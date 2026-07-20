Atual mata ex da namorada com golpe na cabeça em Dourados

Depac Dourados, onde o caso foi registrado - Foto: Polícia Civil de MS

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Bruno Ricardo de Oliveira, de 37 anos, foi morto por Faustino Wellington, de 19 anos, com golpes na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (20), no Jardim Água Boa, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Faustino é o atual namorado de Adriane e Bruno é o ex-marido dela. Bruno e Adriane tem um filho de dois anos juntos.

Conforme apurado pela reportagem, Bruno (ex) foi até a casa de Adriane na noite deste domingo (19), possivelmente para visitar o filho, quando começou a discutir com Faustino (atual) no portão da residência.

Em seguida, o atual desferiu golpes na cabeça do ex. De acordo com o boletim de ocorrência, não se sabe qual foi o instrumento utilizado para golpear a vítima.

Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 278 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 20 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 247 são homens, 26 são mulheres e 5 não tiveram o sexo divulgado.

Os assassinatos ocorreram em janeiro (41), fevereiro (23), março (45), abril (36), maio (50), junho (54) e julho (29).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso: