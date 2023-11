A Polícia Federal reteve mais 100 quilos de cocaína em Mato Grosso do Sul. A apreensão ocorreu na cidade de Ponta Porã, separada apenas por uma rua vizinha paraguaia Pedro Juan Cabellero e distante 300 km da capital, Campo Grande.

Conforme informou a Polícia Federal, um homem foi preso com a pasta base de cocaína. A PF ainda informou que a ação ocorreu durante atividade de rotina, ocasião em que os policiais abordaram um caminhão na MS-164, rodovia que liga Ponta Porã a Campo Grande.

A droga estava escondida em um compartimento oculto da cabine do veículo. O motorista acabou preso em flagrante.

Cocaína foi apreendida na MS-164

Os pacotes eram ilustrados com o super-herói da Marvel, Hulk.

A ação, conforme a Polícia Federal, integra a Operação Argos, ação integrada dos órgãos do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, cujo objetivo é enfraquecer as organizações de narcotraficantes em todo o Brasil.

A região de Ponta Porã e a fronteira seca de Brasil e Paraguai em Mato Grosso do Sul, do lado de cá, nos departamentos de Amambai e Canindeyú, do lado de lá, são os maiores corredores do tráfico no Brasil, e tem se tornado um epicentro das ações do crime organizado.

