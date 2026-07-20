Atual mata ex da namorada com golpe na cabeça em Dourados

Bruno Ricardo de Oliveira, de 37 anos, foi morto por Faustino Wellington, de 19 anos, com golpes na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (20), no Jardim Água Boa, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.
Faustino é o atual namorado de Adriane e Bruno é o ex-marido dela. Bruno e Adriane tem um filho de dois anos juntos.
Conforme apurado pela reportagem, Bruno (ex) foi até a casa de Adriane na noite deste domingo (19), possivelmente para visitar o filho, quando começou a discutir com Faustino (atual) no portão da residência.
Em seguida, o atual desferiu golpes na cabeça do ex. De acordo com o boletim de ocorrência, não se sabe qual foi o instrumento utilizado para golpear a vítima.
Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.
O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.
ESTATÍSTICA
Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 278 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 20 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.
Desse número, 247 são homens, 26 são mulheres e 5 não tiveram o sexo divulgado.
Os assassinatos ocorreram em janeiro (41), fevereiro (23), março (45), abril (36), maio (50), junho (54) e julho (29).
HOMICÍDIO
Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.
Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.
Veja os tipos de homicídio doloso:
- Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
- Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante pagamento ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
- Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida