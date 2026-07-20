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homicídio

Atual mata ex da namorada com golpe na cabeça em Dourados

Vítima tinha um filho de dois anos com a ex-mulher

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/07/2026 - 09h00
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Bruno Ricardo de Oliveira, de 37 anos, foi morto por Faustino Wellington, de 19 anos, com golpes na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (20), no Jardim Água Boa, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Faustino é o atual namorado de Adriane e Bruno é o ex-marido dela. Bruno e Adriane tem um filho de dois anos juntos.

Conforme apurado pela reportagem, Bruno (ex) foi até a casa de Adriane na noite deste domingo (19), possivelmente para visitar o filho, quando começou a discutir com Faustino (atual) no portão da residência.

Em seguida, o atual desferiu golpes na cabeça do ex. De acordo com o boletim de ocorrência, não se sabe qual foi o instrumento utilizado para golpear a vítima.

Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 278 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 20 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 247 são homens, 26 são mulheres e 5 não tiveram o sexo divulgado.

Os assassinatos ocorreram em janeiro (41), fevereiro (23), março (45), abril (36), maio (50), junho (54) e julho (29).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

  • Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
  • Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante pagamento ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
  • Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida

polícia

'Assassino contratado' morre em confronto com o Choque em Caarapó

Criminoso atuava como sicário, termo utilizado para designar um indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros

10/07/2026 17h05

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Após confronto, perícia compareceu ao local

Após confronto, perícia compareceu ao local Foto: divulgação/Instagram Sidnei Bronka Lemos

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Irineu Aguajo Lescano, de 40 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Shalom, em Caarapó, município localizado a 274 quilômetros de Campo Grande.

Irineu atuava como sicário, termo utilizado para designar um ‘assassino contratado’ - indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros, geralmente a serviço de organizações criminosas ou grupos criminosos.

Ele presta apoio ao crime organizado na região de Caarapó, está envolvido em várias mortes na cidade e possui passagens pela polícia por homicídio. 

Conforme apurado pelo site Caarapó News, Lescano era apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no município. Ele seria tio de Mateus Adriano Acunha Araújo, morto em confronto com a polícia, no dia 7 de julho de 2026, em Dourados. 

De acordo com o BPMChoque, o indivíduo é considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança.

Várias viaturas da Polícia Militar (Rádio Patrulha)/Batalhão de Choque, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), de Caarapó, afirmou que a segurança está reforçada na região com a presença do Batalhão de Choque e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

"Para assegurar a total manutenção da ordem e dar continuidade à paz social, as forças de segurança locais contam com o reforço operacional imediato de tropas especializadas do Estado, como o Batalhão de Choque da Polícia Militar e o DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A presença dessas unidades especializadas soma-se ao trabalho diário de investigação, que vem avançando nas elucidação dos autores dos homicídios, garantindo uma resposta ainda mais firme, rápida e enérgica contra qualquer tentativa de perturbação ou ato infracional. Diante disso, o comando das forças de segurança orienta que a população de Caarapó pode e deve continuar a agir normalmente, realizando suas atividades diárias, profissionais, escolares e de lazer com total tranquilidade", informou a 2ªCIPM por meio de nota enviada à imprensa.

Até as 16h50min desta sexta-feira (10), o Batalhão de Choque ainda não havia compartilhado a dinâmica da ocorrência. A matéria será atualizada nas próximas horas para incorporação do histórico da ocorrêcia.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 10 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 68 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 8 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

OPERAÇÃO JOVEM GUERREIRO

Dois bolivianos morrem em confronto com o Choque em Corumbá

Na ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357 e um veículo de placas bolivianas

05/07/2026 18h15

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Ocorrência de confronto em Corumbá

Ocorrência de confronto em Corumbá DIVULGAÇÃO/BPMChoque

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Luis David Justiniano Flores, boliviano, de 29 anos e Alixberto Vasquez Corrales, boliviano, de 33 anos morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), durante a Operação Jovem Guerreiro, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que criminosos estariam transportando grande quantidade de entorpecentes para Campo Grande (MS) em um veículo sedan prata, semelhante a um Toyota Corolla, com placa boliviana PSA-4649.

Ocorrência de confronto em CorumbáArma utilizada pelos bolivianos no crime. Foto: Divulgação/BPMChoque

Os policiais intensificaram o patrulhamento na região, conseguiram localizar o veículo e deram ordem de parada aos integrantes do carro. Mas, eles desobedeceram, desceram e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Corumbá (MS), mas, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

Polícia Judiciária Militar e Polícia Civil estiveram no local para recolher os indícios do confronto e preservar o local dos fatos para trabalho da perícia.

Foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357 e o veículo.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção legal de agente de Estado, resistência e desobediência na Delegacia de Polícia Civil.

Na última semana, Corumbá tem sido o centro das atenções policiais, em relação a confrontos entre criminosos e policiais. Em 1° de julho, o soldado da PMMS, Marcelo Pimenta, morreu em confronto policial.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 61 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 1 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

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