Jovem que matou ex-namorada a tiros se entrega à polícia de Dourados

Após executar a ex-namorada Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, em Nioaque, a 183 quilômetros de Campo Grande, Diego de Souza Mendonça se encontra neste exato momento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Dourados.

O crime aconteceu na Rua Retirada da Laguna, bairro São Miguel, em frente a uma borracharia, em Nioaque.

Conforme informações de amigos, a jovem voltava de um baile de Carnaval, quando Diego que aguardava na calçada, entrou na frente do veículo, abriu a porta e disparou várias vezes em Mayara, que morreu no local.

O suspeito fugiu do local. Segundo informações de testemunhas, Diego que é estudante de Medicina em uma universidade de Pedro Juan Caballero, estaria a caminho da fronteira.

Segundo informações do jornalista Osvaldo Duarte do site Dourados News, Diego se entregou à polícia e está neste momento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), com um advogado.

Morte de Mayara chocou a população de Nioaque

No domingo, através das redes sociais, a Prefeitura Municipal de Nioaque lamentou a morte de sua funcionária pública, Mayara Almodin Aran Florenciano. Em nota, o Executivo expressou os sentimentos de solidariedade e consolo para os familiares e amigos próximo.

Na manhã desta segunda-feira (12) a Polícia Civil confirmou a identidade de Diego de Souza Mendonça, de 26 anos, como o autor do feminicídio. Com isso, as autoridades pedem que qualquer informação a respeito do paradeiro dele deve ser repassada pelos telefones (67) 99273-3375; (67) 3236-1274, ou mesmo pelo 190.

Feminicídios

Neste 2024, Mato Grosso do Sul já registra dois feminicídio por mês com a morte recente de Mayara Almodin Aran Florenciano, sendo as três primeiras mulheres mortas só em janeiro. A jovem de 29 anos entra para a relação que lista ainda as mortes de Luciene Braga, de 50 anos; Marta Leila, de 36, e de Maria Rodrigues, de 66.

Abrindo essa triste contagem em 2024, Luciene foi morta à pauladas pelo marido, Airton Barbosa, crime registrado logo no terceiro dia do ano. Depois dela, o segundo feminicídio aconteceu nove dias depois, como Maria morta a facadas pelo ex-marido.

Já no dia 21 de janeiro era a morte de Maria Leila que entrava para a lista de feminicídios do ano. Também vítima do ex-companheiro, de 56 anos. Só em 2023, 31 mulheres foram vítimas do mesmo crime.

Também, a Polícia Civil investiga ainda um crime que aconteceu em Ponta Porã, depois que o corpo de Vicência dos Santos, 46 anos, foi encontrado em uma área do Bairro Jardim Planalto. Ela teria conhecido um homem na noite de sexta-feira (09), com quem foi flagrada caminhando junto por câmeras de segurança.

A polícia procura esse homem, tido como suspeito do crime, apurando a qualificação e motivação do crime contra Vicência. Ao todo seis testemunhas foram ouvidas, e a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, com esse podendo futuramente entrar para a lista dos feminicídios de Mato Grosso do Sul em 2024.

