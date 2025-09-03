Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

VISTA ALEGRE - MARACAJU

Mulher é agredida com faca e martelo e liga para polícia pedindo "táxi"

Mulher, de 25 anos, tem medida protetiva contra o autor; caso aconteceu na área rural de Maracaju

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/09/2025 - 11h30
Mulher, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, ligou para a Polícia Militar pedindo um “táxi”, na manhã desta terça-feira (2), em uma fazenda localizada na área rural de Vista Alegre, em Maracaju, município localizado a 158 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi agredida com martelo, faca e socos pelo companheiro, de 23 anos. A vítima afirmou ainda que já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo e tapas. Além disso, tem medida protetiva contra o autor.

No diálogo, ela simulava solicitar um táxi, mas na verdade pedia ajuda por estar em situação de violência doméstica.

A moça fez a denúncia diretamente no celular do Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti. O militar percebeu a gravidade da situação, se passou por “taxista” e solicitou a localização da vítima.

Militares se deslocaram até o endereço, detiveram o homem, que apresentou comportamento agressivo durante a abordagem, o que exigiu o uso de algemas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano de Maracaju, onde passou por exames.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está atenta e é sensível em casos de pedido de socorro disfarçados, em situações onde mulheres, vítimas de violência doméstica, acionam socorro pedindo “pizza”, “lanche” ou “táxi”.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

POLÍCIA

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em caminhão carregado com brita

O condutor não tinha habilitação e alegou que a carga não tinha documentação

19/08/2025 08h15

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em Dourados/MS

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em Dourados/MS FOTO: Divulgação PRF

Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6.160 quilos de maconha em Dourados, distante aproximadamente 225 quilômetros de Campo Grande. A droga estava escondida em uma carga de brita transportada em um caminhão.

A apreensão aconteceu quando os policiais passavam pelo Anel Viário de Dourados, e avistaram m caminhão trafegando em velocidade reduzida, incompatível com a via e colocando em risco a segurança viária. Diante da suspeita de excesso de peso, o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, o condutor informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação e alegou que a carga não tinha documentação.

Na inspeção, os policiais verificaram que, inicialmente, a carga se tratava de pedras de brita. No entanto, diante da suspeita, a equipe realizou vistoria minuciosa e percebeu forte odor característico de maconha. Veja:

Na sequência, foi feita a retirada da carga e localizados diversos fardos de maconha escondidos sob as pedras. Ao todo, foram apreendidos 6.160 kg da droga.

O motorista relatou ter recebido o caminhão já carregado e que deveria levá-lo até a cidade de Itaporã, em Mato Grosso do Sul.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Federal em Dourados.

OPERAÇÃO ARCO SUL

PF combate narcotráfico e lavagem de dinheiro em MS, SP e PR

Operação mobilizou 142 policiais federais e militares na apreensão de 2 mil quilos de drogas e execução de 13 flagrantes e 18 prisões

19/08/2025 08h05

Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF

Materiais apreendidos durante a Operação Arco Sul, da PF DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal (PF) desarticulou uma organização criminosa em combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nesta terça-feira (19), durante a Operação Arco Sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Ao todo, 110 policiais federais e 32 policiais militares de SP cumpriram 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto (SP). As prisões têm prazo inicial de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se necessário.

A operação teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO - Núcleo Ribeirão Preto) e 32 policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Tático do Ostensivo Rodoviário (TOR) de SP.

As investigações iniciaram em 2024. Desde o ano passado, nesta operação, a PF apreendeu 2 mil quilos de drogas, sendo 900 quilos de cocaína e 1.150 quilos de maconha, além de executar 13 flagrantes e 18 prisões.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da PF para saber quais municípios de MS foram alvo da operação da PF, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

