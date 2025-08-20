Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

PF apreende mais de 100 kg de cocaína em Bataguassu

A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho

Taynara Menezes

20/08/2025 - 19h40
A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (18), cerca de 104 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

A droga foi encontrada escondida em um caminhão, que foi abordado por agentes durante a operação. Após vistoria no veículo, os policiais localizaram o entorpecente.

O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico interestadual de drogas, crime previsto na legislação brasileira com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem e destino da droga.

Em Ponta Porã também teve apreensão de mais de 200 kg de pasta base de cocaina, o Correio do Estado acompanhou a coletiva do caso, confira a matéria aqui. 

POLÍCIA

Homem é preso com quase 140 quilos de cocaína do interior de MS

A droga veio da Bolívia, passou por Corumbá e seria levada para São Paulo

18/08/2025 09h45

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo FOTO: PRF

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base, que estava escondido em compartimentos ocultos de um caminhão fiscalizado.

A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no posto da Polícia Rodoviári Federal, nas proximidades do município de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, a droga veio da Bolívia e entrou no Brasil pela região de Corumbá. O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na Capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

OUTRO CASO

No dia 4 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais. 

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

Polícia

Brasileiro foragido por tráfico internacional é entregue à Polícia Federal de MS

Com mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, o brasileiro, apontado por atuar em uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, foi preso pela polícia boliviana e extraditado

17/08/2025 15h00

Crédito: Diário Corumbaense

O brasileiro identificado como Luanderson Geovane Barros Ribeiro, de 29 anos, foi preso pela polícia boliviana e entregue a agentes da Polícia Federal (PF) na ponte que liga Arroyo Concepción a Corumbá.

No momento da prisão, o brasileiro estava a bordo de um avião de pequeno porte, na região de Santa Cruz de La Sierra, acompanhado pelo piloto. Os dados da aeronave não batiam, o que chamou a atenção das autoridades locais.

A aeronave foi interceptada instantes antes de levantar voo.

Ao consultarem os dados do brasileiro, conforme apurou o site Diário Corumbaense, as autoridades constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal de Manaus, no estado do Amazonas, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Enquanto Luanderson foi extraditado, a nacionalidade do piloto não foi confirmada, e ele permaneceu detido na Bolívia.

Rota do tráfico

O local em que o suspeito foi preso é amplamente conhecido pelas autoridades como rota do tráfico aéreo. As investigações apontam que o brasileiro trabalhava como mecânico de aeronaves usadas no transporte de drogas.

Além disso, conforme o documento que embasou o pedido de prisão, há indícios da participação dele em uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas.

