Policial Penal é demitido após ser flagrado com 53 kg de cocaína

Policial penal, Daniel Souza da Silva, foi demitido da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) nesta quinta-feira (24), após ser flagrado com 53 kg de cocaína em dezembro de 2023.

Ele foi excluído definitivamente da corporação e perdeu seu cargo público do quadro permanente de servidores do Governo de Mato Grosso do Sul.

A demissão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quinta-feira (24) e assinada pelo diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

PORTARIA AGEPEN “P” N. 798, DE 23 DE JULHO DE 2025.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Decretar a perda do cargo público de Policial Penal, ocupado por DANIEL SOUZA DA SILVA, Policial Penal, matrícula 6656025, lotado na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, do Quadro Permanente do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal, em cumprimento à decisão proferida no processo judicial criminal de nº 5000513-76.2024.8.24.0007, com validade a contar da data de publicação

Campo Grande - MS, 23 de julho de 2025.

Em 19 de dezembro de 2023, o policial penal foi preso em flagrante transportando 54 quilos de cocaína na BR-101, em São José, região metropolitana de Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Conforme apurado pela reportagem, Daniel trafegava pelas rodovias do litoral catarinense portando a droga, quando foi barrado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

De imediato, apresentou sua carteira funcional na tentativa de seguir viagem sem passar por uma vistoria. Ele alegou que estava a passeio na região das praias catarinenses.

Mas, um cão farejador da PM mostrou mudanças no comportamento ao chegar próximo do veículo em que Daniel conduzia.

Além disso, os policiais fizeram uma checagem na ficha criminal do passageiro que estava junto com o policial penal. De imediato constataram que Ivan Eduardo Weber, seu comparsa de viagem, tinha várias passagens policiais, inclusive por tráfico de drogas.

Diante disso, fizeram uma checagem minuciosa e descobriram 53,8 quilos de cocaína escondidos no painel do veículo e sob os para-lamas.

Na época do crime, Daniel ainda estava em estágio probatório.