PF confisca R$ 4,2 milhões de máfia que agia em Corumbá

Sertanejo tinha ganhado a fortuna por vencer reality da TV Record na semana passada; agora, dinheiro vai para conta judicial

Durou pouco menos de uma semana a felicidade financeira de Thiago Servo, cantor sertanejo que ganhou R$ 1 milhão por vencer o reality 'A Grande Conquista', da TV Record. Anunciado como o ganhador do prêmio no dia 20, quarta-feira passada, ontem (26), um juiz de Campo Grande, contudo, arruinou a alegria do artista. É que o magistrado determinou a penhora da fortuna porque o músico acumula uma dívida de R$ 1,3 milhão contraída há decada aqui na capital sul-mato-grossense e que é cobrada judicialmente. Advogado que o defende tenta impedir o confisco.

De acordo a versão do cantor, pot meio de defensores, ele teria negociado um empréstimo com Jamil Name Filho, o conhecido Jamilzinho, encarcerado no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde setembro de 2019, por chefiar uma milícia armada, segundo denúncia do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

Ainda conforme explicação da defesa do cantor, ele teria assinado uma promissória no valor de R$ 150 mil e entregue a Jamilzinho. A cifra seria parte da compra de um carro de luxo e uma aeronave.

É dito, ainda, que, em outubro de 2013, Thiago Servo enfrentou uma crise nas finanças por ter ficado desempregado, sem ganho algum.

Até então, o sertanejo formava dupla com Thaeme, com quem desfez a parceria por "falta de afinidade", conforme as notícias divulgadas à época.

O músico teria ido a Jamilzinho, dado a ele o carro e a aeronave que havia adquirido com a promessa de que a promissória da dívida desapareceria, perderia a validade.

De acordo o processo decidido pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande, nada disso aconteceu.

A tal promissória, conforme a defesa do sertanejo não sumiu e foi para as mãos do advogado João Alex Monteiro Catan, conhecido como Jhonny.

Jhonny, uns 15 anos atrás, meteu-se num episódio policial. Ele foi citado num esquema de exploração de máquinas caça níqueis que funcionaria aqui em Campo Grande, desmantelado pela Polícia Federal no âmbito da operação Xeque-Mate.

O advogado cobrou a dívida de Servo por meio da nota promissória. Ele pediu que a conta fosse paga ou o bloqueio dos bens do artista. Com a decisão, a fortuna ganha no reality, ainda não quitada, deve ser depositada numa conta judicial, conforme decisão do juiz. O dinheiro deve ficar retido até o desfecho da demanda judicial.

Jhonny ainda não se manifestou quanto à decisão. Assim que ele comentar, ou queira tratar da questão, este material será atualizado.

SENTENCIADO

Thiago Servo é filho de Nilton Servo, ex-deputado estadual no Paraná e que já havia concorrido a cargos eletivos em MS. Nilton também foi processado pela PF por ser acusado de chefiar esquema de jogatina. Ele encrencou-se judicialmente na mesma operação que envolveu o advogado Jhonny.

Semana passada, Jamilzinho, que teria ficado primeiro com a promissória assinada pelo sertanejo, semana passada, em julgamento realizado em Campo Grande, foi condenado a 23,6 anos por ser apontado com o mandante do assassinato de um estudante de Direito, em 2019.

Jamilzinho também enfrentou embaraços judiciais por ter sido alvo da operação Xeque-Mate, a mesma que complicou o pai de Thiago Servo, Nilton Servo e o advogado Jhonny Catan, que é pai do deputado estadual João Henrique Catan, do PL.

A CONQUISTA

Conforme noticiado pelo portal R7, após pouco mais de dois meses de confinamento, Thiago Servo foi o vencedor de A Grande Conquista e leva o prêmio de R$ 1 milhão para casa!

A apresentadora Mariana Rios fez o anúncio na quinta-feira (20) passada, em super final com a presença dos Vileiros e ex-moradores da Mansão. Com 35,60% dos votos, o cantor disputou a preferência do público com Gabriel Roza, Gyselle Soares e Natália Deodato, em votação realizada no R7.com