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Polícia

FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO

Homem que matou esposa e conhecido é preso em Nioaque

Arma e faca, utilizados nos crimes, foram descartados pelo autor

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/07/2026 - 12h00
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Antônio Marcos da Silva, acusado de assassinar Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos e Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20), em Nioaque, município localizado a 183 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, ele se entregou à polícia, confessou os assassinatos e foi detido pelas autoridades. Na sexta-feira (17), ele havia fugido do local do crime.

Arma e faca, utilizados nos crimes, foram descartados pelo autor. Ele deve responder pelos crimes de homicídio e feminicídio.

O CRIME

Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos e Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos foram mortos a tiros e a facadas, respectivamente, em 17 de julho de 2026, na Colônia Conceição, em Nioaque.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, com dois óbitos, na Colônia Conceição – Agrovila.

Duas equipes da PM deslocaram viaturas até o endereço, sendo uma da Rádio Patrulha e outra da Força Tática.

Ao chegarem ao local, visualizaram um veículo da funerária estacionado nas proximidades.

Em seguida, conversaram com a proprietária de um bar, que informou que ouviu cinco disparos de arma de fogo e discussões perto do estabelecimento.

Os policiais iniciaram buscas na região e localizaram Rosenilda, sem vida, com perfurações de arma de fogo no crânio e nos olhos, sentada em uma cadeira na varanda de sua residência, imóvel que também funcionava como bar.

Em seguida, localizaram Reginaldo, caído no chão, com oito perfurações de arma branca no tórax.

LISTA TRÁGICA

Confira a lista de mulheres assassinadas por (ex) companheiros em 2026:

  1. Josefa dos Santos - 16 de janeiro
  2. Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
  3. Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
  4. Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
  5. Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
  6. Leise Aparecida Cruz - 7 de março
  7. Ereni Benites - 8 de março
  8. Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
  9. Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
  10. Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
  11. Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
  12. Fabíola Marcotti - 18 de maio
  13. Maria do Carmo - 28 de junho
  14. Paula de Souza Conceição - 11 de julho
  15. Rosenilda de Oliveira Candelário - 17 de julho

 

BATAGUASSU

Dupla investigada por homicídio morre em confronto com a Polícia Civil em MS

Mortos em confronto tinham 18 e 15 anos

17/07/2026 12h00

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Arma utilizada pelos criminosos

Arma utilizada pelos criminosos Divulgação/Polícia Civil - MS

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K.F.I.R. de 18 anos e R.D.L.M. de 15 anos morreram em confronto com policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), durante cumprimento de mandado de prisão, nesta sexta-feira (17), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

K.F.I.R. é supostamente integrante do Comando Vermelho e está envolvido em uma série de homicídios ocorridos em Nova Andradina. Posteriormente, ele teria se deslocado para Bataguassu, onde foi apontado como principal suspeito da tentativa de homicídio registrada em 12 de julho de 2026.

Em diligências para cumprir mandado de prisão, policias civis foram até um imóvel - onde estava K.F.I.R. e R.D.L.M - e deram voz de abordagem. Mas, ambos desobedeceram e atiraram contra os policiais.

A equipe reagiu, baleou e desarmou os criminosos. Eles foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

No local, foram apreendidos duas armas de fogo, munições, entorpecentes, aparelhos celulares e uma motocicleta.

Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e auxiliar a Polícia Judiciária.

Os dois investigados não eram naturais de Mato Grosso do Sul e, conforme os elementos informativos até o momento reunidos pela Delegacia de Polícia de Nova Andradina, teriam se deslocado para a região com o propósito de praticar crimes graves, especialmente homicídios.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 71 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 17 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 71 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 11 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

polícia

'Assassino contratado' morre em confronto com o Choque em Caarapó

Criminoso atuava como sicário, termo utilizado para designar um indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros

10/07/2026 17h05

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Após confronto, perícia compareceu ao local

Após confronto, perícia compareceu ao local Foto: divulgação/Instagram Sidnei Bronka Lemos

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Irineu Aguajo Lescano, de 40 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Shalom, em Caarapó, município localizado a 274 quilômetros de Campo Grande.

Irineu atuava como sicário, termo utilizado para designar um ‘assassino contratado’ - indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros, geralmente a serviço de organizações criminosas ou grupos criminosos.

Ele presta apoio ao crime organizado na região de Caarapó, está envolvido em várias mortes na cidade e possui passagens pela polícia por homicídio. 

Conforme apurado pelo site Caarapó News, Lescano era apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no município. Ele seria tio de Mateus Adriano Acunha Araújo, morto em confronto com a polícia, no dia 7 de julho de 2026, em Dourados. 

De acordo com o BPMChoque, o indivíduo é considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança.

Várias viaturas da Polícia Militar (Rádio Patrulha)/Batalhão de Choque, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), de Caarapó, afirmou que a segurança está reforçada na região com a presença do Batalhão de Choque e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

"Para assegurar a total manutenção da ordem e dar continuidade à paz social, as forças de segurança locais contam com o reforço operacional imediato de tropas especializadas do Estado, como o Batalhão de Choque da Polícia Militar e o DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A presença dessas unidades especializadas soma-se ao trabalho diário de investigação, que vem avançando nas elucidação dos autores dos homicídios, garantindo uma resposta ainda mais firme, rápida e enérgica contra qualquer tentativa de perturbação ou ato infracional. Diante disso, o comando das forças de segurança orienta que a população de Caarapó pode e deve continuar a agir normalmente, realizando suas atividades diárias, profissionais, escolares e de lazer com total tranquilidade", informou a 2ªCIPM por meio de nota enviada à imprensa.

Até as 16h50min desta sexta-feira (10), o Batalhão de Choque ainda não havia compartilhado a dinâmica da ocorrência. A matéria será atualizada nas próximas horas para incorporação do histórico da ocorrêcia.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 10 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 68 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 8 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

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