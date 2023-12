De olho em um grupo criminoso responsável pelo transporte de entorpecentes de Mato Grosso do Sul para o Espírito Santo, a Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) da Polícia Federal, cumpriu na manhã de hoje (13), 19 mandados de busca e apreensão nos dois estados e também em Minas Gerais. A ação policial nas três federações fez parte da operação Deep Cash II.

Conforme informações da PF, as investigações iniciaram em agosto de 2021 quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de R$410 mil em espécie com um dos investigados, próximo a cidade de Aracruz (ES). Na ocasião, por não ser crime transportar dinheiro, não houve a lavratura de flagrante, mas foi instaurado um inquérito policial para apuração.

De acordo com informações do portal A Gazeta, em 19 de julho deste ano houve a primeira operação Deep Cash, quando um homem de 45 anos foi preso. Ele seria o principal responsável pelo fornecimento de drogas para o Espírito Santo.

Ainda de acordo com as investigações, foram identificados outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas, após os policiais descobrirem uma movimentação de mais de R$2 milhões entre os investigados para as contas de terceiros.



Sobre as apreensões cumpridas na manhã de hoje, a Polícia Federal não divulgou os locais e nem as cidades que ocorreram a operação. Os investigados deverão responder por associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais com penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão.



Operação Deep Cash



Na fase inicial da operação, que ocorreu no dia 19 de julho, três pessoas foram presas. Os investigados estavam com mandados de prisão temporária expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guarapari (ES), por terem seus nomes relacionados ao tráfico de drogas no Estado.

Durante uma ação policial em 2021, um dos principais alvos da Polícia Federal, que não teve sua identidade revelada, foram encontrados R$410 mil. Ele estava sendo investigado por planejar novas entregas de entorpecentes entre Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Um outro suspeito foi localizado no município de Viana (ES).

Já o terceiro alvo, foi preso em Confresa (MT). Segundo a polícia, ele era responsável pelo transporte da droga e ocultar os entorpecentes assim que chega ao Estado. Em sua posse, foram encontrados anotações de controle do tráfico, cheques, celular, notebook e uma espingarda calibre 28 com doze munições intactas.