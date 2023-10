EM AÇÃO

Operações nesta quinta-feira miraram quadrilhas que desde o início da pandemia trazia produtos do Paraguai e outra que traficava drogas entre Mato Grosso do Sul e Paraná

Quinta-feira (19) foi um dia cheio para as polícias no território sul-mato-grossense, tendo na mira dois esquemas criminosos que atuam por Mato Grosso do Sul contrabandeando produtos eletrônicos do Paraguai desde o início da pandemia, e outra que traficava drogas entre MS e municípios do Paraná.

Batizada de "Grade A", a operação que visava reprimir os crimes de descaminho e lavagem de dinheiro foi a que mobilizou mais agentes (em torno de 407 oficiais) sendo cerca de 350 Policiais Federais e 53 servidores da Receita.

Conforme repassado pela Polícia Federal, foram 70 mandados de prisão preventiva cumpridos, e outros 95 de busca e apreensão não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí.

Esse esquema era encabeçado por vendedores atacadistas, que compravam a mercadoria irregular que era trazida para o Brasil por meio de freteiros, tanto em compartimentos ocultos de carros de passeio, quanto em caminhões, onde os produtos eram mantidos junto às cargas de grãos e frios.

Vindo por vias secundárias da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, os produtos eletrônicos entravam em território nacional e armazenados, inicialmente, num ponto de apoio ainda na região fronteiriça, antes de ir para as mais variadas regiões do País.

Contra o tráfico

Além desta, outra operação, os policiais sul-mato-grossenses também agiram na intenção de desmantelar um esquema de tráfico interestadual, entre MS e Paraná. Ao todo foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

Dos alvos, além do ponto na cidade de Dourados (MS), entraram na mira os seguintes municípios paranaenses:

Mariluz

Cianorte

Sarandi

Maringá

Nova Esperança e

Rondon

Nessa operação integrada agiram 60 agentes, entre policiais civis, rodoviários federais e equipes de cães, com coordenação da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª DP de Dourados e apoio das delegacias de Nova Andradina e Ivinhema, sendo que os resultados serão posteriormente anunciados.

