Vermelho e está envolvido em uma série de homicídios ocorridos em Nova Andradina. Posteriormente, ele teria se deslocado para Bataguassu, onde foi apontado como principal suspeito da tentativa de homicídio registrada em 12 de julho de 2026.

Em diligências para cumprir mandado de prisão, policias civis foram até um imóvel - onde estava K.F.I.R. e R.D.L.M - e deram voz de abordagem. Mas, ambos desobedeceram e atiraram contra os policiais.

A equipe reagiu, baleou e desarmou os criminosos. Eles foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

No local, foram apreendidos duas armas de fogo, munições, entorpecentes, aparelhos celulares e uma motocicleta.

Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e auxiliar a Polícia Judiciária.

Os dois investigados não eram naturais de Mato Grosso do Sul e, conforme os elementos informativos até o momento reunidos pela Delegacia de Polícia de Nova Andradina, teriam se deslocado para a região com o propósito de praticar crimes graves, especialmente homicídios.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 71 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 17 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 71 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 11 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.