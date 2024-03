Idoso perde controle do carro ao desviar de pedra e capota na região da Gameleira

MARIELLE-INVESTIGAÇÃO

Seis anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de envolvimento com o crime, ocorrido em março de 2018.

Os três presos são o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio.

Ao longo desses seis anos, as investigações do caso foram marcadas por morosidade, mudanças recorrentes no comando das apurações e acusações de tentativas de despistar as autoridades.

2018

- 14 de março



Marielle Franco e Anderson Gomes são mortos a tiros enquanto voltavam de um evento. O carro onde estavam foi alvejado quando passavam pelo Estácio, na região central do Rio



- 16 de março



A polícia identifica dois carros envolvidos no assassinato; uma das placas havia sido adulterada



- 11 de outubro



O Ministério Público do Rio de Janeiro diz ter identificado o biotipo do assassino



- 1º de novembro



Polícia Federal entra no caso e abre inquérito para apurar esquema voltado a obstruir a investigação e impedir a "elucidação dos mandantes e executores reais" do caso



- 22 de novembro



O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, afirma que a Polícia Civil identificou alguns participantes do assassinato



2019

- 14 de janeiro



O Ministério Público e a Polícia Civil passam a seguir linhas distintas de investigação



- 21 de fevereiro



PF faz operação para apurar obstáculos às investigações



- 12 de março



O policial militar reformado Ronnie Lessa, 48, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, 46, são presos suspeitos de terem participado do crime



- 20 de março



Inquérito da Polícia Federal cita o ex-deputado estadual Domingos Brazão (ex-MDB) entre os suspeitos de ser um dos mandantes do crime



- 23 de março



Polícia Federal conclui que houve tentativa de atrapalhar investigações, em relatório enviado a Raquel Dodge, então procuradora-geral da República



- 31 de maio



O PM Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, é preso acusado de mentir para incriminar o miliciano Orlando da Curicica como um dos mandantes



- 17 de setembro



Em seu último dia no cargo, Raquel Dodge denuncia ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) cinco suspeitos de fraudar as investigações



- 3 de outubro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende Elaine de Figueiredo Lessa, mulher de Ronnie Lessa, e o irmão dela, Bruno Figueiredo



- 29 de outubro



Porteiro de condomínio de Jair Bolsonaro afirma que Élcio Queiroz, suspeito de matar Marielle, pediu para ir à casa do ex-presidente



- 1 de novembro

A promotora Carmen Carvalho se afasta das investigações após a divulgação de fotos suas em apoio a Bolsonaro



- 20 de novembro



Porteiro que citou Bolsonaro no caso Marielle recua e diz à Polícia Federal que errou



2020

- 27 de maio



STJ rejeita pedido da PGR para que a investigação fosse federalizada



2021

- 10 de março



O Ministério Público do Rio de Janeiro anuncia criação de uma força-tarefa



- 10 de julho



As promotoras Simone Sibilio e Letícia Emile deixam a investigação após acusarem interferências externas



- 26 de julho



O Ministério Público do Rio de Janeiro anuncia uma nova força-tarefa



2023

- 22 de fevereiro



Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, determina a instauração de um inquérito na Polícia Federal para ampliar a colaboração federal



- 23 de julho



O ex-PM Élcio Queiroz fecha acordo de delação premiada e assume ter participado do assassinato



2024

- 24 de janeiro



Ronnie Lessa fecha acordo de delação premiada



- 25 de janeiro



Alexandre de Moraes diz que 'Abin paralela' de Bolsonaro monitorou promotora do caso Marielle



- 28 de fevereiro



Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, é preso acusado de ter destruído o carro usado no assassinato



- 14 de março



O STF (Supremo Tribunal Federal) recebe parte da investigação após citação de pessoas com prerrogativa de foro



- 19 de março



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anuncia a homologação da delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa



- 24 de março



PF prende Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de mandar assassinar Marielle, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro

