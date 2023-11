POLÍCIA

Confronto policial ocorreu nas proximidades do Indubrasil; Hilux seria levada para a Bolívia

Viaturas do Batalhão de Choque no local do confronto policial DIVULGAÇÃO

Dois homens, ainda não identificados, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na madrugada desta sexta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com o comandante do Batalhão de Choque, Coronel Rocha, criminosos assaltaram duas pessoas e levaram aparelhos celulares, às 5 horas desta sexta-feira (24), no Jardim Bela Vista.

Em seguida, se deslocaram em direção ao centro e renderam um senhor, que estava parado no semáforo em uma caminhonete Hilux, no cruzamento das avenidas Afonso Pena/Rui Barbosa.

Comandante do Batalhão de Choque, Coronel Rocha. Foto: Marcelo Victor

Os ladrões tomaram posse do veículo e a vítima foi rendida, amarrada, feita de refém e levada para um cativeiro.

Dois criminosos permaneceram no cárcere privado e outro fugiu com a caminhonete em direção a Bolívia, via BR-262. A intenção era manter a vítima por cinco horas no cativeiro, até que a Hilux chegasse no país vizinho.

Os militares localizaram o veículo nas proximidades do Indubrasil e abordam o criminoso, que se entrega, é preso e confessa onde estaria a vítima e os outros dois comparsas.

O Batalhão de Choque se deslocou para o local e fez o cerco policial. Os ladrões saíram armados, um com simulacro e outro com arma de fogo, resistiram a abordagem e começaram a atirar contra a equipe policial, que revidou e baleou os bandidos.

Eles foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, mas não resistiram e faleceram no local.

A vítima estava com um capuz na cabeça e foi libertada pelos policiais.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 104 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 20 de novembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Das 104 mortes:

38 ocorreram em Campo Grande

45 ocorreram no interior do Estado

8 ocorreram em janeiro

17 ocorreram em fevereiro

5 ocorreram em março

16 ocorreram em abril

10 ocorreram em maio

5 ocorreram em junho

6 ocorreram em julho

5 ocorreram em agosto

11 em setembro

12 em outubro

9 em novembro

95 são homens

2 são mulheres

7 não tiveram o sexo divulgado

55 são jovens

38 são adultos

2 são idosos

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.